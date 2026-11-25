El expresidente de Correos, Juanma Serrano, y la exmilitante socialista Leire Díez. (EFE)

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Una jueza de Madrid ha citado a declarar como investigados al que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, y a la exmilitante socialista Leire Díez por las presuntas irregularidades en distintos contratos de Correos. Ambos deberán comparecer el próximo 9 de diciembre ante la magistrada Carmen Valcarce, que aprecia en los hechos denunciados posibles delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La causa tiene su origen en una querella presentada por Vox en noviembre de 2025. La formación denunció una serie de adjudicaciones y procedimientos de contratación de Correos durante los años en que Serrano presidió la empresa pública, entre 2018 y 2023, y Díez trabajó en ella como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, cargo que ocupó entre 2022 y 2024.

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El recorrido de la denuncia hasta llegar a la apertura de la investigación no fue inmediato. La primera jueza que recibió el escrito decidió inadmitirlo al considerar que las informaciones periodísticas en las que se apoyaba no constituían una prueba objetiva de los hechos ni aportaban el principio de prueba necesario para poner en marcha una causa penal. Vox recurrió el archivo y la Audiencia Provincial de Madrid terminó revocándolo el pasado octubre.

Los magistrados entendieron que la querella no se limitaba a reproducir sospechas o afirmaciones sin respaldo, sino que identificaba actuaciones concretas y remitía a documentos, expedientes administrativos y procedimientos judiciales cuya autenticidad podía comprobarse. “El único medio posible para comprobar la realidad de los indicios adecuados es precisamente la investigación sobre los mismos que configura su objeto”, señaló la Audiencia Provincial. El tribunal ordenó así practicar las diligencias solicitadas por Vox, tomar declaración a los dos querellados y decidir después, con el resultado de esas actuaciones, si procedía continuar con el procedimiento.

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La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. (EFE / Sergio Pérez)

Entre los hechos que la formación pide investigar figura el supuesto pago de ocho millones de euros al empresario Víctor de Aldama sin que mediara un contrato formal. Aldama aseguró haber recibido esa cantidad de Correos durante una de sus declaraciones ante el Tribunal Supremo. La querella también cuestiona distintas adjudicaciones y modificaciones contractuales y recoge referencias a expedientes por un importe conjunto de 43,8 millones de euros.

Vox aportó documentación administrativa y judicial para respaldar sus acusaciones, además de referencias a informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a otros procedimientos relacionados con la contratación pública. La existencia de esos documentos y la regularidad de las actuaciones que recogen son precisamente algunas de las cuestiones que deberá esclarecer la instrucción.

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Los contratos de Leire Díez y su relación con Serrano

La investigación alcanza también a la etapa de Leire Díez en la empresa pública. Su actividad en Correos ya había despertado interés por el volumen de contratos en cuya tramitación participó. Según documentación de la compañía publicada, intervino en 51 procedimientos durante su etapa como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales.

Entre ellos figuraban dos contratos adjudicados al despacho sevillano SDEP & Carrillo Abogados, por un importe conjunto cercano a los 197.000 euros. El bufete también aparece en las pesquisas sobre presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca tuvo información sobre las actividades o "andanzas" de la exmilitante Leire Díez y asegura que no "las hubiera tolerado". (Fuente: Moncloa)

La relación entre Díez y Serrano ha sido examinada, además, por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de otra investigación de la Audiencia Nacional. Los agentes analizaron las comunicaciones entre ambos y las gestiones relacionadas con la incorporación de la exmilitante socialista a Correos, así como su actividad posterior en la compañía. En ese mismo contexto aparece el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y su vinculación con el despacho SDEP.

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Son, en cualquier caso, dos investigaciones distintas. La causa abierta ahora en Madrid se centra en las presuntas irregularidades en la contratación de Correos denunciadas por Vox. La de la Audiencia Nacional examina una presunta trama de influencias y contactos con responsables de empresas públicas, en la que también aparece Díez.