Viajes

La única ruta de senderismo de España que está entre las más bonitas del mundo

Un estudio basado en la observación de los visitantes dio lugar a un ránking en el que la ruta española se ha colado entre las 20 mejores

Caminito del Rey, en Málaga.
Un sendero de siete kilómetros en Málaga combina pasarelas aéreas, un desfiladero de roca caliza y un mirador sobre el río Guadalhorce. (Getty Images/Jose A. Bernat Bacete )
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España tiene entornos envidiables y fascinantes que dejan con la boca abierta. No hace falta irse a otra parte de Europa o de otro continente para admirar auténticas bellezas del paisaje. Este paisaje se puede admirar, además, en una ruta, los amantes de las caminatas largas están de suerte.

Esta ruta figura en el listado de las 20 rutas de senderismo más bonitas del planeta de la empresa de calzado y ropa Sportshoes. El estudio se basó en el seguimiento ocular de los visitantes. Midieron el tiempo que los caminantes admiraban el paisaje, tanto en el primer golpe de vista como durante todo el recorrido, y de ahí surgió una puntuación que define el atractivo visual de cada itinerario. Entre rutas internacionales como los senderos alpinos de Suiza o los circuitos escoceses, esta ruta española logró colarse en el top 20 mundial.

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El reconocimiento recayó en el Caminito del Rey, ubicado en la provincia de Málaga, en pleno Desfiladero de los Gaitanes. El recorrido obtuvo una puntuación de 74 puntos, lo que lo situó en el puesto 19 de la clasificación, empatado con la ruta del lago Bled, en Eslovenia. Los visitantes se mantuvieron una media de 2,27 segundos observando el desfiladero durante la caminata y hasta 2,4 segundos contemplando el entorno al llegar al destino, el valor más alto de toda la lista en ese indicador.

Caminito del rey en Málaga. (istock)
Caminito del rey en Málaga. (istock)

Así es el Caminito del Rey, distancia, dificultad y un entorno natural envidiable

El Caminito del Rey es una ruta de senderismo lineal de 7,7 kilómetros, que atraviesa los municipios de Ardales, Álora y Antequera. El trazado combina senderos de tierra con casi tres kilómetros de pasarelas suspendidas ancladas a las paredes del desfiladero, algunas de apenas un metro de ancho. El tramo más conocido es un voladizo que se eleva a 105 metros de altura sobre el río Guadalhorce, uno de los puntos que más atrae a los amantes de las rutas con vistas panorámicas y de las mejores excursiones de un día en Andalucía.

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El pueblo de Bielsa se encuentra dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Completar el recorrido lleva entre tres y cuatro horas, con una dificultad clasificada como moderada o baja pese al desnivel acumulado de unos 400 metros. El acceso es exclusivamente mediante reserva previa en la web oficial del Caminito del Rey, con un precio de 10 euros para la entrada general y 18 euros para las visitas guiadas. El ingreso está permitido a partir de los ocho años, y los menores de 14 deben acreditar su edad con documentación. Al tratarse de un itinerario de sentido único, existe un servicio de autobús lanzadera que traslada a los visitantes de vuelta al punto de partida por 2,50 euros, además de la opción de llegar en tren de Cercanías hasta la estación de El Chorro-Caminito del Rey.

El paraje recorre el cauce del río Guadalhorce tras su paso por los embalses de El Chorro, Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo, y ofrece miradores naturales sobre el valle. La Diputación de Málaga, gestora del espacio, impulsa actualmente una ampliación del recorrido con una nueva pasarela de 110 metros de longitud, que se convertirá en el puente colgante más largo de España. El antiguo Caminito, construido a comienzos del siglo XX como vía de servicio para obras hidráulicas, llegó a ser calificado como uno de los senderos más peligrosos del mundo antes de su rehabilitación integral en 2015, financiada por la propia Diputación.

Por qué se llama Caminito del Rey, el origen de su nombre

Alfonso XIII en el Caminito del Rey (Foto de archivo/Europa Press)
Alfonso XIII en el Caminito del Rey (Foto de archivo/Europa Press)

El sendero fue construido entre 1901 y 1905 como vía de servicio para la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, que necesitaba un acceso entre los saltos de agua del Gaitanejo y de El Chorro para el paso de operarios y el transporte de materiales. Durante ese primer tramo de su historia se lo conoció como “Balconcillos de los Gaitanes”, en referencia a los pequeños balcones que aún se conservan en el tramo superior.

El cambio de nombre llegó después de que el rey Alfonso XIII visitara la zona en 1921 para inaugurar la presa del Conde del Guadalhorce y recorriera a pie el estrecho camino tallado en la roca; desde entonces, los habitantes de la región comenzaron a llamarlo “Caminito del Rey” en honor a esa visita, denominación que se formalizó en 1953 y se mantiene hasta la actualidad.

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