Una pareja pasea junto a su hijo. (Europa Press)

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Una mujer que convivió 17 años con su pareja, tuvo una hija con él y compartió una vivienda, una hipoteca y una cuenta bancaria no tendrá derecho a la pensión de viudedad. El Tribunal Supremo ha concluido que la mujer que solicitó la prestación no cumplía un requisito exigido por la ley: acreditar que la relación se había constituido formalmente como pareja de hecho antes del fallecimiento de su compañero.

La decisión, recogida en una sentencia del 7 de octubre, revoca el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había reconocido el derecho de la demandante. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recurrió esa resolución y el alto tribunal le ha dado la razón.

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Quince días después de la sentencia, el 21 de octubre de 2026, entró en vigor una reforma que elimina, en determinados casos, la obligación de inscribirse como pareja de hecho o formalizar la unión ante notario. La medida beneficia a quienes tuvieron hijos en común con la persona fallecida y puedan acreditar al menos dos años de convivencia estable. Por ello, la mujer podría presentar una nueva solicitud, aunque no tendría derecho a cobrar atrasos.

Convivieron desde 2003

En este caso, la pareja había convivido desde abril de 2003, tenía una hija y compartía vivienda, hipoteca y cuenta bancaria. Cuando el hombre murió, el 1 de marzo de 2023, ella solicitó la pensión de viudedad, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la rechazó porque no habían inscrito su unión como pareja de hecho ni la habían formalizado ante notario.

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El Juzgado de lo Social respaldó inicialmente esa decisión. Más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que la convivencia acreditada y la existencia de una hija común permitían reconocer la pensión sin exigir una inscripción formal.

El Supremo, sin embargo, ha descartado ese criterio. Para la Sala de lo Social, las circunstancias familiares y patrimoniales prueban que existió una relación estable, pero no acreditan el requisito legal que convierte esa relación en una pareja de hecho a efectos de la Seguridad Social.

Una familia pasea por Madrid. (Diego Radamés / Europa Press)

La ley establece una condición de convivencia y otra de formalización

La sentencia diferencia dos exigencias. La primera se refiere a la vida en común. La persona solicitante debe demostrar que convivía con el fallecido de forma estable y notoria. Para ello pueden servir certificados de empadronamiento, contratos, recibos, una hipoteca o testimonios.

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La segunda condición es formal. La pareja debe haber quedado constituida mediante alguno de los mecanismos previstos por la ley: la inscripción en un registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, o un documento público, como una escritura notarial.

Además, esa formalización debe haberse producido con una antelación mínima de dos años respecto de la muerte de uno de los miembros de la pareja.

La sentencia recalca que ambos requisitos tienen autonomía propia. Acreditar una convivencia prolongada no permite prescindir de la inscripción o del documento público. Tampoco la formalización, por sí sola, elimina la necesidad de probar la convivencia cuando la norma la exige.

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Tener hijos en común no reemplaza el registro ni la escritura notarial

El punto central de la controversia fue la hija de la pareja. El tribunal madrileño había considerado que ese hecho justificaba una interpretación más flexible de la norma. El Supremo ha señalado que la reforma introducida por la Ley 21/2021 modificó parte de las condiciones exigidas a las parejas de hecho con hijos comunes. En esos casos, dejó de ser necesario acreditar cinco años de convivencia previa al fallecimiento.

Esa modificación, según la Sala, no eliminó el requisito de formalizar la relación. Por tanto, contar con hijos comunes puede cambiar las condiciones relativas al tiempo de convivencia, pero no exime de presentar el certificado de inscripción o el documento público que demuestre la constitución de la pareja.

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La distinción tiene consecuencias prácticas. Una pareja puede haber compartido domicilio durante años y tener descendencia, pero, si no formalizó su vínculo por las vías previstas, el superviviente puede quedar fuera de la pensión de viudedad.

Frente Amplio ha propuesto este sábado que ninguna pensión esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que la edad máxima para poder jubilarse no supere los 65 años, frente al "peligro" del sistema que proclaman tanto desde el PP como desde Vox.

La perspectiva de género no permite ignorar un requisito previsto por la ley

La sentencia también analiza el argumento de la perspectiva de género. La demandante había invocado la necesidad de interpretar la norma teniendo en cuenta que las mujeres son las principales beneficiarias de las pensiones de viudedad y pueden sufrir mayor vulnerabilidad económica tras la muerte de su pareja.

El Supremo reconoce que los tribunales deben aplicar las normas con perspectiva de género cuando sea necesario. Aun así, sostiene que esa herramienta interpretativa no permite dejar sin efecto una condición que la ley establece de forma expresa.

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