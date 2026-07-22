España Cultura

Álex Sie, el especialista español que ha trabajado con Matt Damon en ‘La Odisea’: “Fue una experiencia brutal. No sé si lo terminaré de asimilar”

El actor y especialista nacido en Chicago habla con ‘Infobae’ sobre participar en la película del año que dirige Christopher Nolan

Guardar
Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon en 'La Odisea'. (Universal Pictures)

El relato fundacional de la literatura universal no es otro que La Odisea. El poema atribuido a Homero que sentó las bases de buena parte de los mitos que han atravesado la cultura popular no podía adaptarse de otra manera en la gran pantalla que de la mano de Christopher Nolan. La obra épica y monumental acaba de llegar a los cines este 17 de julio con algunas de las estrellas más importantes y populares de Hollywood: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson.

La lista sigue y sigue hasta completar un reparto de más de una veintena de nombres, todos conocidos por estar o haber estado en los más alto de la industria internacional. Entre la factoría de superestrellas también hay hueco para un nombre español. Álex Sie (Chicago, 1993), nacido en Estados Unidos, criado en Madrid y con doble nacionalidad, forma parte del grupo de hombres que acompaña a Odiseo (Matt Damon) durante buena parte de su viaje que empieza con el asedio de Troya.

PUBLICIDAD

Con más de trece años de experiencia como especialista de acción, Sie ha trabajado en producciones como la mítica serie española Águila Roja, o cintas como Uncharted (Ruben Fleischer, 2022) -también liderada por Tom Holland-, además de formar parte del reparto de FoQ. La nueva generación, dando vida a Esteban, el profesor de Matemáticas, y cuya segunda temporada rueda actualmente. A finales de este año estrenará además su primer trabajo internacional como actor, The Night House, película de terror que adapta la obra del escritor Jo Nesbo y dirigida por Jesper Ganslandt. Sin embargo, reconoce que nada le había preparado para vivir un rodaje como el de La Odisea. “Fue una experiencia brutal. No sé si lo terminaré de asimilar nunca”, confiesa a Infobae España.

Álex Sie, el actor español que forma parte de 'La Odisea' (@alexsie__/Instagram)
Álex Sie, el actor español que forma parte de 'La Odisea' (@alexsie__/Instagram)

Tal y como ha contado previamente a Fotogramas, el actor llegó al proyecto casi por casualidad. Mientras acompañaba a su compañero y también doble de acción Fran Berenguer durante su proceso de casting, el equipo de la película pidió incorporar a un integrante más al grupo de hombres de Odiseo. Berenguer propuso su nombre y, apenas unos minutos después de enviar su material, recibió la confirmación de que formaría parte de la película que ha contado con un presupuesto de 250 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Más allá de compartir escenas con Matt Damon o presenciar el enorme despliegue técnico de una producción rodada entre seis países -Marruecos, Grecia, Sicilia, Escocia, Islandia y Estados Unidos-, lo que más le impresionó fue observar de cerca la manera de trabajar de Nolan. “Verle trabajar es hipnótico. Tiene un control sobre el set y sobre lo que va a hacer que, aun siendo una producción aparentemente inabarcable, él tiene todo bajo control”, explica. “Impone tu percepción de él, pero cuando lo conoces rápidamente se disipa ese aura preconcebida porque es súper cercano. Es profesional y serio y no pierde el tiempo”.

“La verdadera estrella de su set es la película. Nadie está por encima de ella”

Sin embargo, pese a trabajar en grandes rodajes internacionales, incluido Bollywood, asegura que nunca había vivido un ambiente semejante. “Es cierto lo que dicen de que rueda cine indie con presupuestos de blockbuster”, reconoce. “Lo que lo hace diferente de verdad es que todo el mundo está en ese set porque quiere trabajar para él. Todo el mundo quiere hacer su película. Nadie está por los motivos equivocados, que pueden ser el dinero, la comodidad o el reconocimiento”.

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

La filosofía de Nolan acaba contagiándose a todos los departamentos, independientemente del peso que tenga cada miembro del reparto. “La verdadera estrella de su set es la película. Nadie está por encima de ella. Y eso, en grandes producciones de Hollywood, no es tan fácil de ver”.

