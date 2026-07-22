El pueblo más alto de la provincia de León, una opción ideal para ver el eclipse del 12 de agosto: está a 1.442 metros de altitud y tiene menos de 50 habitantes

La Cueta, en León (Wikimedia).

El próximo 12 de agosto tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de los últimos años. Durante varios minutos, la Luna ocultará completamente el Sol en una franja que recorrerá distintos puntos de España, entre ellos la provincia de León.

Más allá del interés científico, el eclipse representa una importante oportunidad para el turismo de interior. Numerosos municipios situados en la trayectoria de este fenómeno confían en atraer a miles de personas que desean contemplar este evento. La llegada de visitantes podría traducirse en un notable impacto económico para alojamientos, establecimientos de restauración, comercios y otros negocios de la zona.

PUBLICIDAD

Una de las zonas que se puede beneficiar de este fenómeno es La Cueta, perteneciente a la provincia de León. Es un pueblo que no supera los 50 habitantes, pero tiene una posición privilegiada para observar el fenómeno.

La Cueta, uno de los mejores puntos para ver el eclipse

La Cueta reúne varias características que la convierten en un lugar muy atractivo para seguir el eclipse total. Situada en la comarca de Babia, a más de 1.400 metros de altitud, ofrece un horizonte amplio y un entorno de montaña con escasa contaminación lumínica y visual, factores que favorecen la observación de fenómenos astronómicos.

La Cueta nevada. (Ayuntamiento Cabrillanes)

Al encontrarse dentro de la franja de totalidad, quienes se desplacen hasta este municipio podrán contemplar el momento en el que la Luna cubra por completo el disco solar, una experiencia que solo será visible desde determinadas zonas del país.

PUBLICIDAD

Además de sus excelentes condiciones para observar el eclipse, La Cueta también destaca por su singular entorno. Con poco más de 40 habitantes, es la localidad más elevada de la provincia de León y una de las más altas de toda la península ibérica. Su ubicación, rodeada de montañas y alejada de grandes núcleos de población, ofrece cielos despejados y una gran sensación de tranquilidad.

La localidad se divide en tres barrios (Quejo, Cacabillo y La Cueta) distribuidos a lo largo del valle por el que discurre el río Sil poco después de su nacimiento. Además de su atractivo paisajístico, conserva varios elementos de interés patrimonial, como la iglesia de San Mateo, un viejo molino harinero y los restos de un monasterio medieval, lo que convierte la visita en una experiencia que va más allá de la observación del fenómeno astronómico.

PUBLICIDAD

iglesia de San Mateo. (@mallauto/imagen de google)

Precauciones para observar el eclipse con seguridad

Contemplar un eclipse solar es una experiencia única, pero también requiere tomar algunas precauciones. Los expertos recuerdan que nunca debe mirarse directamente al Sol sin una protección adecuada, ya que puede provocar daños graves e incluso permanentes en la retina.

Para disfrutar del fenómeno con seguridad es imprescindible utilizar gafas homologadas para la observación de eclipses, que cumplan la norma ISO 12312-2. Tampoco es recomendable emplear radiografías, cristales ahumados, gafas de sol o cualquier otro método casero, ya que no ofrecen la protección necesaria. Si se utilizan prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas, estos deben contar con filtros solares específicos colocados delante del objetivo.

PUBLICIDAD

Además, conviene planificar el desplazamiento con antelación, ya que se espera una gran afluencia de visitantes en los principales puntos de observación. Llegar con tiempo, consultar el estado de las carreteras y llevar agua, protección solar y algo de comida puede hacer que la experiencia resulte mucho más cómoda.