Álex Sie, el especialista español que ha trabajado con Matt Damon en ‘La Odisea’: “Fue una experiencia brutal. No sé si lo terminaré de asimilar”

Matt Damon en 'La Odisea'. (Universal Pictures)

El relato fundacional de la literatura universal no es otro que La Odisea. El poema atribuido a Homero que sentó las bases de buena parte de los mitos que han atravesado la cultura popular no podía adaptarse de otra manera en la gran pantalla que de la mano de Christopher Nolan. La obra épica y monumental acaba de llegar a los cines este 17 de julio con algunas de las estrellas más importantes y populares de Hollywood: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson.

La lista sigue y sigue hasta completar un reparto de más de una veintena de nombres, todos conocidos por estar o haber estado en los más alto de la industria internacional. Entre la factoría de superestrellas también hay hueco para un nombre español. Álex Sie (Chicago, 1993), nacido en Estados Unidos, criado en Madrid y con doble nacionalidad, forma parte del grupo de hombres que acompaña a Odiseo (Matt Damon) durante buena parte de su viaje que empieza con el asedio de Troya.

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Con más de trece años de experiencia como especialista de acción, Sie ha trabajado en producciones como la mítica serie española Águila Roja, o cintas como Uncharted (Ruben Fleischer, 2022) -también liderada por Tom Holland-, además de formar parte del reparto de FoQ. La nueva generación, dando vida a Esteban, el profesor de Matemáticas, y cuya segunda temporada rueda actualmente. A finales de este año estrenará además su primer trabajo internacional como actor, The Night House, película de terror que adapta la obra del escritor Jo Nesbo y dirigida por Jesper Ganslandt. Sin embargo, reconoce que nada le había preparado para vivir un rodaje como el de La Odisea. “Fue una experiencia brutal. No sé si lo terminaré de asimilar nunca”, confiesa a Infobae España.

Álex Sie, el actor español que forma parte de 'La Odisea' (@alexsie__/Instagram)

Tal y como ha contado previamente a Fotogramas, el actor llegó al proyecto casi por casualidad. Mientras acompañaba a su compañero y también doble de acción Fran Berenguer durante su proceso de casting, el equipo de la película pidió incorporar a un integrante más al grupo de hombres de Odiseo. Berenguer propuso su nombre y, apenas unos minutos después de enviar su material, recibió la confirmación de que formaría parte de la película que ha contado con un presupuesto de 250 millones de dólares.

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Más allá de compartir escenas con Matt Damon o presenciar el enorme despliegue técnico de una producción rodada entre seis países -Marruecos, Grecia, Sicilia, Escocia, Islandia y Estados Unidos-, lo que más le impresionó fue observar de cerca la manera de trabajar de Nolan. “Verle trabajar es hipnótico. Tiene un control sobre el set y sobre lo que va a hacer que, aun siendo una producción aparentemente inabarcable, él tiene todo bajo control”, explica. “Impone tu percepción de él, pero cuando lo conoces rápidamente se disipa ese aura preconcebida porque es súper cercano. Es profesional y serio y no pierde el tiempo”.

“La verdadera estrella de su set es la película. Nadie está por encima de ella”

Sin embargo, pese a trabajar en grandes rodajes internacionales, incluido Bollywood, asegura que nunca había vivido un ambiente semejante. “Es cierto lo que dicen de que rueda cine indie con presupuestos de blockbuster”, reconoce. “Lo que lo hace diferente de verdad es que todo el mundo está en ese set porque quiere trabajar para él. Todo el mundo quiere hacer su película. Nadie está por los motivos equivocados, que pueden ser el dinero, la comodidad o el reconocimiento”.

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Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

La filosofía de Nolan acaba contagiándose a todos los departamentos, independientemente del peso que tenga cada miembro del reparto. “La verdadera estrella de su set es la película. Nadie está por encima de ella. Y eso, en grandes producciones de Hollywood, no es tan fácil de ver”.

En una entrevista concedida a Fotogramas, Sie destaca la humildad con la que trabajan figuras como Matt Damon, Tom Holland o Zendaya y la forma en que Nolan dirige por igual a protagonistas, especialistas y figurantes. “Ya no hay jerarquías dentro de su plano”, recordaba sobre un director que, lejos de aislarse del equipo, recorría cada mañana a pie los casi cincuenta minutos de subida hasta algunos de los escenarios de rodaje junto al resto del equipo.

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El viaje de Odiseo duró veinte años. El de Sie, de momento, trece. Los suficientes para pasar de enfundarse la máscara de Águila Roja a remar junto al héroe más célebre de la literatura universal en una de las superproducciones más ambiciosas de Hollywood.