Córdoba se convierte en la capital mundial del queso, los World Cheese Awards 2026 reúnen a 44 países en una feria de cuatro días

World Cheese Awards 2026: Córdoba elige hoy el mejor queso del mundo entre 5.330 candidatos. (International Cheese Festival)

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Las ferias gastronómicas existen, sólo hace falta saber dónde ocurren para reservar la entrada. Córdoba se ha consagrado este jueves como la capital mundial del queso con la inauguración del Andalucía Gusto del Sur International Cheese Festival, que se extenderá hasta el 15 de noviembre con la 38ª edición de los World Cheese Awards. El certamen reúne 5.330 quesos de 44 países, evaluados por un jurado de 300 expertos internacionales que hoy eligió al mejor queso del mundo entre una terna final de 16 candidatos.

Una cita imprescindible para los amantes del queso. Miles de piezas para disfrutar y de todos los sabores. Quesos manchegos, franceses, aderezados con trufa, hierbas y otros sabores. Desde los más frescos con sabor dulce a los más amargos y ácidos.

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Según la Diputación de Córdoba, el evento acreditó a 10.000 personas y convocó a jueces expertos de 50 países, cifras que elevan el perfil internacional de una cita que se celebra solo cuando España logra atraer la sede oficial del certamen. Esta edición marca la tercera vez que el festival se desarrolla en territorio español, tras las celebraciones en San Sebastián en 2016 y en Oviedo en 2021. Se reunirán expertos de diferentes rincones del mundo y los mejores productores de quesos del mundo, una oportunidad para presenciar la elección del mejor queso del planeta.

El jurado evaluó los quesos por aroma, textura y sabor

Festival Internacional de Queso, en años anteriores. (World Cheese Awards)

La jornada inaugural se centrará en la competición, que mide cada elaboración según su aroma, textura, aspecto y sabor. El jurado otorgó medallas de oro, plata y bronce, además de las distinciones Super Gold reservadas a los quesos más destacados antes de definir la terna final de 16 piezas que optarán al título de mejor queso del planeta.

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Entre los participantes figuraron diez quesos de la provincia de Córdoba, elaborados por productores como Quesería Calaveruela, Los Balanchares, Fuente La Sierra, Quesería Artesanal Los Peña, Quesos Plazuelo y Marqués del Valle. “Se concentran aquí expertos de 50 países y esto implica proyección de Córdoba y de Andalucía al mundo entero”, declaró Fuentes durante la inauguración, según recogió la Diputación de Córdoba.

El festival abre al público desde este viernes

A partir de este viernes 13 de noviembre, el festival abrirá sus puertas al público general con la Exposición Universal de los World Cheese Awards, el Cheese Market y el Boulevard de Gastronomía Premium. La programación incluye también el Aula de Experimentación, con catas y maridajes, los World Cheese Arena Tours y el III Foro para la Innovación Lactoquesera.

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Se trata de una de las obras más importantes de la cultura islámica no solo de España, sino del mundo entero

La entrada general cuesta 10 euros e incluye el acceso al recinto durante una jornada, la visita a la exposición internacional y una degustación de tres porciones de queso. Los menores de hasta ocho años entran gratis acompañados de un adulto. El horario se extiende de 10.00 a 19.30 horas el viernes y el sábado, mientras que el domingo el festival cierra a las 14.00 horas con una jornada dedicada a los quesos de Andalucía.

Una visita que se combina con el patrimonio cordobés

La celebración del festival coincide con la posibilidad de recorrer el patrimonio histórico de Córdoba, declarado en gran parte Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Mezquita-Catedral, con su característico bosque de columnas, y la Judería, con su entramado de calles estrechas, figuran entre los principales atractivos de la ciudad durante estos días de feria gastronómica.

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