Edificio de pisos en construcción. (Europa Press)

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El crecimiento del número de hogares que se ven obligados a vivir de alquiler puede tener diez veces más impacto en la necesidad de vivienda asequible en España que un aumento de la construcción de vivienda libre. Así lo concluye la segunda edición del Informe de Vivienda Asequible, elaborado por Atlas Real Estate Analytics y publicado en noviembre de 2026, que analiza la evolución del problema habitacional a partir de 10.000 simulaciones estadísticas con horizonte en 2035.

El estudio identifica como hogares en necesidad aquellos que viven de alquiler a precio de mercado y no podrían costear una vivienda adecuada en su zona destinando el 30% de sus ingresos. En octubre de 2026, este grupo alcanzaba los 2.635.328 hogares en España, un 8,1% más que hace dos años, cuando se publicó la primera edición del informe.

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El aumento de los hogares inquilinos tiene más impacto que construir más vivienda libre

Para determinar qué factores condicionarán la evolución de la necesidad de vivienda asequible hasta 2035, el informe parte de un escenario base y realiza 10.000 simulaciones en las que modifica ocho hipótesis, entre ellas la creación de nuevos hogares, el ritmo de construcción de vivienda libre y protegida y el peso del alquiler frente a la propiedad.

Una de las principales conclusiones es que el aumento de los hogares que dependen del alquiler a precio de mercado puede agravar el problema mucho más que lo que lo mejora un incremento de la oferta residencial.

España, a la cola en viviendas sociales: se necesitan construir 1,2 millones hasta 2030 para alcanzar la media de la UE.

El informe plantea un escenario en el que crece el porcentaje de hogares que, al no poder acceder a una vivienda en propiedad, terminan recurriendo al mercado del alquiler. Actualmente, este grupo aumenta a un ritmo del 0,02% anual. Si esa tasa se acelerase hasta el 0,30%, la necesidad de vivienda asequible alcanzaría los 3,21 millones de hogares en 2035, frente a los 2,77 millones previstos en el escenario base. Esto supondría 440.000 hogares adicionales.

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El impacto de aumentar la construcción de vivienda libre sería considerablemente menor. Si el número de viviendas terminadas pasara de 97.000 a 122.000 unidades anuales, la necesidad se reduciría en apenas 41.000 hogares.

La vivienda protegida tiene el doble de impacto que la vivienda libre

La capacidad de reducir la necesidad de vivienda también varía en función del tipo de promoción. Según el informe, la vivienda protegida tiene el doble de peso que la vivienda libre en los resultados de las simulaciones, pese a que su volumen de construcción es muy inferior.

Necesidad sin cubrir en 2035 según el valor de cada hipótesis. (Atlas Real Estate Analytics)

La explicación está en el mecanismo por el que cada modalidad incide sobre el mercado. La vivienda libre reduce la necesidad de forma indirecta, ya que su impacto depende de que el aumento de la oferta termine moderando los precios del alquiler. Es un proceso que, según el documento, requiere tiempo. La vivienda protegida, en cambio, actúa de manera directa: cada unidad terminada puede asignarse a un hogar que necesita acceder a una vivienda asequible, reduciendo así el número de hogares en esa situación.

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Entre julio de 2025 y junio de 2026 se terminaron en España 18.399 viviendas protegidas, el volumen más elevado desde 2013. Sin embargo, la cifra representa apenas el 22% del máximo histórico registrado en 1997 y equivale al 0,7% de la necesidad total estimada por el estudio. Al ritmo actual, cerrar la brecha con los hogares llevaría 143 años.

España necesita construir 28.000 viviendas protegidas al año o 160.000 libres

El informe calcula que sería necesario terminar 28.000 viviendas protegidas al año para que la necesidad de vivienda asequible dejara de crecer y regresara en 2035 al nivel registrado en 2026. La cifra supone un incremento del 53% respecto al escenario base. Si se pretendiera alcanzar el mismo objetivo únicamente mediante la construcción de vivienda libre, el esfuerzo tendría que ser mucho mayor: haría falta terminar 160.000 viviendas al año, un 28% por encima del escenario base y un 71% más que las 93.650 unidades terminadas en 2025.

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Un informe de Atlas Real Estate Analytics señala que más de 2,6 millones de hogares afrontan dificultades para costear el alquiler en España y analiza el impacto de la vivienda protegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las simulaciones también muestran los límites de una estrategia centrada exclusivamente en aumentar la oferta. Incluso si España alcanzara un ritmo de construcción de 250.000 viviendas anuales hasta 2035, muy por encima de los niveles actuales, todavía quedarían 2,35 millones de hogares sin acceso a una vivienda asequible.

El estudio apunta así a que el reto no consiste únicamente en construir más viviendas, sino también en aumentar la capacidad del mercado para ofrecer alojamiento a precios compatibles con los ingresos de los hogares. En este escenario, el impulso de la vivienda protegida y la evolución del número de hogares que dependen del alquiler de mercado serán dos factores determinantes para contener el problema residencial en España.

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