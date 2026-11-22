Cómo se hace el Pornstar Martini, el cóctel de moda (Magnific)

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Es un viejo truco del marketing y la publicidad. Marcas de coches, ropa, perfumes, alcohol, relojes, chocolate y hasta cócteles. El sexo vende en todos los ámbitos y las palabras relacionadas con él actúan como un resorte que activa el deseo en nuestro cerebro. Es solo una de las muchas maneras de explicar el éxito del Pornstar Martini, el gran icono de la coctelería moderna.

Elaborado tradicionalmente con vodka, vainilla y fruta de la pasión, este cóctel ofrece un perfil aromático dulce y ácido que resulta atractivo y accesible. Su presentación suele incluir una pequeña copa de espumoso aparte que añade una dimensión adicional a la experiencia. Habitualmente, el comensal bebe un trago de este chupito y, después, lo añade al cóctel principal, aportando un toque de burbuja que completa de maravilla el trago.

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Esta mezcla nació en 2001 y su lugar de nacimiento es un sitio tan provocativo como lo es su nombre. El culpable fue el bartender Douglas Ankrah, quien probó una mezcla parecida durante una noche en Ciudad del Cabo, en el club de striptease Maverick’s. Ankrah volvió a Londres con el recuerdo de aquella noche y creó un cóctel que primero llamaría Maverick Martini y cuyo nombre cambiaría poco después.

Desarrolló la receta en Townhouse, Londres, pero lo dio a conocer de verdad en el LAB (London Academy of Bartending), un proyecto londinense creado por bartenders fuera del circuito de hoteles y restaurantes. La receta de Ankrah triunfó entre los expertos por ser una combinación fácil y reconocible, que abría además el camino para que cada bartender la llevara a su propio terreno.

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Receta de Pornstar Martini (Pexels)

Dos décadas lleva ya el Pornstar Martini en las cartas y su éxito no ha hecho más que crecer, incluso después de un breve paréntesis en el que se vio eclipsado por nuevas tendencias e innovaciones. De hecho, en 2025 fue el cóctel más visitado de Difford’s Guide, la plataforma digital sobre coctelería más importante del mundo, por undécimo año consecutivo.

Ha conquistado las barras gracias a su combinación de fruta de la pasión, vainilla y burbujas, una mezcla que se acompaña habitualmente de vodka, pero que también puede versionarse con otros destilados como el ron. Forma parte de esa tendencia que los cocteleros denominan un ‘twist on classic’, un cóctel inspirado en una receta tradicional al que se le ha introducido una variación según el punto de vista creativo de cada coctelero.

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Un ‘pornstar’ llegado desde Filipinas

En coctelerías como Roostiq Bar, este clásico encuentra su versión más dulce gracias al ron. “Normalmente lo hacemos con vodka, licor de vainilla, sirope de vainilla, maracuyá y un poco de limón. Y un chupito de prosecco. Ahora hemos cambiado el vodka por ron Dan Papa, que tiene un sabor más dulce. El cóctel queda así un poco menos fuerte y más dulce que con vodka”, nos cuenta uno de sus barmans. En este caso, prescinden del espumoso, ya que su acidez no combina tan bien cuando añadimos un ron dulzón como este.

Este cóctel forma parte de la ruta ‘Welcome to Filipinas’ de Ron Don Papa, en la que participan 41 locales diferentes repartidos entre Madrid (Ramsés, Hopper, Doña Luz, Café del Rey o Roostiq), Barcelona (Nola Cocktail Bar & Food, Parfum, Torre Rosa, AzulRooftop, Kahala y The Original Old Fashioned) y Málaga y la Costa del Sol (Botánica, Sonora, Old Fashion o Santa Floridita).

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Cada uno de ellos ha propuesto un cóctel con este ron especiado como base, siendo uno de los protagonistas el Pornstar Filipino, elaborado con Don Papa Masskara, el ron especiado de la marca nacida en Filipinas, fruta de la pasión y Prosecco.

Los propios bartenders que participan en la ruta afirman que los matices del Masskara son claves a la hora de que el Pornstar Martini filipino funcione. “La fruta natural aporta autenticidad al cóctel. Sus notas dulces o cítricas ayudan a suavizar la percepción del alcohol y a conseguir una bebida más equilibrada”, explican Jordi Reig y Jaume Torremade, de Torre Rosa (Barcelona).

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Jorge González, de Parfum (Barcelona), pone el foco en los cítricos: “Naranjas, pomelos, limas y limones deben trabajarse frescos y, siempre que sea posible, exprimirse al momento. Es muy difícil encontrar algo que reproduzca la frescura de un cítrico recién exprimido”.