En una entrevista concedida a Fotogramas, Sie destaca la humildad con la que trabajan figuras como Matt Damon, Tom Holland o Zendaya y la forma en que Nolan dirige por igual a protagonistas, especialistas y figurantes. “Ya no hay jerarquías dentro de su plano”, recordaba sobre un director que, lejos de aislarse del equipo, recorría cada mañana a pie los casi cincuenta minutos de subida hasta algunos de los escenarios de rodaje junto al resto del equipo.

El viaje de Odiseo duró veinte años. El de Sie, de momento, trece. Los suficientes para pasar de enfundarse la máscara de Águila Roja a remar junto al héroe más célebre de la literatura universal en una de las superproducciones más ambiciosas de Hollywood.

Temas Relacionados

La OdiseaMatt DamonCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si te gustó ‘Fleabag’, no puedes perderte la serie que conquistó a su autora y que tiene una puntuación casi perfecta: “Divertidísima, obscena y muy satisfactoria”

Con motivo del décimo aniversario de ‘Fleabag’ invitamos a redescubrir la comedia británica que Phoebe Waller-Bridge ha recomendado y que acumula un 98% de críticas positivas

Si te gustó ‘Fleabag’, no puedes perderte la serie que conquistó a su autora y que tiene una puntuación casi perfecta: “Divertidísima, obscena y muy satisfactoria”

La razón por la que Borja Iglesias eligió una canción de Violadores del Verso para celebrar el Mundial: “Me ayudaste con tu música en los momentos más oscuros de mi vida”

El campeón del mundo ha respondido al emotivo mensaje que le dedicó el rapero zaragozano tras escuchar ‘Cantando’ en Cibeles

La razón por la que Borja Iglesias eligió una canción de Violadores del Verso para celebrar el Mundial: “Me ayudaste con tu música en los momentos más oscuros de mi vida”

Acaba de llegar a Netflix y ya es la película número 1 a nivel global: un ‘thriller’ erótico protagonizado por Oscar Casas que fueron a ver al cine 1.443 espectadores

La coproducción hispano-mexicana, estrenada el pasado mayo en España, suma 12,9 millones de visualizaciones en sus tres primeros días en la plataforma

Acaba de llegar a Netflix y ya es la película número 1 a nivel global: un ‘thriller’ erótico protagonizado por Oscar Casas que fueron a ver al cine 1.443 espectadores

Charlize Theron y Matt Damon ya fueron amantes antes de ‘La Odisea’ en una de las últimas películas dirigidas por Robert Redford: “Éramos bebés cuando lo hicimos”

Los dos intérpretes, ganadores de un Oscar cada uno, se encontraron en un rodaje por primera vez hace 25 años para dar vida a dos examantes que vuelven a encontrarse

Charlize Theron y Matt Damon ya fueron amantes antes de ‘La Odisea’ en una de las últimas películas dirigidas por Robert Redford: “Éramos bebés cuando lo hicimos”

De Samuel L. Jackson a Rosalía: los famosos que han apoyado a España en la final del Mundial se defienden tras ser señalados en Argentina: “Es solo fútbol, por dios”

Las reacciones a la victoria de La Roja han provocado una oleada de críticas en Argentina contra artistas internacionales

De Samuel L. Jackson a Rosalía: los famosos que han apoyado a España en la final del Mundial se defienden tras ser señalados en Argentina: “Es solo fútbol, por dios”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

ECONOMÍA

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

DEPORTES

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida

Cómo han vuelto los 26 de De la Fuente tras la segunda estrella: del ‘baño’ de tomates de Fabián y Gavi al “Viva San Fermín” de Mikel Merino

El arbitraje español, en el punto de mira tras el Mundial 2026: solo un partido pitado de 104 y en la fase de grupos

Rodri, Pedro Porro y Cucurella en el once ideal del Mundial 2026: hay una sorpresa en portería

Toda las dudas sin resolver del Mundial 2030: de dónde será la final del torneo, a las sedes o el número de selecciones participantes