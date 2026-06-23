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La cala de la Costa Brava ideal para combatir la ola de calor lejos de masificaciones: a una hora y media de Barcelona es uno de los lugares más especiales del Mediterráneo

Este enclave se sitúa entre los destinos más atractivos del litoral español gracias su naturaleza, tranquilidad y valor paisajístico

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Cala Sa Tuna, Begur
Cala Sa Tuna, Begur (Turismo Costa Brava).

La llegada de las altas temperaturas significa el inicio de la temporada de playa en España. Miles de personas cambian sus planes de montaña por las escapadas junto al mar en busca de un respiro frente al calor. En este contexto, la Costa Brava se sitúa entre los destinos más atractivos del litoral español gracias a enclaves que combinan naturaleza, tranquilidad y un gran valor paisajístico.

Uno de esos lugares de la Costa Brava es Sa Tuna, una pequeña cala situada en el municipio de Begur, en la provincia de Girona. Es considerada como uno de los rincones más especiales del Mediterráneo y conserva intacta la esencia marinera que la convirtió durante décadas en un enclave tradicional de pescadores.

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Ubicada en un entorno privilegiado, Sa Tuna se caracteriza por la presencia de casas de colores que se asoman al mar, pequeñas embarcaciones descansando sobre la arena y una atmósfera serena que invita a desconectar del ritmo acelerado de la vida cotidiana. A diferencia de otros destinos más masificados, esta cala mantiene un carácter acogedor y auténtico que atrae tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Un entorno natural protegido

Sa Tuna destaca por su entorno natural protegido y por la extraordinaria calidad de sus aguas, conocidas por su transparencia y tranquilidad. Este paisaje costero está rodeado de vegetación mediterránea y de formaciones rocosas, y además, ofrece un escenario perfecto para quienes buscan disfrutar del mar en un ambiente relajado y alejado de las grandes concentraciones turísticas.

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Uno de los elementos más singulares de la cala de Sa Tuna es la denominada punta d’es Plom, una formación rocosa que actúa como barrera natural frente al oleaje. Gracias a esta protección geográfica, las aguas suelen permanecer calmadas durante gran parte del año. De esta manera, se favorecen actividades como el baño, la natación o simplemente la contemplación del paisaje.

A pesar de sus dimensiones, que son reducidas con unos 80 metros de longitud, Sa Tuna concentra buena parte de los atractivos que han convertido a la Costa Brava en una referencia turística internacional. Esta combinación de acantilados, pinares y aguas cristalinas conforma una imagen que resume la identidad natural de esta zona del litoral catalán.

Lugares destacados alrededor de Sa Tuna

La cala también ocupa un lugar destacado dentro del Camí de Ronda, el histórico sendero que recorre buena parte de la costa gerundense conectando playas, calas y antiguos caminos utilizados para la vigilancia marítima. Este itinerario permite a los visitantes descubrir algunos de los paisajes entre acantilados y miradores naturales.

Desde Sa Tuna, los excursionistas pueden acceder a otros enclaves de igual belleza que están situados a poca distancia. Entre ellos se encuentran Ses Vaques, Aiguafreda y s’Eixugador, que son pequeñas calas que destacan por su entorno virgen y por ofrecer algunas de las vistas más impresionantes de la Costa Brava. La cercanía entre estos espacios permite diseñar rutas a pie que combinan actividad física, naturaleza y descanso junto al mar.

Con el verano ya instalado en gran parte del país, destinos como Sa Tuna vuelven a ganar protagonismo entre quienes buscan escapar de las altas temperaturas sin renunciar a la tranquilidad. Su combinación de patrimonio marinero, riqueza paisajística y aguas cristalinas la convierten en una de las propuestas más atractivas para disfrutar del Mediterráneo durante los próximos meses.

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