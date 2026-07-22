Keyne no es el único hermano de Lamine Yamal: así es la historia de la pequeña por la que el futbolista quiere viajar a Marruecos

Lamine Yamal y su hermano Keyne tras la victoria de España. (Grosby)

El entorno familiar de Lamine Yamal, uno de los grandes talentos del fútbol español actual, sigue despertando interés a medida que avanza su carrera en la élite. Con la recién victoria de La Roja en el Mundial 2026, el foco mediático ha recaído sobre su hermano pequeño Keyne, famoso por su apoyo viral desde el estadios. Sin embargo, existe otro lazo familiar menos conocido: Baraa, la hermana pequeña de Lamine, hija de su padre Mounir Nasraoui, que reside en Marruecos y ha permanecido casi completamente alejada de la atención pública.

A diferencia de Keyne, que suele acompañar a Lamine y ha sido protagonista tanto en la Eurocopa 2024 como en el Mundial, Baraa apenas ha tenido visibilidad. Su existencia ha salido a la luz a través de entrevistas recientes y de algunas publicaciones en las redes sociales de su padre, donde se pueden ver imágenes de la niña en distintos momentos y mensajes cariñosos dedicados a ella.

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El núcleo más cercano de Lamine Yamal está formado por su madre, Sheila Ebana, su hermano Keyne y su abuela Fátima, todos muy presentes en el día a día del futbolista. Sin embargo, la familia de su padre se extiende también a primos como Huda, Rayan y Majda, y a otros parientes menos expuestos a los focos. En este mapa familiar, Baraa ocupa un lugar especial, aunque su relación con el futbolista es más distante debido a la diferencia de residencia y a las circunstancias personales de Mounir tras separarse de Sheila.

La discreción de Baraa y la relación con Lamine Yamal

Baraa, que tendrá alrededor de nueve o diez años, ha sido mencionada en público en contadas ocasiones. Su presencia en redes sociales se limita a las publicaciones que realiza su padre, donde deja constancia del cariño que siente por ella: frases como “mi niña” o “mi amor” acompañan a menudo las fotografías que comparte. Varios seguidores han destacado el parecido físico entre padre e hija, reforzando el vínculo a pesar de la distancia.

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El jugador de la selección española, Lamine Yamal, reacciona con humor y cariño a las divertidas imágenes de su hermano pequeño que se han vuelto virales entre los aficionados.

La convivencia entre Baraa y Lamine no es frecuente, pero el delantero ha reconocido públicamente la existencia de su hermana y su deseo de mantener el contacto. En 2024, durante una entrevista con GQ Spain, el futbolista comentó que había viajado más a Marruecos, país de su padre, que a Guinea Ecuatorial, tierra de su madre, y señaló que allí vive su hermana pequeña. “Está mi hermana allí viviendo”, aseguró, dejando claro que, aunque no comparten domicilio, el vínculo familiar existe y el contacto no se ha perdido del todo.

El entorno paterno de Lamine Yamal

El lado paterno de la familia de Lamine Yamal es amplio y diverso, aunque la mayor parte de sus integrantes han optado por la discreción. Junto a Baraa, destacan los primos Huda, Rayan y Majda, así como varios tíos y otros parientes cuya relación con el futbolista se mantiene en un segundo plano. La historia familiar de Lamine ha captado la atención de la prensa desde que su proyección pública se disparó, pero tanto su padre como otros miembros del clan han preferido no buscar protagonismo.

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La hermana desconocida de Lamine Yamal. (Instagram @hustle_hard_304)

La relación de Mounir Nasraoui con sus hijos es particular: mientras Keyne acompaña a Lamine en los grandes eventos, Baraa permanece en Marruecos, donde recibe visitas y apoyo económico de su padre. Esta dualidad responde a las circunstancias personales de Mounir y a la dinámica interna de la familia tras la separación con Sheila Ebana. El propio Lamine ha expresado su deseo de volver a Marruecos y reencontrarse con sus familiares, incluido su hermana pequeña, reforzando la idea de que, pese a la distancia, el lazo familiar se mantiene vivo.