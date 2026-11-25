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La Delegación del Gobierno en Asturias y la Dirección General de Tráfico (DGT) han actualizado el protocolo para responder a nevadas y otros episodios meteorológicos que afecten a las carreteras estatales. El documento regula la coordinación entre administraciones, el uso de medios de vialidad invernal y las restricciones que podrán aplicarse cuando la nieve, el hielo o el viento compliquen la circulación.

El plan contempla una atención especial a la N-630, a su paso por el puerto de Pajares, y a la autopista AP-66, entre Campomanes y León. En esta vía, las obras de adecuación de varios túneles condicionarán la operativa durante la temporada de invierno.

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La AP-66 solo permitirá circular con neumáticos de invierno en nivel rojo

En la AP-66, entre Asturias y León, habrá una restricción específica cuando la nieve lleve a activar el nivel rojo de vialidad, que corresponde a una situación adversa para la circulación. En ese escenario no estará permitido usar cadenas, debido a la presencia de numerosos túneles en el trazado. Solo podrán continuar los vehículos que lleven neumáticos de invierno.

La restricción se aplicará cuando el estado de la calzada lo requiera. Además, los cortes de carril previstos de lunes a viernes por las obras en los túneles de Entrerregueras-Pando-Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios se suspenderán si hay previsión de nieve. La carretera deberá quedar libre de esas restricciones dos horas antes del inicio estimado del episodio.

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La red estatal de carreteras de Asturias incluye cerca de 400 kilómetros de autopistas y 450 kilómetros de carreteras convencionales. Para la campaña de invierno habrá 53 equipos quitanieves, entre camiones, cargadoras y turbo fresadoras. El dispositivo contará también con 9.900 toneladas de fundentes y casi medio millón de litros de salmuera repartidos en varios puntos.

En la AP-66, entre Asturias y León, habrá una restricción específica cuando la nieve lleve a activar el nivel rojo de vialidad (EFE/ Ana F Barredo)

El plan prevé alerta, preemergencia y emergencia

La Delegación del Gobierno coordinará el comité encargado de activar el protocolo. En él participan la Demarcación de Carreteras del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Gobierno del Principado de Asturias, Protección Civil y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Si las condiciones lo exigen, se activará un centro de coordinación desde el que se controlará el tiempo y el estado de las carreteras.

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El protocolo fija tres fases. La primera es la alerta, que se activará cuando Aemet emita avisos naranja o rojo por nevadas. La segunda, la preemergencia, se aplicará cuando la nieve, el hielo o el estado de la calzada puedan dificultar la circulación. La tercera es la emergencia, prevista para los casos en que haya personas bloqueadas o vehículos que no puedan continuar el viaje.

El puerto de Pajares, en la N-630, y la AP-66 concentrarán buena parte de los medios. Ambas zonas disponen de ocho áreas de embolsamiento, con espacio para 770 camiones y 885 turismos. Estos puntos se usarán para ordenar el tráfico cuando haya restricciones.

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El carril izquierdo deberá quedar libre para emergencias y quitanieves

En las carreteras estatales de Asturias afectadas por nieve, los conductores deberán dejar libre el carril izquierdo para que puedan pasar los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves. Los paneles de mensaje variable podrán prohibir los adelantamientos y obligar a circular por el carril derecho. En vías con tres o más carriles por sentido, se podrá utilizar el carril situado junto al derecho.

El nuevo protocolo de la DGT adapta los estados de circulación al sistema de colores de Aemet. El estado blanco indica que no hay incidencias. El amarillo señala que la circulación está afectada; el naranja, que existen dificultades; el rojo, que las condiciones son adversas; y el negro, que la carretera queda intransitable.

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Las restricciones, los cortes y las zonas de embolsamiento se comunicarán mediante los paneles situados en las carreteras, la web y la aplicación de la DGT, sus redes sociales, los boletines de radio y la Delegación del Gobierno. El dispositivo mantendrá también la coordinación con el 112 Asturias y las asociaciones de transporte mientras duren los episodios de nieve o hielo.