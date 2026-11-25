Thomas Markle, acusado de ser un depredador sexual de menores y padre de Meghan Markle, posa para una fotografía de ingreso en prisión en la cárcel del condado de Pinellas, en 2026. (Oficina del Sheriff del condado de Pinellas/Imagen cedida vía REUTERS).

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Thomas Markle, padre de Meghan Markle, ha sido acusado formalmente de dos delitos relacionados con la posesión de pornografía infantil. El hombre, de 82 años, se encuentra bajo custodia federal en Florida y sin posibilidad de salir en libertad bajo fianza, después de que las autoridades estadounidenses hayan presentado un escrito de acusación que recoge las pruebas obtenidas durante una investigación desarrollada en varios países. Si finalmente es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión por cada uno de los delitos.

La acusación, presentada ante un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, sitúa los presuntos hechos a finales del pasado mes de octubre y principios de noviembre. Según la documentación judicial, Markle habría tenido en su poder, de manera consciente, negativos fotográficos de 35 milímetros con imágenes de menores víctimas de abuso sexual. El material habría circulado a través de canales comerciales internacionales.

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Los investigadores sostienen que entre las fotografías examinadas aparecen menores de edad en situaciones de explotación sexual. Según ha informado el Daily Mail, el escrito judicial especifica que al menos una de las imágenes correspondería a un niño o niña prepúber y otra a un menor que todavía no había cumplido los 12 años.

Meghan Markle y su padre Thomas Markle, imagen de archivo

La investigación se extendió a distintos lugares del mundo después de que Thomas Markle Jr., hermano del acusado, alertara sobre la posible existencia de material ilegal. Según su relato, habría encontrado numerosas imágenes en la antigua vivienda que ambos compartieron en Filipinas, antes de comunicar al FBI la existencia de dos trasteros en Los Ángeles y México que también podrían contener pruebas.

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En el registro de estos espacios, alquilados por Markle desde 2008, los agentes se hicieron con alrededor de 78 objetos, entre ellos negativos, diapositivas y libros. El material está siendo analizado como parte de las pesquisas y, según los documentos, algunas fotografías mostrarían a un hombre adulto junto a menores desnudos o parcialmente desvestidos.

El caso indudablemente ha adquirido dimensión internacional. Las autoridades filipinas mantienen abierta una investigación paralela después de que, presuntamente, se localizara contenido explícito en dispositivos digitales que formaban parte de las pertenencias enviadas por Markle al país asiático. La Policía Nacional de Filipinas habría presentado, además, dos cargos por distribución y otro por posesión de material relacionado con el abuso de menores, aunque todavía no se conoce si se ampliarán las imputaciones.

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El padre de Meghan Markle deberá comparecer próximamente ante un tribunal federal de Los Ángeles para la lectura oficial de los cargos. Su situación judicial se ha complicado después de ser detenido nuevamente, al retirar y manipular el dispositivo electrónico que llevaba mientras permanecía bajo arresto domiciliario tras una primera detención.

Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, en una entrevista en 'Good Morning Britain'

La investigación y las declaraciones de Thomas Markle

El origen de las pesquisas también está relacionado con una información trasladada a las autoridades por el Daily Mail, que alertó sobre la posible presencia de material ilegal en un almacén alquilado por Markle en Rosarito, México. El espacio, que habría dejado de pagar hace dos años y que no vació antes de trasladarse a Filipinas a comienzos de 2025, fue inspeccionado por agentes mexicanos dentro de una operación en la que participaron distintas unidades especializadas.

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Durante la intervención se habrían requisado ordenadores, memorias USB, cintas de vídeo y publicaciones, entre otros objetos. Los investigadores buscaban pruebas vinculadas a posibles delitos de abuso sexual infantil y trata de personas. El recinto quedó precintado tras el registro.

Thomas Markle ha rechazado públicamente las acusaciones que anteriormente relacionaban su nombre con la supuesta posesión de este tipo de material. En declaraciones al citado medio británico, calificó las informaciones como “mentiras enfermizas” y aseguró que nunca había mantenido relaciones sexuales con menores de edad. “Nunca tuve relaciones sexuales con nadie menor de 18 años”, afirmó. También sostuvo: “Me gustan las mujeres asiáticas, pero eso no es un delito”.

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