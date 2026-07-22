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El pueblo de Aragón desde el que se verá el eclipse total en agosto: tiene un monasterio del siglo XII y una iglesia sobre las ruinas de un castillo

El eclipse total de agosto pone el foco en un rincón de Zaragoza con siglos de historia

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Se aprecia un embalse y el pueblo al atardecer
El eclipse se podrá ver de manera total en este pequeño pueblo de Zaragoza con siglos de historia (Wikimedia/Diego Delso)

El eclipse solar total se apreciará desde el territorio aragonés el 12 de agosto. Así, la comunidad se convierte en una de las afortunadas para apreciar el fenómeno astronómico, a las que se suman las Islas Baleares o Galicia, entre otras. Y es que España no ha visto uno igual en más de cien años, en concreto, desde 1905. Desde muchos lugares se podrá apreciar el eclipse pero pocos tienen una riqueza patrimonial como Nuévalos.

Pocos lugares en España podrán presumir de combinar la contemplación del firmamento con un legado monumental tan variado. Bajo la sombra proyectada por la Luna, este rincón de Aragón reunirá visitantes y expertos atraídos no solo por el fenómeno astronómico, sino también por su riqueza medieval y su entorno fluvial.

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El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

No se sabe con precisión su origen, pero se han encontrado yacimientos celtíberos y romanos que indican que estos pueblos se asentaron en el territorio desde el siglo II a.C. hasta el siglo IV o V. Siglos más tarde, en la Edad Media, el castillo construido allí fue de los pocos que soportó la invasión en la Guerra de los dos Pedros. De este fuerte actualmente queda la torre de la iglesia parroquial de la localidad.

Patrimonio, naturaleza y el eclipse: una combinación perfecta

Con decoración sobria, la edificación construida en torno a un claustro y grandes ventanales para dejar pasar la luz es uno de los grandes ejemplos en la península de la arquitectura cisterciense. El municipio destaca por la presencia del Monasterio de Piedra, un conjunto monástico fundado a finales del siglo XII. Sus edificios, dispuestos en torno a un claustro sobrio y funcional, han sido testigos de siglos de historia ligados a la orden y a la vida monástica.

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Restos de una iglesia en el que se aprecian las naves y los arcos en punta, con un rosetón sobre la puerta. No hay techos.
La Iglesia forma parte del Monasterio de Piedra de Nuévalos, el cual se encuentra a 3 kilómetros del núcleo de población. (Wikimedia/Zarateman)

El monasterio se encuentra junto al paraje natural del río Piedra, en un entorno de cascadas y cavernas que multiplica su atractivo para quienes buscan combinar cultura y naturaleza. La naturaleza del sitio se puede admirar a través de rutas que recorren puntos espectaculares. La cascada Iris, el lago de Los Patos o el lago del Espejo, son algunos de los ejemplos que se pueden contemplar en la región. Destaca la cascada Cola de Caballo, que con 50 metros de altitud se convierte en la más alta de todas. Pero no solo de puertas para afuera el convento tiene encanto; dentro de su recinto alberga el Museo del Vino de la Denominación de Origen Calatayud, donde se puede descubrir el proceso tradicional y actual de elaboración del vino en la comarca.

En el casco urbano, la iglesia de San Julián destaca como otro de los principales monumentos, construida en el siglo XVIII sobre restos de un templo anterior. Su nave espaciosa, cabecera plana y torre de ladrillo forman parte de un perfil arquitectónico singular, completado por el cercano castillo levantado sobre un espolón rocoso. Este castillo medieval conserva un patio flanqueado por muros y una torre que fue clave durante las guerras.

Cómo llegar a Nuévalos

Una cascada rodeada de naturaleza verde y frondosa
Una de las cascadas dentro del Parque Natural de Nuévalos, donde se apreciará el eclipse total del 12 de agosto (Wikimedia/Alberto G. Rovi)

Desde Zaragoza:

Desde la capital aragonesa se tarda 1 hora y 20 minutos en total en coche. Y se tendría que coger la A-2 en dirección Madrid hasta tomar una de las dos carreteras autonómicas que llevan al municipio. De la misma manera, también hay autobuses disponibles para llegar a Nuévalos que tardan aproximadamente dos horas con paradas en diferentes localidades del territorio.

Desde Madrid:

Hay dos maneras de llegar a Nuévalos desde Madrid. La primera es en tren desde la estación Puerta de Atocha a la estación de Calatayud. El trayecto es de 1 hora y 14 minutos en total a lo que se tendría que sumar un autobús hasta el municipio. La segunda es con vehículo propio y se tarda 2 horas y media aproximadamente. En la ruta se tendría que tomar la A-2, para luego tomar la N-IIa en Contamina y seguir por carreteras comarcales. Otra opción es en Alcolea del Pinar tomar la N-211 para hacer el último tramo.

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