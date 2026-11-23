Vista aérea de Santander, Cantabria (Turismo Santander)

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Aunque Cantabria es una provincia que suele pasar desapercibida cuando la comparamos con Asturias o País Vasco, se prevé que en 2027 se convierta en el refugio cultural del viajero. Así lo ha señalado el último ranking de National Geographic, que ha situado una de sus ciudades en el mapa de los grandes viajes mundiales.

En su lista de ‘Best of the World’, Santander se sitúa en el puesto 21 de 25 como mejor destino del planeta para visitar. Ha sido la única ciudad española en lograr meterse en la lista este año junto a enclaves tan diversos como Salvador de Bahía, Baltimore o Malasia. La propuesta del periodista Eddi Fiegel se fundamenta en que esta temporada, Santander tendrá “un renacimiento cultural en Cantabria”. Esto se debe a la apertura de museos de primer orden internacional en la capital cántabra.

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Cuadros de Sorolla, Goya, Velázquez y El Greco en Faro Santander. (Montaje Infobae, Faro Santander)

El Museo Reina Sofía abrirá un centro asociado en Santander

Entre los nuevos espacios culturales que se han inaugurado en Santander figura el espacio Faro Santander, abierto a partir del mes de septiembre de 2026 en un edificio neoclásico frente a la bahía. La remodelación se ha llevado a cabo por el arquitecto británico David Chipperfield, galardonado con el Premio Pritzker. Esta instalación expone más de un millar de obras maestras, entre las que sobresalen lienzos como «Sansón y el león» de Rubens, piezas de Tiziano, El Greco, Velázquez, Goya y el retablo de Lucas Cranach el Viejo.

A este hito se sumará en 2027 la apertura del primer centro asociado del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, situado en una construcción del siglo XVIII adaptada para exhibir el valioso Archivo Lafuente, compuesto por 138.000 piezas dedicadas a las vanguardias históricas y la Guerra Civil Española. Pero también se espera que el Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) traslade sus 2.600 piezas paleolíticas, de la Edad del Hierro y medievales, a un moderno complejo de acero y cristal de casi 11.150 metros cuadrados proyectado por Mendoza Partida, con una inversión cercana a los 49 millones de euros.

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Esta eclosión museística no parte de cero. Según la administración pública regional, el municipio reúne en la actualidad 54 espacios museísticos, expositivos y centros culturales. Además, la nueva sede del Reina Sofía se integrará junto a iconos consolidados como el Centro Botín —diseñado por Renzo Piano e inaugurado en junio de 2017—, el Museo de Arte de Santander (MAS), la colección ENAIRE en las Naves de Gamazo o el Centro Cívico Tabacalera, que alberga el jardín vertical interior más grande de Europa.

Una playa de Santander (Turismo Santander)

Mar, arte y gastronomía como núcleo

Pero en Santander no todo son museos culturales. Y es que los últimos informes de satisfacción señalan que la ciudad ostenta un índice de satisfacción de 95 sobre 100 y en 2025 contabilizó 757.916 turistas con pernoctación, registrando un alza del 15 % en el mercado internacional. Este empuje se refleja igualmente en el tráfico marítimo, pues el puerto cerró 2026 con un récord histórico de 36 escalas de cruceros y más de 52.000 pasajeros gracias al programa conjunto Santander Cruise Deluxe.

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Pero ¿por qué ha crecido tanto el turismo en la capital cántabra? Santander conjuga su vanguardia con su tradicional condición de ser una de las urbes más elegantes y bellas de la costa norte peninsular. Ordenada en torno a su puerto natural, la ciudad destaca por su excelente conectividad a través del aeropuerto Severiano Ballesteros, ferrocarriles y líneas de ferry con el Reino Unido e Irlanda, así como por su cercanía a joyas naturales como las Dunas de Liencres o el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Esta faceta paisajística convive armoniosamente con atractivos populares señalados por National Geographic, tales como las playas de El Sardinero y las emblemáticas rabas crujientes del Barrio Pesquero, una parada obligatoria. Así, la suma de mar, arte y gastronomía consagra a Santander como una parada imprescindible en 2027.

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