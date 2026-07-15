Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

Lamine Yamal, Luis de la Fuente, Lionel Scaloni y Lionel Messi.

España pasó por encima de Francia este martes (0-2) y ya espera rival en la final del Mundial 2026, que se decide este miércoles en la segunda semifinal, el clásico entre Inglaterra y Argentina. La selección de Luis de la Fuente tendrá 24 horas más de descanso y verá el partido desde su hotel de concentración en Long Beach, en Los Ángeles, se desconoce si con alguna preferencia. Solo el entrenador se ha atrevido a decir con quién le haría “ilusión” jugar, pero en caso alguno porque considere que se trata de un equipo más fácil. La afición parece tener menos problemas en decantarse: hay ganas de vérselas con Argentina.

Desde 2018

El primero de los motivos es que España se ha enfrentado con Inglaterra en numerosas ocasiones los últimos años -sin ir más lejos, en la final de la Eurocopa-, pero a Argentina no la ve desde 2018, cuando se jugó el último partido amistoso. Fue en el Metropolitano, en Madrid, preparando el Mundial de Rusia. España metió un 6-1 con hat-trick de Isco y Otamendi hizo el gol del honor visitante. Antes que este, la España de 2010, recién proclamada campeona del mundo, visitó el Monumental y cayó por 4-1. Messi, Higuaín, Tévez y Agüero marcaron por la albiceleste y Llorente por la roja.

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La Finalissima

En mundiales, España y Argentina solo se han cruzado una vez, en Inglaterra 1966, en fase de grupos. Los europeos se adelantaron con gol de Pirri y los americanos dieron la vuelta al marcador con doblete de Artime. Además, tanto jugadores como afición se quedaron con la miel en los labios por la Finalissima. Porque España y Argentina debían haber disputado un título el 27 de marzo en Catar en calidad de campeones de sus respectivos continentes, pero el conflicto en Oriente Medio, que vivía semanas de máxima tensión, malogró el partido. UEFA y Conmebol no lograron acordar un nuevo emplazamiento.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

Rostros conocidos

Otro de los motivos para preferir a Argentina es que se trata de una selección plagada de rostros conocidos. De sus 26 convocados, 14, más de la mitad, han militado o militan en clubes de nuestra liga: Musso, Molina, De Paul, Julián, Almada, Nico González y Juliano (Atlético de Madrid); Montiel y Barco (Sevilla); Rulli (Real Sociedad y Villarreal); Lo Celso (Villarreal y Betis); Otamendi (Valencia); Nico Paz (Real Madrid) y, por descontado, Messi (Barcelona). Pero también el entrenador, Lionel Scaloni, quien estuvo siete temporadas en el Deportivo de A Coruña y después, en el Racing de Santander y el Mallorca.

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Profesor y alumno

Uno de sus amigos en España, de Scaloni, es Luis de la Fuente. El hoy seleccionador absoluto español fue profesor del argentino en el curso de entrenadores en Las Rozas. Se profesan mutuo respeto profesional y personal. Por eso que De la Fuente, preguntado por quién prefiere en la final, tuvo que sacar el manual de las respuestas diplomáticas (“el Inglaterra-Argentina es otra final anticipada, son dos de los cuatro mejores equipos del mundo, ahora mismo no estamos para preferencias”) pero no pudo evitar tirar también de corazón: “Tengo mucha ilusión por Argentina por la amistad que tengo con Scaloni”.

El entrenador de España fue profesor y es amigo de Lionel Scaloni, el técnico que hizo campeona del mundo a la selección albiceleste.

Un partido para la historia

Las últimas razones guardan relación con la historia de este deporte, y Argentina es quien defiende el título. Una final con la albiceleste sería un duelo con quien ostenta la deseada copa. También, España quedaría en los libros como el último equipo con el que Messi se enfrentó en un mundial, un Messi que no ha asistido al campeonato por ser quien es y su significado, por su pasado, sino que con ocho goles y dos asistencias aspira a Bota de Oro y MVP a sus 39 años. Otro recuerdo imborrable para la afición española y particularmente para la barcelonista sería ver a su leyenda frente al aspirante, el joven Lamine Yamal.

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Pero esto se decide en el verde. Será esta noche, a partir de las 21:00 horas en España, las 16:00 en Buenos Aires y las 15:00 en Atlanta, en el impresionante Mercedes-Benz Arena.