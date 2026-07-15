Los otros efectos de los eclipses que nunca te habían contado: desde cambios de temperatura a la intensidad del viento

Eclipse solar anular. (Shutterstock España)

Queda menos de un mes para la primera cita del Trío de Eclipses que vivirá España entre 2026 y 2028. El próximo 12 de agosto, miles de españoles y turistas afortunados podrían observar cómo la luna cubre por completo el sol durante unos minutos, un espectáculo visual que encandila a aficionados y astrónomos, pero que, además, deja curiosos efectos en el clima.

Varios estudios han documentado las consecuencias de los eclipses solares en el ambiente. Una investigación del Real Instituto Neerlandés de Meteorología (KNMI), publicada en Communications Earth and Environment, observó en 2024 que las nubes desaparecen durante este fenómeno atmosférico. Según los autores, una reducción de la luz solar de entre 3,5% y 5% basta para que los cúmulos superficiales tiendan a disiparse a medida que se enfría la superficie terrestre durante la fase total de un eclipse solar.

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Esto ocurre porque, cuando la Luna tapa por completo al Sol, la falta de luz y radiación interrumpe de forma temporal procesos básicos del intercambio de energía entre la superficie y la atmósfera. Ese corte es corto, porque la totalidad dura apenas unos minutos, pero suficiente para interrumpir el ciclo hidrológico y provocar una caída en la temperatura local.

El viento de eclipse

El otro efecto más estudiado es el llamado “viento de eclipse”, un fenómeno que provoca cambios en la intensidad y dirección del viento. Un estudio de la Universidad de Reading (Reino Unido) investigó los cambios que provocó un eclipse solar en las Islas Británicas el 20 de marzo de 2015. El artículo, publicado en The Royal Society Publishing, señala que la velocidad del aire puede ralentizarse hasta dos nudos y que, en cielos despejados, su dirección puede retroceder entre 20 y 40 grados.

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Otros estudios anteriores también han descrito ráfagas repentinas durante eclipses. Esto ocurre porque el enfriamiento del suelo crea una inversión térmica que hace que el aire fluya muy rápido en forma de chorro, un comportamiento que también suele darse al atardecer.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Caídas de siete grados de temperatura

Otro estudio publicado en la misma revista científica ha analizado los cambios atmosféricos en 44 eclipses de Sol y ha constatado fenómenos dinámicos en la atmósfera como consecuencia del enfriamiento de la capa terrestre. Durante estos bloqueos naturales del Sol, la radiación disminuye de forma marcada y la temperatura superficial puede caer hasta siete grados de máxima.

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Ese efecto térmico es más acusado cuando el Sol está más alto en el cielo, porque el oscurecimiento afecta más a la radiación emitida. Los científicos también han indicado que el enfriamiento no es inmediato: puede haber un retraso de hasta 30 minutos, con una media de 12, porque el suelo sigue emitiendo calor.

Dónde ver el eclipse del 12 de agosto

Una familia observa un eclipse con gafas protectoras. (Europa Press)

El próximo 12 de agosto, España vivirá el primero de un Trío de Eclipses que convertirán al país en el foco astronómico del mundo. Este primer encuentro cruzará la península ibérica al atardecer, desde Galicia hasta las Islas Baleares.

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El Instituto Geográfico Nacional y el Observatorio Astronómico Nacional han calculado en qué zonas del país será visible el eclipse y los mejores sitios para observarlo completo. Capitales de provincia como A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, València, Castelló de la Plana y Palma de Mallorca podrán tener una vista completa del eclipse. El máximo del eclipse se producirá a las 19:46 horas y durará 2 minutos y 18 segundos. En España, podrá verse completo a partir de las 20:30 en Madrid o A Coruña.