Una mujer gestiona cuentas y presupuestos con una hoja de cálculo y una calculadora sobre el escritorio de su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las mujeres que trabajan por cuenta propia en España anuncian tarifas por hora un 19,8% inferiores a las de los hombres, una diferencia de 6,59 euros que se traduce en más de 10.000 euros anuales en un escenario de jornada completa. El dato surge de un estudio de MPB, plataforma de compraventa de equipo fotográfico, que analizó 14.500 registros correspondientes a 9.395 profesionales de 59 especialidades.

Según el análisis, los hombres autónomos anuncian una tarifa media de 33,30 euros por hora, mientras que las mujeres se quedan en 26,71 euros. La brecha se amplía al proyectarla en un año de trabajo: si dos profesionales facturaran siete horas diarias, cinco días a la semana, con cuatro semanas de vacaciones, la distancia entre sus ingresos alcanzaría los 11.071 euros, siempre que ambos lograran cobrar la totalidad de esas horas al precio anunciado.

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Pedro Sánchez ha inaugurado este lunes el 'Women's turn to reshape the future'.

El informe aclara que se trata de tarifas publicadas, no de ingresos reales. En España, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) citados en el estudio, las autónomas ganan de media un 30% menos que los autónomos.

La arquitectura y el diseño gráfico muestran las mayores diferencias

Entre las profesiones analizadas, la arquitectura presenta la brecha más amplia: los hombres piden 46,27 euros por hora frente a los 30,12 euros de las mujeres, una diferencia del 34,9%. Le siguen la gestión de proyectos, con el 26,6%, y la gestión de producto, la consultoría de marketing y la gestión de páginas web, todas por encima del 24%.

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Dentro de las disciplinas creativas, el diseño gráfico encabeza las diferencias con un 22,8%: 26,68 euros por hora para los perfiles masculinos frente a 20,61 euros para los femeninos. En producción audiovisual y vídeo, donde las tarifas medias son más altas en términos absolutos, la brecha es del 15,2% (40,99 euros frente a 34,75 euros). En fotografía, la distancia se reduce al 11,6%, con tarifas de 35,43 y 31,33 euros por hora respectivamente.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas fiscales y de simplificación de las obligaciones tributarias de los autónomos que permitirá a 2,6 millones de trabajadores por cuenta propia beneficiarse de una rebaja del IRPF de 465 millones de euros.

El estudio también comparó once especialidades creativas por tarifa media. El diseño de producto y la videografía ocupan los primeros puestos, con precios por hora similares entre sí. La fotografía se ubica en el quinto lugar, detrás del diseño UX y la dirección de arte. El diseño gráfico cierra la clasificación, con tarifas un 37% inferiores a las del diseño de producto, pese a figurar entre las categorías con mayor diferencia de género.

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Las tarifas de referencia influyen en lo que las mujeres terminan pidiendo

Otro factor que incide en la persistencia de la brecha es la falta de referencias de tarifas femeninas más altas. En 2024, un análisis de más de 19.000 perfiles de trabajadores digitales encontró que las mujeres anunciaban tarifas alrededor de un 10% inferiores a las de los hombres, según datos recogidos por MPB.

Una infografía detalla la brecha del 19,8% en las tarifas horarias entre mujeres y hombres que trabajan como autónomos en España a partir de un estudio de MPB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, los investigadores Tristan Botelho, de la Universidad de Yale, y Lena Rudat, de la Universidad de Mannheim, estudiaron cómo los precios de otros freelancers influyen en las tarifas que cada profesional decide anunciar. Según su trabajo, las mujeres pedían en promedio un 15,7% menos que los hombres, pero esa distancia se reducía cuando podían consultar las tarifas de otras profesionales: si estas cobraban más, ellas también tendían a elevar sus precios.

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La brecha detectada en el trabajo autónomo se inscribe en una tendencia más amplia. Según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de 2023, la brecha salarial general en España se ubica en el 15,74%, el valor más bajo de la serie histórica, frente al 23,99% registrado en 2013. Las mujeres perciben de media 4.781 euros menos al año que los hombres: 25.591 euros frente a 30.372 euros, según la misma fuente.