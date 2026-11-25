Receta de paté casero de caballa y pimientos (Magnific)

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Dos latas de conserva, un cuarto de hora de tu tiempo y una batidora. Es todo lo que necesitas para preparar este riquísimo paté de caballa y pimientos del piquillo, uno de esos bocados rápidos y sencillos que seguro dejará boquiabiertos a tus invitados.

Este paté combina el sabor intenso del pescado azul con el toque dulce, asado y ligeramente ahumado de los pimientos, una combinación ganadora a base de latas de conserva para la que ni siquiera tendrás que encender los fogones. Los toques cítricos del limón equilibran la mezcla y la cremosidad del queso le aporta una textura agradable, perfecta para untar en canapés o para disfrutar con crudités y pan tostado.

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Sin duda, se trata de una receta ideal como entrante en cenas y comidas navideñas, aunque también puede solucionarnos una cena ligera en casa o incluso el relleno de unos sándwiches o bocadillos. Miles de maneras de disfrutar de este untable casero que tendrás listo en poco más de 15 minutos.

Receta de paté de caballa y pimientos del piquillo

Este paté se prepara triturando caballa en conserva, pimientos del piquillo, queso crema y un toque de limón hasta conseguir una crema untable y homogénea.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos. Preparación activa: 15 minutos. Reposo en la nevera: 30 minutos. Cocción: No necesita cocción.



Ingredientes

2 latas de caballa en aceite de oliva, unos 240 g escurridos

6 pimientos del piquillo

100 g de queso crema

1 cucharada de mayonesa

1 cucharada de zumo de limón

1/2 diente de ajo

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

1 pizca de pimienta negra

Sal, solo si es necesario

Perejil fresco picado para decorar

Pan tostado para servir

Cómo hacer paté de caballa y pimientos del piquillo, paso a paso

Escurre bien la caballa. Retira las espinas centrales si las conserva y desmenuza el pescado con un tenedor. Escurre los pimientos del piquillo y sécalos con papel de cocina. Este paso evita que el paté quede demasiado líquido. Coloca en el vaso de la batidora la caballa, los pimientos, el queso crema, la mayonesa y el zumo de limón. Añade el ajo, el aceite de oliva y una pizca de pimienta negra. Tritura en intervalos cortos hasta conseguir una crema fina. Si prefieres una textura más rústica, deja algunos pequeños trozos de caballa y pimiento. Prueba el paté y ajusta de sal. La caballa y los pimientos pueden aportar bastante sabor, por lo que conviene salar al final. Si queda demasiado espeso, añade 1 cucharadita de aceite de oliva y vuelve a triturar. Pasa el paté a un recipiente con tapa y déjalo reposar en la nevera durante 30 minutos. Sírvelo frío con pan tostado y perejil fresco picado. Para un sabor más intenso, prepara el paté con varias horas de antelación y mantenlo bien tapado hasta el momento de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones como aperitivo o entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar el pan tostado:

Calorías: 210 kcal.

Proteínas: 15 g.

Grasas: 15 g.

Hidratos de carbono: 4 g.

Fibra: 1 g.

Sal: depende del contenido de las conservas y de la cantidad añadida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el paté en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 2 días.

No lo dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Si lo sirves en una celebración, coloca el recipiente sobre una fuente con hielo y evita devolver a la nevera las sobras que hayan estado expuestas durante mucho tiempo.

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