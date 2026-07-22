El poder del ámbar en el antiguo Egipto: fascinaba a los faraones y fue el protagonista de varias rutas comerciales

Un relieve egipcio muestra a un faraón recibiendo una gran pieza de ámbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El misterio y el magnetismo del ámbar han cautivado a la humanidad desde tiempos remotos. En el Antiguo Egipto, esta gema orgánica, descrita poéticamente como las “lágrimas del sol”, no solo fue un símbolo supremo de estatus para la realeza, sino que impulsó una de las redes comerciales más complejas e importantes de la antigüedad. Esta resina vegetal fosilizada, surgida de bosques prehistóricos de hace entre 22 y 50 millones de años, conectó comercialmente el norte de Europa con el Delta del Nilo en una de las primeras muestras de globalización comercial de la historia, comparable en relevancia a la mítica Ruta de la Seda.

Esta gema, de acuerdo con el documento ‘La Ruta del ámbar: del Báltico a Levante’ disponible en la Biblioteca Digital de la UNESCO, se producía principalmente en la región báltica. Como se trata de un material de baja densidad, las tormentas lo desprendían del fondo marino y lo hacían flotar hasta las costas de lo que hoy es Polonia o Kaliningrado, donde era recolectado de las playas.

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Desde el año 3000 a. C., la célebre Ruta del Ámbar canalizó este flujo a través de un sinuoso mapa de vías fluviales, terrestres y marítimas. Los comerciantes cruzaban ríos europeos como el Vístula o el Elba, siguiendo especialmente el curso del río Danubio hacia el este hasta desembocar en el mar Negro. Desde allí, se embarcaban rumbo al mar Mediterráneo hasta alcanzar los puertos egipcios.

En el Nilo, el ámbar se cruzaba con otras vías estratégicas como la Ruta del Incienso, que conectaba Arabia con el corazón de África y el Imperio Romano. La tumba del faraón Tutankamón (Dinastía XVIII, siglo XIV a.C.) ofreció una prueba arqueológica espectacular de esta red de globalización comercial que conectaba el norte europeo con el noreste africano hace más de 3400 años, pues se descubrieron piezas de auténtico ámbar báltico como parte de su ajuar funerario.

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Fotografía de la tumba del faraón Tutankamón en 2012 (Wikimedia Commons)

El místico culto solar y el “electrum”

Esto no fue casualidad. Y es que para los egipcios, quienes adoraban al dios Sol, Ra, el ámbar tenía un valor profundamente divino. Creían que la gema parecía contener luz propia, como rayos solares capturados, y la denominaron “lágrimas del sol”. Además de su innegable valor estético y su facilidad para ser tallado y pulido debido a su relativa blandura, la Enciclopedia de la Historia del Mundo asegura que el ámbar poseía cualidades misteriosas.

Al ser frotado, genera una carga estática capaz de atraer objetos ligeros, como paja o hierba seca; un fenómeno por el cual los persas lo llamaron kahruba (“ladrón de paja”) y los griegos electrum (vinculado a elector, sol). Pero también se le atribuían propiedades metafísicas y curativas, como detalla Plinio el Viejo, naturalista, escritor y militar romano del siglo I, en su obra ‘Historia Natural’.

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De este modo, se utilizaba como amuleto para alejar el mal y proteger al portador, creyendo que podía aliviar dolencias bucales, de garganta, amígdalas, vejiga y trastornos mentales. Incluso, el ámbar molido mezclado con aceite de rosas y miel se empleaba para tratar infecciones oculares y de oído, una creencia que cobró un sentido real al descubrirse que el ácido succínico que contiene posee cualidades medicinales reales.

Perlas de resina recubiertas registradas y analizadas en este trabajo (Universidad de Sevilla, Journal of Archaeological Science)

El arte de simular el lujo

La irregularidad en el suministro de la gema báltica propició que los artesanos de la antigüedad idearan sofisticados métodos de simulación para satisfacer la gran demanda de las élites. De hecho, en las tumbas de los faraones Teti y Tutankamón se han hallado cuentas talladas en resinas no fósiles de color rojo oscuro que emulaban a la perfección el aspecto del codiciado ámbar.

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Este anhelo de imitar el ámbar no fue exclusivo del Nilo, sino que tuvo un capítulo asombroso y sumamente avanzado en la prehistoria de la península ibérica. Según revela un estudio publicado en la revista científica Journal of Archaeological Science, las comunidades ibéricas del Neolítico y la Edad del Bronce desarrollaron una sofisticada tecnología —única y sin paralelos en la Europa prehistórica— para fabricar cuentas de imitación de ámbar.

A través de análisis de espectroscopia ATR-FTIR y microtomografía computarizada (μ-CT), este estudio demostró que los artesanos ibéricos aplicaban una elaborada capa compuesta de resina de pino, cera de abeja y carotenos (posiblemente de aceite de linaza), adherida a núcleos de conchas de moluscos mediante pegamento de hueso.

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Esta ingeniosa mezcla no solo replicaba el color dorado y el aroma balsámico de la resina báltica al ser manipulada, sino que envejecía de forma idéntica, oscureciéndose y desarrollando microgrietas con el paso de los siglos. Con este estudio, se demostró una vez más que el ámbar y sus brillantes simulaciones representaron un nexo de creatividad y comercio que unió culturas a lo largo de miles de kilómetros.