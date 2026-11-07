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Un viaje, tres mercadillos navideños: en Austria hay un lago que sólo se recorre en barco en Navidad

Tres pequeñas localidades austríacas comparten un mismo lago y su pasión por los mercadillos navideños. Las plazas de estos pueblos se transforman cada diciembre para dar paso al Adviento

Puesto de madera con juguetes, bufandas, gorros, adornos navideños, galletas envueltas y luces decorativas
En Austria hay un lago donde la Navidad se recorre en barco: tres mercadillos, un mismo trayecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el lago Wolfgangsee, en Austria, hay una tradición que convierte el trayecto en parte del destino: durante Navidad, la única forma de recorrer sus tres mercadillos navideños es a bordo de un ferry. La ruta conecta St. Gilgen, Strobl y St. Wolfgang, tres pueblos situados muy cerca de Salzburgo que cada diciembre se transforman en escenarios completamente distintos entre sí.

La época navideña está a la vuelta de la esquina y los mercadillos de la época son un reclamo turístico más. Dentro de no mucho será posible comprar figuritas del Belén o entrar a los sitios más insospechados con un toque navideño en la mayoría de las ciudades de España y del mundo. Colmar, Edimburgo o Roma son conocidos por sus mercados, pero merece la pena echar un vistazo a los de localidades más pequeñas. El encanto de los pueblos y las tradiciones locales juegan un elemento muy diferenciador.

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Desde 2003, el llamado Wolfgangseer Advent reúne estos tres mercados bajo un mismo concepto, aunque ninguno repite decoración ni ambiente. Velas gigantes, belenes vivientes y ángeles monumentales marcan la entrada a cada centro histórico, y figuran entre los motivos por los que esta propuesta se cuenta entre los mejores mercados de Navidad de Austria.

Personas con ropa de abrigo caminan entre puestos de madera iluminados y decorados con guirnaldas sobre un suelo nevado.
El lago austríaco donde la Navidad obliga a moverse en barco entre pueblos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año, los mercados abren del 20 de noviembre al 20 de diciembre, de miércoles a domingo, con jornada especial también los días 7 y 8 de diciembre. El acceso a los tres recintos es gratuito, aunque el trayecto en barco entre pueblos tiene un coste aparte. Existe además un billete combinado que permite subir y bajar una vez en cada muelle para recorrer los tres mercados en una sola jornada.

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Un lago, tres pueblos y la misma luz navideña

Lo que distingue a esta experiencia de otros destinos festivos es precisamente el agua: no existe una forma directa y cómoda de moverse entre los tres pueblos por carretera, así que los ferris de la compañía WolfgangseeSchifffahrt se convierten en el único enlace durante el Adviento, con travesías nocturnas con faroles incluidos. A continuación, qué encontrar en cada parada.

St. Gilgen, la villa de las velas doradas

El primer punto de este recorrido impresiona antes incluso de pisar tierra: una vela de 16 metros de altura flota sobre el lago y actúa como emblema de todo el Adviento de la zona. En las calles de St. Gilgen, más de 50 velas de gran tamaño iluminan los puestos, decorados con motivos barrocos obra de la artista Raja Schwahn-Reichmann, que inspira figuras de ángeles y personajes con efecto escultórico en fachadas y escaparates.

Puestos de madera con luces, personas, árboles nevados y un lago junto a un pueblo de noche
El Wolfgangsee reúne tres mercadillos navideños con propuestas muy distintas, unidos por un servicio de ferry. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Strobl, el pueblo convertido en pesebre

Strobl se transforma en un auténtico pueblo-belén. Un sendero conocido como el camino de los pastores conduce hasta el gran portal de entrada del mercado, formado por 30 puestos revestidos con tejas de madera. El atractivo principal es un belén a tamaño real mercadillo navideño instalado a orillas del lago, con un establo donde los más pequeños pueden acercarse a cabras y ovejas.

St. Wolfgang, bajo la mirada de los ángeles gigantes

La entrada al tercer destino está custodiada por cuatro ángeles de cuatro metros de altura que dan paso al centro histórico, decorado con abetos, velas y antorchas. El mercadillo de Navidad St. Wolfgang se completa con una escena de Adviento que reúne más de 70 figuras de tamaño natural repartidas por todo el pueblo, además de música tradicional en directo en los puestos del centro.

El mercado gastronómico de Borough, uno de los más populares de Londres, recibe a diario largas colas de visitantes para comprar una porción de paella en el puesto de arroces que causa furor entre los turistas y visitantes y donde se venden más de 1.000 raciones a diario. (EFE)

Para quienes buscan combinar esta ruta con más patrimonio austríaco, los tres pueblos forman parte de las clásicas rutas de escapada navideña a Salzburgo y alrededores, una de las regiones con mayor concentración de pueblos de Austria con mercadillos navideños durante todo el mes de diciembre.

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