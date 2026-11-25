Los jugadores del Sabah (REUTERS/Stringer)

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Bakú se prepara para recibir al FC Barcelona en un escenario que tendrá las gradas a rebosar y a un rival ni siquiera existía cuando los azulgranas alzaron su última Champions. El Sabah FC quiere hacerse un hueco entre los grandes y ya ha dado su primer paso con la clasificación para la competición europea. Ahora, quiere firmar una nueva gesta y derrotar al titán catalán para tratar de asegurarse una plaza que, al menos, le de acceso a los playoffs.

El equipo azerbaiyano nació hace tan solo nueve años, el 8 de septiembre de 2017, más de dos años después de que el FC Barcelona levantara su última Champions y varios meses después de la histórica remontada ante el PSG (6-1). Se trata del club más joven de los 36 participantes en la fase de liga, incluso por delante del RB Leipzig y del conjunto parisino. Su corta edad no le ha impedido acumular éxitos nacionales: ya presume de una Liga, conseguida en 2016, y dos títulos de Copa, correspondientes a 2025 y 2026. Su plantilla tiene un valor aproximado de 19 millones de euros, según Transfermarkt.

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La historia de su entrenador tampoco pasa desapercibida. Valdas Dambrauskas, técnico lituano de 49 años, fue uno de los responsables de los éxitos recientes del club. Antes de convertirse en entrenador, su vida estuvo marcada por una experiencia televisiva bastante particular. En 2002 participó en la versión lituana de ‘Quién quiere ser millonario’, donde ganó 1.150 euros. Con ese dinero viajó a Londres para estudiar Ciencias del Deporte. No fue una etapa sencilla, ya que tuvo que trabajar como camarero, jardinero, pintor y repartidor de periódicos para mantenerse. Su formación le permitió pasar por las canteras del Manchester United, Fulham y Brentford, antes de aterrizar en el Sabah.

Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Un proyecto empresarial con respaldo institucional y una plantilla con 16 nacionalidades

El crecimiento del Sabah no puede separarse del impulso que ha experimentado Azerbaiyán en el ámbito deportivo. Bakú acoge la Fórmula 1 desde 2016 y el país también destina subvenciones a deportes de combate y atletas de trail. El fútbol se ha incorporado a esa apuesta por ganar presencia internacional. La entidad fue impulsada por Yagub Huseynov, propietario de Bridge Group, un conglomerado con intereses en sectores como la construcción, la hostelería, la agricultura, la logística y el comercio, además de operaciones en Emiratos Árabes Unidos.

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A esa estructura privada se suma el respaldo público: el Sabah recibió 2,5 millones de euros por disputar la Champions, una cantidad concedida mediante un decreto firmado por el presidente Ilham Aliyev. También cuenta con el patrocinio de la empresa estatal de lotería y del Banco de la República, cuyo nombre figura en el estadio Alinja Arena. El recinto tiene capacidad para 9.000 personas, aunque la asistencia habitual ronda los 3.000 espectadores y algunos partidos de Liga no superan los 500. En el terreno de juego, el Sabah apuesta por un fútbol ofensivo, con presión alta y transiciones rápidas. Entre sus futbolistas más destacados se encuentran el polaco Tymoteusz Puchacz, el argelino Akim Zedadka, el guadalupeño Steve Solvet y el croata Ivan Lepinjica. En ataque sobresale Joy-Lance Mickels, delantero ruandés que terminó como máximo goleador de la Liga en 2025-26 con 19 tantos.

Así celebraron las jugadoras del FC Barcelona Femenino la conquista de la Champions League. Gritos, alegría y pura emoción en el césped tras una victoria histórica.

La diversidad también se extiende al cuerpo técnico. El club dispone de una ciudad deportiva con gimnasio, sauna, piscina, comedor y hotel para las concentraciones. El inglés es el idioma habitual del vestuario, aunque también se habla ruso, azerí y castellano. Diego García, responsable de la preparación física desde 2025, trabaja junto al jefe médico Mateo Pérez y el chileno Nicolás Domínguez. El sevillano Felipe del Valle completa la representación española como asesor nutricional.

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El Barcelona se encontrará así con una estructura internacional que, pese a su juventud, ya ha conseguido hacerse un sitio en el fútbol europeo. En Bakú, además, jugará en el Estadio Olímpico, con capacidad para 68.700 espectadores y entradas agotadas. Un escenario de grandes dimensiones para un club que quiere seguir creciendo a costa de uno de los históricos de la Champions.