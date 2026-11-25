Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

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El regreso a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es inminente tras la aplicación definitiva de la amnistía, pero será después del 29N. El líder de Junts per Catalunya volverá a pisar suelo español el 12 de diciembre tras nueve años huido de la justicia y ha adelantado que lo hará “sin pedir permiso ni perdón”.

“El Estado español ha renunciado a meternos en prisión”, ha celebrado Puigdemont al inicio de su intervención desde Bruselas, para asegurar después que su encarcelamiento se había convertido en “una prioridad nacional”. Nueve años, “después de tres intentos de extradición, de impedir investiduras a la presidencia de la Generalitat, de impedir que nos presentáramos a las elecciones europeas, de espiarnos y difamarnos, España ha fracasado en su propósito y volveré sin pedir permiso ni perdón”, ha sostenido el líder posconvergente.

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