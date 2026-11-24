Plaza Mayor de Salamanca en Navidad (Ayuntamiento de Salamanca)

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Con la llegada de la Navidad, los viajes por lugares adornados con luces y decoraciones de la época se incrementan. Muchas personas eligen ir a otros países para disfrutar de las tradiciones extranjeras y otras se van a las ciudades grandes de España para realizar lo mismo, pero de manera más local. Sin embargo, los pueblos también esconden un encanto especial.

Durante estas fechas tan señaladas, todos los rincones de nuestro país tienen una estrella que ilumina la Navidad. En Castilla y León hay decenas de pueblos perfectos para disfrutar de estas decoraciones y para realizar rutas para un fin de semana o varios días.

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La bloguer de viajes, Rebeca Serna, compartió en su cuenta de Instagram (rebeca_viajeros30) una ruta perfecta por cinco localizaciones de Castilla y León para realizar en tan solo cuatro días en coche. Estos son cada uno de los rincones y es recomendable realizar el recorrido a partir de principios de diciembre que es cuando todas las iluminaciones están puestas.

Ponferrada (León)

La primera parada del recorrido es Ponferrada. Su Ayuntamiento encenderá su iluminación navideña el viernes 4 de diciembre a las 18.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Será una semana más tarde de lo previsto para así no coincidir con la campaña electoral. Seis niños elegidos por sorteo entre los alumnos de los colegios del municipio pulsarán el interruptor simbólico, y la jornada cerrará con una chocolatada nocturna a beneficio del Banco de Alimentos del Sil.

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Entre las novedades de este año, destaca un túnel de estrellas de 70 metros en la plaza Tierno Galván, la recuperación de la iluminación en la torre de la Basílica de la Encina, un belén luminoso de diez piezas, el conjunto “Chakra de Luz” en la ladera del Castillo y elementos ya habituales como la bola transitable del bulevar Juan Carlos I y el árbol de esferas de la avenida Pérez Colino.

Puebla de Sanabria (Zamora)

Puebla de Sanabria, en Zamora (Adobe Stock).

Después, Puebla de Sanabria. El pueblo zamorano encenderá las luces el próximo 5 de diciembre, a las 19.00 horas, en un acto inaugural que convertirá las calles de la villa en un escenario navideño muy esperado por los vecinos. A partir de esa jornada, la iluminación se activará todos los días a las 18.30 horas y permanecerá encendida hasta el 10 de enero de 2027, un período en el que el Ayuntamiento espera recibir a vecinos de la comarca y visitantes atraídos por la decoración.

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La programación festiva incluye el ya tradicional mercadillo navideño, que este año llega a su tercera edición con la participación de artesanos locales, y el chocolate caliente que la Comisión de las Victorias servirá en el soportal del Ayuntamiento. Desde el consistorio destacan que el encendido se ha consolidado como uno de los grandes atractivos turísticos del año, capaz de movilizar a miles de personas y de proyectar a Puebla de Sanabria como destino de visita durante las fiestas.

La Alberca (Salamanca)

Continuando el recorrido llegamos a la localidad de La Alberca, que enciende sus luces el 28 de noviembre para marcar el inicio de las fiestas.

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La Alberca refuerza su decoración navideña con seis nuevos elementos ornamentales y tiras de luces adicionales, que el Ayuntamiento ya ha instalado en las calles del municipio salmantino. La ampliación busca dar mayor protagonismo a la iluminación durante las fiestas y crear un ambiente propicio para que vecinos y visitantes disfruten de la Navidad paseando por el pueblo.

Salamanca

Después de La Alberca, pasamos a Salamanca. Dará inicio a su programación navideña el 26 de noviembre, a las 18.30 horas, con un acto inaugural en la Plaza Mayor protagonizado por la Banda Municipal de Música, el Coro Ciudad de Salamanca y la Escuela Municipal de Música y Danza.

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La Plaza Mayor concentra los elementos más destacados: un árbol de 23 metros de altura, un “cielo de estalactitas” de micro-LEDs en sus galerías y el espectáculo de videomapping “La rana que detuvo la Navidad”, mientras que el Huerto de Calixto y Melibea se transforma en el “Jardín de los Deseos y las Estrellas” con diez instalaciones de luz y arte digital.

La programación se extenderá hasta el 5 de enero e incluirá recreaciones temáticas como la Aldea Mágica de Belén en la plaza de los Bandos, el Jardín Encantado en la plaza de los Leones y varios belenes distribuidos en la Torre de los Anaya, la Fonda Veracruz y el Palacio de Garcigrande.

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Astorga (León)

Palacio Episcopal de Astorga, en León (Adobe Stock).

Para finalizar el recorrido navideño de Castilla y León, Astorga es el último enclave. El encendido oficial de la iluminación tendrá lugar el 28 de noviembre y el acto estará acompañado de una chocolatada, un espectáculo de fuegos artificiales y otras actividades.

La propuesta de este año incluye seis carteles colgantes con el mensaje “Felices Fiestas”, 15 arcos dobles luminosos, 70 motivos grandes para las farolas, la iluminación de los troncos de 12 plataneros y el tradicional árbol cónico de la plaza Mayor, además de un photocall en la plaza de San Bartolomé y la iluminación de las pedanías. En paralelo, el Teatro Gullón trabaja en el montaje del belén artesanal de Fernando Celada, que este año superará los 100 metros cuadrados en la Sala Multiusos con nuevos detalles incorporados.

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Más allá del encendido, la programación navideña de Astorga mantiene año tras año un esquema similar: mercadillo en la plaza Santocildes, conciertos y teatro en el Teatro Gullón entre finales de diciembre y comienzos de enero, actividades infantiles como Astorgaland y cuentacuentos, y la Cabalgata de Reyes el 5 de enero, que sale de la plaza de los Marqueses y recorre las calles del centro hasta el Teatro Gullón.