La estación de esquí Valgrande-Pajares: 30 kilómetros de pistas en plena Cordillera Cantábrica para esquiar sin salir de Asturias

Dos esquiadores en la estación de Pajares, Asturias. (EFE/J.L. Cereijido)

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La temporada de nieve 2026-2027 está a la vuelta de la esquina en España. Valgrande-Pajares, la estación de esquí del concejo de Lena todavía no ha confirmado la fecha exacta de apertura, aunque el calendario habitual sitúa el inicio de la actividad a finales de noviembre o principios de diciembre, según las condiciones meteorológicas de cada año.

La estación cuenta con 30,6 kilómetros de pistas balizadas, distribuidos en 38 trazados de distintos niveles, y siete remontes mecánicos que incluyen una telecabina, dos telesillas cuatriplaza, dos telesquís y dos cintas transportadoras. Se trata de una de las dos estaciones asturianas, junto a Fuentes de Invierno, y constituye el principal punto de acceso al esquí alpino y nórdico dentro de la Cordillera Cantábrica.

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El dominio esquiable combina pistas verdes y azules para debutantes con sectores rojos y negros de mayor exigencia técnica, lo que convierte a Pajares en un destino apto tanto para familias que se inician en la nieve como para esquiadores con experiencia. La oferta se completa con zona infantil, guardería, snow park dividido en dos niveles y un circuito de esquí de fondo de siete kilómetros.

Dónde está Valgrande-Pajares

La estación se ubica en el puerto de Pajares, en el concejo de Lena, al sur de Asturias, en el límite con la provincia de León. La dirección exacta corresponde al paraje de Brañillín, bajo las cumbres del Cueto Negro, el Cellón y Las Tres Marías, montañas que rondan los 2.000 metros de altitud.

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Las instalaciones tienen acumulación de 111 kilómetros esquiables en sus 133 pistas disponibles, más los 1.200 metros de desnivel, siendo el mayor de nuestro país

El dominio esquiable se extiende entre los 1.450 metros de cota mínima y los 1.890 metros de cota máxima, con un desnivel aproximado de 440 metros. De los 38 trazados balizados, ocho son verdes, doce azules, quince rojas y tres negras. El sistema de nieve artificial cubre alrededor de 6,3 kilómetros con más de 80 cañones de nieve, lo que permite asegurar la práctica del esquí incluso en jornadas de escasa precipitación.

Qué más ofrece la estación además del esquí alpino

Pajares dispone de un snow park dividido en dos sectores, el Easy Park para principiantes y el Nitro Park, reservado a esquiadores y snowboarders con más experiencia. La estación cuenta además con un circuito de esquí de fondo de siete kilómetros y una pista de esquí de travesía de 2,4 kilómetros dentro del propio recinto.

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Para los más pequeños, la estación ofrece guardería y una zona específica de trineos. El acceso a estas instalaciones no requiere forfait de esquí alpino: el ticket de silla individual tiene un coste de 8 euros, y el forfait específico para debutantes o snow park se sitúa en 23 euros en temporada alta y 21 euros en temporada baja para adultos.

Imagen de la estación de esquí Valgrande Pajares desde la cámara Cuitu Negru -Panorámica. (Infonieve.es)

Precios y horarios de Valgrande-Pajares

El forfait de un día para adulto cuesta 29 euros en temporada alta y 23 euros en temporada baja, según las tarifas vigentes publicadas por la propia estación. Para menores, el precio es de 25 euros en temporada alta y 21 euros en temporada baja. Los viernes de temporada baja rige el llamado Día del Esquiador, con un precio reducido de 16 euros.

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Entre los bonos de varios días, el de cuatro jornadas cuesta 91 euros para adultos y 69 euros para menores, mientras que el abono de temporada completa asciende a 298 euros para adultos y 168 euros para menores, con descuentos específicos para familias numerosas, federados y mayores de 65 años.

En cuanto a horarios, la oficina abre de 9.00 a 16.00 horas en temporada alta y de 9.00 a 13.00 horas en temporada baja. La taquilla funciona de 8.45 a 15.30 horas, y los remontes operan de 9.00 a 16.00 horas, con la excepción de los telesquís y la cinta de la zona baja, que permanecen abiertos hasta las 16.30 horas. El 25 de diciembre el horario se reduce de 9.00 a 12.30 horas, mientras que el 1 de enero los remontes abren de 13.00 a 16.00 horas.

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Cómo llegar a Pajares desde Oviedo y León

Desde Oviedo se recorren 40 minutos y desde León 45 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Oviedo, el trayecto hasta Valgrande-Pajares se realiza en unos 40 minutos por la A-66, la autovía Ruta de la Plata, que conecta Asturias con León a través del puerto de Pajares. Desde la ciudad de León, el tiempo de viaje es similar, también por la A-66, con un recorrido aproximado de 40 a 45 minutos. Desde Gijón y Avilés, el trayecto se extiende a unos 50 minutos por la misma vía.

Cuántos kilómetros esquiables tiene Valgrande-Pajares

La estación de Valgrande-Pajares cuenta con 30,6 kilómetros de pistas balizadas, repartidos en 38 trazados de distintos niveles: ocho verdes, doce azules, quince rojas y tres negras, además de un circuito de fondo de siete kilómetros y una pista de travesía de 2,4 kilómetros.

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Qué altura tiene Valgrande-Pajares

El dominio esquiable de Valgrande-Pajares se extiende entre los 1.450 metros de cota mínima, en la zona de Brañillín, y los 1.890 metros de cota máxima, en el sector de Cuitunigru, con un desnivel total de 440 metros.