‘12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’: la forma perfecta de visitar gratis los rincones más exclusivos de Toledo en 2026

La propuesta de la Diputación garantiza recorridos mensuales por los enclaves históricos de la provincia con inscripción limitada y gran demanda

El castillo de Consuegra.
Toledo ha recuperado en 2026 una de las iniciativas más esperadas por los amantes del patrimonio monumental, relanzando el programa 12 meses, 12 castillos, 12 experiencias, que garantiza acceso gratuito a doce fortificaciones y enclaves históricos normalmente fuera del alcance del público en la provincia. Impulsada por la Diputación de Toledo, la propuesta vuelve tras un éxito abrumador registrado en 2025, cuando alcanzó 300.000 solicitudes para participar. Tal demanda consolidó la continuidad del programa este año, aunque su lanzamiento se ha visto condicionado brevemente por factores imprevistos relacionados con las condiciones meteorológicas.

La edición de 2026 comenzó más tarde de lo planificado por el temporal que azotaba la península. Así, la primera cita prevista para el 31 de enero en el Castillo de La Muela (Consuegra) se pospuso, de modo que el arranque final fue el 21 de febrero en el Castillo de Orgaz. Desde entonces, el ritmo mensual de visitas se ha restablecido, aunque quienes deseen participar deben estar atentos a las fechas y a las confirmaciones que anuncia la entidad pública provincial, la Diputación de Toledo.

¿Cuáles son los castillos que se podrán visitar?

Los destinos de cada mes se anunciarán solo semanas antes de cada actividad. Aunque se conoce el listado de municipios, el orden definitivo se comunica progresivamente en la web oficial de Turismo provincial, que se actualiza de forma continua.

Los castillos que se visitarán en esta edición son los de Consuegra, Orgaz, Seseña, Maqueda, Los Yébenes, Toledo, Guadamur, Oropesa, Malpica de Tajo, Mascaraque, Casarrubios del Monte y Escalona. El objetivo es difundir el patrimonio defensivo provincial, combatir la concentración estacional del turismo y dinamizar la economía de las zonas rurales.

Estos son algunos tesoros medievales en España

Cómo conseguir entradas

Cada persona puede participar únicamente en una actividad por año sin posibilidad de repetir en otras fechas, y cada reserva permite 5 plazas por reserva como máximo. La confirmación se realiza por llamada telefónica tras inscripción (habitualmente disponible desde las 9:00), siguiendo un riguroso orden de llegada a través de la web oficial de Turismo provincial.

Las reservas suelen agotarse en minutos, bloqueando el acceso y generando lista de espera una vez alcanzada la capacidad. Por ello, quienes se interesan por lugares especialmente demandados, como Guadamur o Malpica de Tajo, reciben la recomendación de inscribirse puntualmente y seguir los comunicados oficiales.

Castillo de Orgaz: arranque del calendario

La actividad del mes de febrero inauguró el programa en el Castillo de Orgaz, emplazado en el núcleo de la localidad, con una agenda que integró patrimonio, actividades lúdicas y gastronomía. El sábado 21 de febrero, el monumento acogió dos turnos diferenciados, ambos con plazas limitadas y orientados a públicos distintos. Las reservas para las jornadas pudieron formalizarse hasta el 20 de febrero en la web oficial de Turismo provincial, asignando plazas hasta completar el aforo y volaron.

El castillo de Orgaz.
En el turno matutino, la programación se dirigió a adultos mediante la visita teatralizada “El entierro del Señor de Orgaz. Un cuadro de Pleitos”. Los asistentes recorrieron salones y estancias junto a actores que representaron escenas históricas, con una propuesta participativa según detalló la organización. La actividad concluyó con una degustación maridada de cervezas artesanas de los productores locales Cervezas El Bola, ofreciendo la posibilidad de degustar productos de proximidad en un enclave histórico.

Por la tarde, las familias acudieron al espectáculo “El Castillo Encantado”, una pieza pensada para el público infantil. La jornada incluyó un taller artesanal de queso y una degustación dirigida por la quesería local Cerrukos de Kanama, integrando la oferta gastronómica en la actividad.

Además de la programación en el castillo, los participantes aprovecharon para recorrer el entramado de calles del casco histórico de Orgaz y disfrutar de su ambiente acogedor y su patrimonio, en pleno corazón de la comarca de Los Montes de Toledo.

