Encendido de luces de Navidad en Sevilla en 2025 (Ayuntamiento de Sevilla)

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Sevilla ya cuenta los días para sumergirse en el ambiente navideño. Tal y como ha adelantado el propio ayuntamiento en sus redes sociales, la capital hispalense iniciará oficialmente su periodo navideño el próximo viernes 27 de noviembre de 2026 con el encendido de su alumbrado artístico. La ciudad mantendrá de este modo la costumbre de inaugurar la iluminación a finales de noviembre, antes del puente de la Inmaculada.

Este año, las luces navideñas permanecerán encendidas a diario de 18:30 a 01:00 horas, ampliando de forma extraordinaria el horario hasta las 08:00 horas de la mañana durante la noche de Fin de Año. Este horario se prolongará hasta el 6 de enero de 2027, el día de Reyes y último festivo de las navidades.

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Pero antes de pensar en cómo acabarán las fiestas, debemos preparar su entrada. Y es que el arranque de las celebraciones estará marcado por el espectáculo ‘Noche de la luz’, programado a partir de las 17:30 horas. Además, la Junta de Andalucía apunta en la agenda cultural otro evento que se espera con ganas: la cantante Niña Pastori pondrá la banda sonora a la jornada inaugural con una actuación gratuita en la Plaza de San Francisco. Mientras, la celebración en la Avenida de la Constitución contará con ambientación musical a cargo de Fonseka DJ, combinando cultura, ritmo y tradición para acompañar la llegada del alumbrado.

Encendido de Luces de Navidad en Sevilla (Junta de Andalucia)

9,2 millones de puntos led, la mayor iluminación sevillana de su historia

El portal oficial del Ayuntamiento de Sevilla detalla igualmente que la capital contará con la mayor iluminación navideña de su historia. El despliegue alcanzará más de 9,2 millones de puntos led distribuidos por 316 calles y plazas, lo que representa 12 vías más respecto al año anterior y un total de 3.151 motivos navideños instalados.

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Entre las nuevas calles que se incorporan al alumbrado figuran la Plaza de la Alianza, Resolana, avenida Sánchez Pizjuán-Venta de los Gatos, avenida de la Oliva, Doctor Pedro Castro, Candelilla, Nuestra Señora de los Dolores, el parque Cerro Amate, Puerto del Suspiro, Puerto de Portalet, Puerto de Zegri y Alfonso de Orleans y Borbón. No obstante, el gran atractivo visual se concentrará en la Avenida de la Constitución, donde se instalarán estructuras luminosas sobre tarimas de madera inspiradas en la escultura del Giraldillo, acompañadas por 17 motivos transversales que evocarán las vidrieras de la Catedral y 42 diseños en farolas con siluetas de estrellas fugaces.

Del mismo modo, se podrá disfrutar de un año más del belén luminoso junto al Palacio de San Telmo, integrado por 15 figuras volumétricas de entre 4 y 9 metros de altura que añadirán siete piezas de nueva creación al misterio y a los Reyes Magos. Asimismo, se estrenarán motivos en calles comerciales como Sierpes, Tetuán, Velázquez, Asunción, la Plaza del Salvador, los puentes de Triana, San Telmo y Los Remedios, además de 30 elementos diseñados por niños en un concurso académico.

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Encendido de luces de Navidad en Sevilla en 2025 (Ayuntamiento de Sevilla)

La programación se completará con el regreso del videomapping en la Plaza de San Francisco, una proyección de 15 minutos sobre la fachada del Ayuntamiento con seis pases diarios entre las 18:30 y las 22:15 horas. Por su parte, los habituales árboles y conos luminosos mantendrán sus emplazamientos tradicionales en puntos como Plaza Nueva o Puerta de Jerez, con el único traslado del cono de Parque Flores a la avenida Cortijo de las Casillas.

Plan de movilidad en tres fases

Para garantizar la fluidez de los ciudadanos durante estas jornadas, el ayuntamiento ha diseñado un Plan de Movilidad de Navidad que se articula en tres etapas progresivas y diseñadas para garantizar el orden en el tráfico y responder al aumento de desplazamientos. Su primera fase dará comienzo el viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña navideña, y centrará su operatividad de forma directa en la regulación de los accesos y entornos de grandes centros y zonas comerciales como Nervión, el área de Los Arcos y el centro comercial Lagoh.

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La segunda fase se pondrá en marcha a partir del viernes 18 de diciembre y se extenderá hasta el viernes 1 de enero de 2027, periodo en el que se aplicará la tradicional restricción de accesos de vehículos al Casco Antiguo para favorecer el tránsito peatonal en el centro histórico. Finalmente, la tercera fase se desarrollará desde el sábado 1 de enero hasta el domingo 10 de enero de 2027, momento en el que el dispositivo municipal volverá a priorizar el control y la fluidez en las zonas de mayor afluencia comercial de la ciudad.