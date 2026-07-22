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Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida

El nuevo técnico del club blanco ya prepara la temporada a la espera de que regresen los últimos jugadores que disputaron la cita mundialista

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El entrenador del Benfica, José Mourinho (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)

A falta de exactamente un mes para que comience de la temporada, el Real Madrid afronta una pretemporada marcada por la planificación milimétrica de José Mourinho. El técnico portugués se encuentra ante el desafío de reconstruir su plantilla que terminó la campaña pasada completamente rota tras una pelea entre Valverde y Tchouaméni, el viaje de Mbappé con Ester Expósito en plena recuperación por lesión o las elecciones blancas. Unos hechos que terminaron por resquebrajar el vestuario y que ahora necesitan volver a instaurar la unión en el grupo para afrontar la nueva campaña.

Hace una semana, los jugadores que no jugaron el Mundial 2026, aterrizaron el Valdebebas para comenzar la pretemporada con el nuevo entrenador. Ahora, poco a poco van llegando de forma escalonada de los futbolistas que sí participaron en la cita mundialista. La primera prueba de Mourinho llegará el 22 de agosto, día en que el equipo debutará oficialmente en la temporada con Cornellà-El Prat como escenario. Hasta entonces el técnico portugués se ha visto obligado a ajustar cada detalle, moldeando el grupo casi pieza por pieza a medida que se reincorporan sus internacionales.

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El regreso de los jugadores mundialistas está dividido en hasta siete fases, dependiendo de cuánto avanzaron en el torneo y del periodo de descanso asignado. El primero en volver a los entrenamientos fue Arda Güler, quien se presentó en Valdebebas tras 24 días de vacaciones. Con su reincorporación se inició el goteo de futbolistas que se espera continúe durante la semana, sumando nombres como Federico Valverde, Antonio Rüdiger y Denzel Dumfries. Este último, recién fichado, representa la gran novedad del verano para el club, ya que es el primer refuerzo en ponerse a disposición de Mourinho y su cuerpo técnico en esta pretemporada.

El nuevo cuerpo técnico del Real Madrid (EFE/ Real Madrid)
El nuevo cuerpo técnico del Real Madrid (EFE/ Real Madrid)

Durante los primeros días de trabajo, Mourinho se ha mostrado especialmente atento al rendimiento de Trent Alexander-Arnold, quien hasta ahora ha ocupado el lateral derecho. Sin embargo, la llegada de Dumfries supondrá un reto para el inglés, ya que en el club consideran que el neerlandés puede elevar el nivel en esa posición. Aunque Alexander-Arnold parte con cierta ventaja, la competencia está abierta y los próximos amistosos serán decisivos. De los jugadores que ya se han incorporado, solo Güler tiene opciones reales de sumar minutos significativos en los primeros partidos de preparación.

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Los amistosos del Real Madrid

La planificación de los amistosos también es clave en esta etapa. El Madrid ya tiene programado un encuentro de entrenamiento frente al Leganés el martes 28 en Valdebebas y otro partido el viernes contra el Alcorcón, también a puerta cerrada. Estas primeras pruebas servirán para medir la respuesta física y táctica de los futbolistas, bajo la atenta supervisión no solo de Mourinho, sino también de António Dias, el nuevo preparador físico del equipo. En los entrenamientos, la exigencia ha sido máxima, con ejercicios enfocados en la resistencia y la fuerza, y con la figura de Gonzalo destacando por su potencia física.

A la espera de que se confirmen más compromisos de pretemporada, el club tiene previsto disputar un amistoso en el norte de Europa, además de los ya anunciados frente a la Fiorentina, el 1 de agosto en Klagenfurt, y otro después del Teresa Herrera, el 12 de agosto, justo antes del inicio de la Liga.

José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

Uno de los principales retos para Mourinho será gestionar la falta de preparación de quienes llegaron más lejos en el Mundial. Jugadores determinantes como Mbappé, Bellingham, Cucurella, Tchouaméni y Konaté se reincorporarán prácticamente sin tiempo para aclimatarse ni recuperar la forma óptima antes del primer partido oficial. Además, el club permanece atento al mercado, evaluando las opciones de reforzar la plantilla con un defensa central y un mediocentro creativo que aportarían nuevas soluciones tácticas, aunque Mourinho ya trabaja en alternativas por si finalmente no se producen esos fichajes.

El técnico portugués afronta la pretemporada con un ojo puesto en la integración progresiva de los internacionales y el otro en el diseño de un equipo competitivo desde el arranque, consciente de que los próximos días serán determinantes para definir la estructura y el estilo de juego con el que el Real Madrid buscará comenzar la temporada con buen pie.

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