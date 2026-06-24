El restaurante a pie de playa en Cádiz donde Carlos Sobera pasa el verano: “Es todo lo que le pido a un chiringuito: pescado magnífico y entorno espectacular”

El chitinguito preferido de Carlos Sobera en Chiclana de la Frontera (Montaje Infobae)

Un entorno espectacular, un servicio cercano y atento y un pescado fresco magnífico. ¿Qué más se le puede pedir a un restaurante en primera línea de playa? Son los tres indispensables para el presentador Carlos Sobera, gran amante de la gastronomía playera y un habitual en las costas del sur español.

El presentador de First Dates ha compartido su restaurante preferido para este verano, un espectacular restaurante a pie de playa que se ubica en Chiclana de la Frontera (Cádiz), uno de sus destinos predilectos para pasar unos días durante el verano. Si pasas por allí en estos meses de sol y vacaciones, es muy probable que encuentres a Sobera disfrutando de un atardecer en el Chiringuito La Loma, una joya en plena playa de la Barrosa.

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Con esta recomendación, Sobera se suma a la larga lista de personajes conocidos que han participado en la nueva edición de los Soletes Repsol, unos sellos de calidad destinados a propuestas asequibles que suman este destino chiclanero a su lista. Son, en total, más de 250 nuevos establecimientos premiados gracias a las recomendaciones de cerca de 60 famosos, desde actores o cantantes hasta escritoras o presentadores.

“Es uno de esos sitios a los que siempre me gusta volver y donde disfruto perdiéndome en los atardeceres de agosto”, aseguraba el presentador a la guía sobre este destino culinario. “Tiene todo lo que le pido a un chiringuito: pescado magnífico, servicio estupendo y entorno espectacular”.

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Restaurante La Loma (Facebook)

La Loma es uno de esos lugares que contradice a quienes piensan que en los chiringuitos no pueden encontrar una buena cocina. Aquí hay mucho más que cócteles llenos de azúcares, fritos y congelados. En su lugar, encontramos pescados frescos asados, mejillones y almejas al vapor, ostras, coquinas y langostinos. También tortillitas de camarones y fritura de pescado, y hasta arroces secos y melosos.

A su oferta gastronómica se suma una carta de cócteles ideal para disfrutar en su zona chill out con hamacas, con la puesta de sol como perfecto telón de fondo. Motivos todos ellos que han convertido La Loma en un punto de referencia en la costa gaditana, premiado además con numerosos certificados, entre los que destaca la “Q de Calidad Turística Española”.

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Un helado sin azúcar y un pincho de tortilla sin igual

Además de este chiringuito a pie de playa, Carlos Sobera también comparte con Guía Repsol su heladería preferida, Solo Qui (Nueva Andalucía), una parada imprescindible cuando está por Puerto Banús (Málaga). “Me gusta especialmente porque tienen muchísima variedad de helados sin azúcar”, explica el presentador de programas tan icónicos como Quién quiere ser millonario. Además, también cuentan con opciones sin gluten.

Para esas semanas en las que Sobera tiene que quedarse a trabajar en Madrid, el presentador tiene claro dónde ir para seguir disfrutando. “Mi pincho favorito es, sin ninguna duda, el de tortilla”, reconoce el actor a la Guía. Y una de sus favoritas se encuentra en Etiqueta Negra (C. de Lombía, 5), un bar muy cerca del Movistar Arena “con muchísimo encanto, especializado en tortillas y con una personalidad muy marcada”.

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¿Qué es un Solete?

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast food, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo.

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