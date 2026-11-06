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El único lago natural de Andalucía está en Córdoba, donde se encuentra la Laguna de Zóñar y cómo visitarla

A pocos kilómetros de un municipio de casas blancas, este espacio protegido reúne aves acuáticas, senderos señalizados y vistas sobre un paisaje agrícola de interior

Fotografía aérea del complejo lagunar Zóñar - General - Jarambel - Lagunillas de Zurera - Huerta la Perrita (Aguilar de la Frontera). (Wikipedia/Vegapor)
Fotografía aérea del complejo lagunar Zóñar - General - Jarambel - Lagunillas de Zurera - Huerta la Perrita (Aguilar de la Frontera). (Wikipedia/Vegapor)
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A cuatro kilómetros de Aguilar de la Frontera, en la campiña de Córdoba, se extiende la Laguna de Zóñar, el único lago natural de Andalucía. Su nombre puede llevar a equívoco, aunque la profundidad de sus aguas permite clasificarla como lago.

El enclave forma parte de las Lagunas del Sur de Córdoba, un conjunto de humedales protegido que atrae a aves residentes y migratorias. El agua, los carrizales y los cultivos que rodean la reserva dibujan un paisaje distinto al de las sierras y las costas andaluzas.

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Una escapada a este espacio permite combinar senderismo, observación de fauna y una visita a Aguilar de la Frontera, municipio de casas blancas y calles en pendiente que conserva parte de su recinto histórico.

La Laguna de Zóñar alcanza hasta 16 metros de profundidad

Vista de la laguna de Zóñar desde el Observatorio de aves. (Espacios Naturales de Andalucía)
Vista de la laguna de Zóñar desde el Observatorio de aves. (Espacios Naturales de Andalucía)

La denominación popular de laguna se ha mantenido durante décadas, aunque Zóñar reúne las condiciones propias de un lago por la profundidad de su cuenca. En los periodos de mayor aporte hídrico, la lámina de agua puede alcanzar 16 metros de profundidad, según la Junta de Andalucía.

Esta característica diferencia a Zóñar de otros humedales andaluces, muchos de ellos de escasa profundidad y con ciclos marcados por las precipitaciones. Aquí el agua permanece durante todo el año gracias a la combinación de lluvia y aportes subterráneos procedentes de los acuíferos de la zona.

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El lago ocupa una depresión rodeada de suaves lomas agrícolas. Desde algunos puntos del recorrido, el visitante ve una superficie de agua enmarcada por vegetación palustre, olivos y campos de cultivo. El contraste explica parte del interés de esta escapada de naturaleza en Córdoba, alejada de los itinerarios más habituales de la provincia.

Zóñar cuenta con protección como reserva natural y está integrada en un área de especial valor para las aves acuáticas. Sus orillas ofrecen alimento, descanso y refugio a especies que utilizan el sur de la península ibérica en sus desplazamientos migratorios.

Los senderos permiten acercarse al lago sin alterar el humedal

La visita comienza en el centro de visitantes, situado junto a la carretera A-304, entre Aguilar de la Frontera y Puente Genil. Desde allí parten itinerarios señalizados que permiten conocer el entorno y acceder a puntos de observación preparados para contemplar la laguna.

Javier Bustamante, investigador de la EBD-CSIC, habla sobre la situación actual de Doñana por la falta de lluvias y su situación de la flora y fauna.

El sendero de las Fuentes de Zóñar conduce hasta un observatorio desde el que se puede seguir la actividad de las aves sobre el agua y entre los carrizos. Llevar prismáticos resulta recomendable para identificar patos, garzas y otras especies que ocupan el humedal según la época del año.

También existe un recorrido por La Carrizosa, que amplía la perspectiva sobre el paisaje agrícola y la vegetación vinculada al lago. El acceso a determinadas zonas puede depender de las medidas de conservación o de las condiciones meteorológicas, por lo que conviene consultar la información actualizada antes de desplazarse.

La primavera y el otoño ofrecen condiciones favorables para la observación de aves. En verano, las primeras horas de la mañana y el final de la tarde permiten evitar las temperaturas más altas de la campiña cordobesa.

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