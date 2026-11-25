Pipi Estrada en 'Fiesta' (Redes Sociales).

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Pipi Estrada ha regresado a Telecinco por todo lo alto como concursante de la nueva edición de Gran Hermano VIP. El periodista deportivo, rostro recurrente en El Chiringuito, comparte ahora casa con Belén Esteban, Raquel Bollo y Karmele, quienes lo conocen muy bien tras su paso por Sálvame como personaje del corazón. Y es que a lo largo de los años el de Gijón ha rondado los diferentes programas de la cadena y no ha dudado en sumarse a los realities. Ante esta realidad, el colaborador se ha sincerado abiertamente de sus ingresos, de las cantidades que ha llegado a cobrar por participar en distintos formatos y de los problemas económicos que protagonizaron algunos de sus enfrentamientos más mediáticos.

Su carrera comenzó en Antena 3 Radio gracias a su amigo Rosety, tal y como indica 20minutos. Allí, trabajó durante once años y llegó a ser incluso jefe de Deportes en Onda Cero. Tras labrarse un nombre en el sector, pasó a ser director y presentador de El banquillo, en COPE y también empezó a labrar su relación con Josep Pedrerol al participar en El mirador del deporte. Además, fue colaborador de EsRadio y Punto Radio.

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Sin embargo, su salto a la televisión estuvo marcado por su participación en Supervivientes en 2006, uno de los episodios que mejor permite hacerse una idea del dinero que ha llegado a ingresar. Casi dos décadas después de su paso por el concurso, Estrada reveló en el programa Fiesta que su caché alcanzaba los 30.000 euros por semana. Una cifra especialmente elevada para aquella época y que convirtió su estancia en Honduras en una importante fuente de ingresos.

Pipi Estrada en 'El Chiringuito' (Atresmedia).

El periodista permaneció cinco semanas en el reality, por lo que, según sus propias declaraciones, acumuló un total de 150.000 euros. El propio Pipi reconoció que el incentivo económico tuvo un peso determinante a la hora de afrontar las duras condiciones del programa. “¿Crees que hubiese aguantado si no era porque ganaba 30.000 euros a la semana?“, comentó durante la conversación con sus compañeros.

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Aquella remuneración contrasta con los cachés que han reconocido otros participantes de ediciones más recientes, en las que algunos concursantes han percibido cantidades bastante inferiores. Su participación en 2006 coincidió, además, con una etapa de gran exposición mediática, tras su ruptura con Terelu Campos y las polémicas que surgieron alrededor de su relación.

Pipi Estrada en 'GH VIP 9' (Mediaset España).

Su deuda con Terelu

Sin embargo, sus ingresos en televisión no han sido siempre suficientes para evitar problemas financieros. En 2022, durante una intervención en Sálvame, Estrada aseguró que había llegado a ganar unos 8.000 euros mensuales trabajando en distintos medios y programas. Una confesión que sorprendió a sus compañeros, especialmente porque en aquel momento todavía mantenía una deuda con Terelu Campos derivada de una sentencia judicial.

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El conflicto entre ambos se originó después de que el periodista divulgara detalles íntimos de su relación sentimental, que se prolongó entre 2003 y 2006. La cantidad que inicialmente debía abonar ascendía a 50.000 euros, pero los retrasos y las circunstancias del proceso hicieron que la cifra alcanzara los 73.000 euros. En aquel momento, Pipi reconoció haber pagado ya una parte, concretamente 25.000 euros, aunque también admitió que no había saldado el importe por considerar injusta la resolución.

La situación dio un nuevo giro en 2024, cuando el colaborador anunció públicamente que había terminado de pagar tanto a Terelu como a la Agencia Tributaria. “Ya he pagado todo. A Hacienda no le debo nada. A Terelu le he pagado todo”, aseguró entonces en Ni que fuéramos, poniendo fin a una de las cuestiones económicas que más habían marcado su trayectoria pública.

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Los concursantes de 'GH VIP 9' (Mediaset España).

Ahora, con su entrada en Gran Hermano VIP, Pipi Estrada vuelve a enfrentarse a un formato en el que la convivencia, las cámaras y las polémicas pueden convertirle nuevamente en protagonista. Aunque no ha trascendido cuánto cobrará por esta nueva participación, su historial demuestra que los realities han sido una parte importante de su recorrido profesional y también de los ingresos que él mismo ha contado públicamente.