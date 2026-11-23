El refugio de Mounir Nasraoui en Galicia (Montaje Infobae)

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El arraigo de Mounir Nasraoui a las tierras gallegas se ha hecho patente en distintas ocasiones a través de sus redes sociales, donde el progenitor de Lamine Yamal ha compartido algunos momentos en familia durante su estancia en una ciudad al sur de Lugo. Este enclave en particular emana un remanso de paz que hace que Mounir acuda a él de vez en cuando en alguna escapada.

Situada en un extenso valle a unos 300 metros de altitud sobre el nivel del mar y con una superficie cercana a los 200 kilómetros cuadrados, Monforte de Lemos se asienta geográficamente entre los cursos de los ríos Miño y Sil. La ciudad instalada en el corazón de la Ribeira Sacra, vertebrada de extremo a extremo por las aguas del río Cabe, se ha considerado históricamente el acceso natural a Galicia desde la meseta castellana.

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Las riberas del afluente del río Sil, perfectamente acondicionadas para el paseo peatonal en ambos márgenes, invitan al sosiego vecinal y al deporte al aire libre a lo largo de senderos que se prolongan hacia la parroquia de Piñeira o en torno a su concurrido club fluvial. De hecho, durante la temporada estival, el río Cabe cobra un ambiente singular gracias al servicio de barcas de alquiler tradicionales que parten del Parque dos Condes.

Sobre su cauce se alza el emblemático Puente Viejo, cuyos orígenes la tradición sitúa en época romana y que fue reconstruido en el siglo XVI por Pedro Rodríguez Remberde. Desde sus arcos de sillería o a orillas del agua, el visitante contempla panorámicas donde confluyen el Museo de Arte Sacro de las Clarisas y el acceso a la zona comercial del casco histórico.

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El Puente Viejo sobre el Cabe. (Ayuntamiento de Monforte de Lemos)

La cuna del ferrocarril gallego

Más allá de su enclave fluvial, Monforte de Lemos ostenta con orgullo la capitalidad de la Ribeira Sacra, un territorio afamado por concentrar la mayor densidad de arte románico rural de Europa y por la viticultura heroica en bancales de vértigo. Como centro de referencia comarcal, la localidad acoge el Centro del Vino de la Ribeira Sacra. Además, en su término municipal se abren balcones naturales privilegiados como el Mirador del Duque, desde donde se contemplan los viñedos de Amandi, el embarcadero de Ponte do Sil y las profundidades del cañón fluvial, redondeando los atractivos del rincón gallego que ha cautivado a Mounir Nasraoui.

Sin duda, uno de sus rasgos que le dan una gran personalidad histórica es su indisoluble vinculación al ferrocarril. En el año 1883, el rey Alfonso XII inauguró la línea férrea entre Madrid y A Coruña, consagrando a la localidad como el nudo ferroviario más determinante de Galicia gracias a su inmejorable situación geográfica. Tan decisivo fue este impulso logístico y de comunicaciones que, apenas dos años más tarde, en 1885, el propio monarca concedió a Monforte el título honorífico de ‘ciudad’ por Real Decreto, en reconocimiento al empeño y los trabajos de sus habitantes para la implantación del tren. Aquella época dorada dio paso a un vibrante auge socioeconómico y cultural. Hoy en día, esa arraigada memoria vive y se conserva en las instalaciones del Museo del Ferrocarril de Galicia.

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El Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, conocido como el ‘Escorial gallego’. (Ayuntamiento de Monforte de Lemos)

El ‘Escorial gallego’ del siglo XVI

El perfil monumental de Monforte tiene su génesis en el monte de San Vicente, atalaya que domina todo el valle y que fue conocida por los romanos como Castro Dactonio. En la Edad Media se articuló allí una imponente ciudad-fortaleza feudal rodeada por un perímetro amurallado con torres y puertas históricas, entre las que sobresalen la Porta Nova y la Puerta de la Alcazaba, contiguas a una judería vinculada a destacados linajes como los Gaibor, como recuerda el Ayuntamiento de Monforte de Lemos.

En la cumbre de este cerro descuella la Torre del Homenaje, baluarte de 30 metros de altura, muros de 3 metros de grosor y 13 metros de lado, levantado entre los siglos XIII y XV. La estructura, devastada durante la Gran Guerra Irmandiña y posteriormente reconstruida, funciona como vigía perpetuo del valle de Lemos.

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Junto a ella se ubican el Palacio Condal —antigua morada señorial de los condes de Lemos— y el Monasterio Benedictino de San Vicente del Pino, cuyos orígenes se remontan al siglo X y que hoy albergan el Parador de Turismo. La villa conoció su mayor proyección universal con Pedro Fernández de Castro, VII conde de Lemos y virrey de Nápoles, protector de maestros como Quevedo, Góngora, Lope de Vega o Cervantes, quien le dedicó la segunda parte de El Quijote.

A los pies de la colina se yergue el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, conocido como el ‘Escorial gallego’. Según el Ayuntamiento, el proyecto se terminó a finales del siglo XVI a manos del cardenal Rodrigo de Castro. El majestuoso complejo herreriano cuenta con un retablo de Francisco de Moure, una asombrosa escalera monumental de granito y una pinacoteca con lienzos de El Greco.

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