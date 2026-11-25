El jugador del Viking Erik Botheim (EFE/EPA/Carina Johansen)

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El Atlético de Madrid recibe este miércoles al Viking. Con el Metropolitano como escenario y la Champions como contexto, los rojiblancos afrontan un duelo decisivo donde, sin margen de error, toda pérdida de puntos puede suponer su eliminación de la competición europea, donde tan solo suman cuatro puntos. Esos puntos suma el equipo noruego, que tras conquistar su campeonato doméstico está dispuesto a hacer historia también en Europa y busca acceso, al menos, para los playoffs.

El Viking no es un desconocido en la historia del fútbol noruego. Fue uno de los pocos equipos capaces de interrumpir el reinado del Rosenborg durante su época dorada. El conjunto de Trondheim conquistó 16 ligas entre 1990 y 2024, una etapa en la que prácticamente no encontró oposición. La única excepción llegó en 1991, cuando el Viking consiguió proclamarse campeón. Desde entonces, el club de Stavanger tuvo que esperar más de tres décadas para repetir aquella gesta. Durante ese tiempo, el fútbol noruego experimentó diferentes cambios de poder. El Rosenborg dejó de dominar y equipos como el Valerenga, el Brann, el Stabaek y el Molde fueron ganando protagonismo.

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Este último consiguió tres campeonatos entre 2011 y 2014, además de los títulos de 2019 y 2022. Sin embargo, el gran protagonista de los últimos años había sido el Bodø/Glimt, que se llevó cuatro de las cinco últimas ediciones de la Eliteserien. El Viking rompió esa tendencia en 2025 y se hizo con su noveno campeonato liguero. La reconstrucción del club comenzó después de uno de los momentos más complicados de su historia reciente. En 2017 descendió a Segunda División y tuvo que iniciar una nueva etapa para recuperar su sitio entre los mejores del país. Dos años después ya había conseguido levantar la Copa, un primer indicio de que el proyecto volvía a funcionar.

Los jugadores del Atlético de Madrid (Europa Press)

Dos entrenadores al frente del equipo

El siguiente paso llegó en 2021, cuando Morten Jensen y Bjarte Lunde Aarsheim asumieron conjuntamente la dirección del equipo. La decisión generó cierta incertidumbre en Noruega, puesto que ambos habían desarrollado hasta entonces buena parte de sus carreras como entrenadores asistentes. El precedente de Bjarne Berntsen, técnico experimentado que había dirigido anteriormente al equipo, provocaba dudas sobre la capacidad de la pareja para asumir el desafío. Cuatro temporadas después, los resultados han respaldado la apuesta. Dos terceros puestos y una cuarta posición precedieron a la conquista de la competición doméstica en 2025.

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El tramo definitivo del campeonato fue especialmente significativo. El Viking terminó la competición con siete victorias consecutivas y no volvió a perder desde el 19 de julio. Su última derrota había llegado precisamente contra el Bodø/Glimt, que le venció por 2-4. Desde entonces, el equipo de Stavanger mantuvo una dinámica que terminó llevándole hasta el título. También resulta llamativa la composición de su plantilla. Según la última fecha de la FIFA, el Viking no cuenta con ningún futbolista internacional noruego. Los únicos jugadores de su equipo que aparecen en convocatorias de selecciones son el australiano Nick D’Agostino y el neozelandés Joe Bell.

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, habla en rueda de prensa sobre la máxima ambición del equipo: ganar la Champions League. Señala que sería una despedida ideal para Antoine Griezmann, pero que la motivación es de todo el equipo.

El campeonato nacional le abrió las puertas de la competición europea, pero el Viking no se conformó con conseguir una plaza en el viejo continente. Su gran objetivo era disputar la Champions League y terminó alcanzándolo después de eliminar al Dinamo Zagreb en la ronda previa. El premio fue entrar en la fase de liga y medirse a algunos de los grandes equipos del continente, como el Bayern de Múnich, ante quien consiguió rascar un punto.

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Ahora se verán las caras con el Atlético de Madrid, que no puede permitirse ningún error. El Metropolitano será el escenario de un enfrentamiento en el que los noruegos tratarán de prolongar la temporada que les ha devuelto a la élite y donde podría alargar su aventura europea. El partido estará marcado por la tensión de dos equipos con los puntos que buscar, al menos, el acceso a los playoffs.