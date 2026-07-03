La “Selva Negra de España”: un paisaje que conecta 43 pueblos entre cascadas, rutas de senderismo y bosques de cuento

El destino perfecto en España en medio de la naturaleza. ( Wikimedia Commons)

En el norte de Extremadura se esconde un paraje sorprendente que muchos llaman la “Selva Negra de España”. Aunque la región suele asociarse a paisajes secos y dehesas, Las Hurdes rompe todos los estereotipos con su vegetación exuberante, gargantas cristalinas y decenas de pueblos de pizarra que parecen sacados de un cuento. Es un lugar tan húmedo y verde que resulta difícil creer que pertenece a una de las provincias más desconocidas y menos visitadas del país.

Quien recorre Las Hurdes descubre un territorio de valles profundos, montañas cubiertas de robles, castaños y pinares, y una red de caminos que enlazan hasta 43 núcleos rurales tradicionales. Lejos de la imagen árida y monótona, esta comarca muestra cascadas espectaculares, pozas naturales y pueblos empedrados con fachadas blancas y tejados de pizarra. El viaje por la zona no consiste en buscar grandes monumentos, sino en dejarse llevar por la autenticidad de sus paisajes y la calma de sus aldeas escondidas.

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El sobrenombre de “Selva Negra” no es casual: la abundancia de agua y la frondosidad del entorno evocan rincones del corazón de Europa, aunque aquí el acento es extremeño y la arquitectura, netamente serrana. Las Hurdes permanece en los márgenes del turismo masivo, lo que garantiza una experiencia genuina para quien decide adentrarse por sus carreteras de montaña y conocer los pequeños placeres de este rincón olvidado.

Itinerario imprescindible: cascadas y pueblos de pizarra

El recorrido por Las Hurdes invita a detenerse en enclaves naturales que parecen diseñados para perder la noción del tiempo. El meandro del Melero es uno de los puntos más fotografiados de la comarca, con una curva del río Alagón que dibuja una silueta sorprendente entre los bosques. A unos kilómetros, el chorro de la Meancera despliega su caudal con mayor fuerza en primavera, cuando las lluvias alimentan la cascada y el sonido del agua retumba en la garganta.

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Una de las cascadas más bonitas de España: se llega atravesando un pueblo abandonado.

Quienes disfrutan del senderismo pueden acercarse hasta el Chorrituero de Ovejuela, otra cascada a la que se accede mediante una ruta sencilla y bien señalizada. El esfuerzo se compensa con creces al llegar al pie del salto de agua, rodeado de vegetación y silencio. Los amantes de la fotografía y la naturaleza encontrarán en estos parajes escenarios ideales para captar la esencia de Las Hurdes.

Los pueblos de la zona también tienen mucho que ofrecer. El Gasco, Riomalo de Arriba y Casares de Las Hurdes son ejemplos de arquitectura tradicional en pizarra. Sus casas, alineadas en calles estrechas y empinadas, muestran la adaptación al terreno y la historia de la comarca. Cada alquería o núcleo rural, hay entre 40 y 44 repartidos entre los seis municipios principales, conserva una identidad propia, accesible solo por carreteras serpentinas que atraviesan bosques y montañas.

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Viajar a Las Hurdes: consejos prácticos y experiencias

Para quienes buscan un destino sin aglomeraciones y con autenticidad, Las Hurdes es una apuesta segura. No hay grandes ciudades ni monumentos conocidos: el atractivo reside en la posibilidad de conducir entre montañas, descubrir aldeas recónditas y terminar el día junto a una piscina natural o una poza en plena naturaleza. La región invita a viajar sin prisas, a detenerse en miradores inesperados y a conversar con los habitantes de los pueblos, que conservan tradiciones y un ritmo de vida pausado.

Casares, un pueblo imprescindible. (Shutterstock)

El clima de la zona, mucho más húmedo y fresco de lo que se asocia a Extremadura, permite disfrutar de rutas durante buena parte del año. Es recomendable llevar calzado cómodo y estar dispuesto a recorrer distancias cortas a pie para acceder a las cascadas o los mejores paisajes. Los pequeños restaurantes y alojamientos rurales ofrecen cocina casera y hospitalidad, reforzando la sensación de haber descubierto un secreto bien guardado.

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Las Hurdes se mantiene ajena a la presión turística, lo que le permite conservar su autenticidad y su naturaleza intacta. Viajar por esta comarca es sumergirse en una España menos conocida, donde el verde domina el horizonte y cada curva del camino promete un hallazgo inesperado.