Polinyà, el pueblo catalán con fósiles de 15 millones de años que debuta en el Grand Prix: tiene una iglesia románica de nueve siglos y 15 masías

Parroquia de Sant Salvador, en Polinyà. (Museu Diocesà de Barcelona)

Vuelve el Grand Prix del verano y esta noche, en el programa inaugural de esta edición, se enfrentará Polinyà, un pueblo catalán, al segoviano Cantalejo. Habrá que ver a quién se le da mejor La patata caliente o Los troncos locos, pero si el concurso midiera la historia de cada uno de los municipios, Polinyà estaría a la altura de una gran competición. No tiene playa ni castillo medieval visible desde la carretera, pero guarda en su subsuelo y en su centro histórico capas de memoria que se remontan a 15 millones de años atrás. El municipio del Vallès Occidental llega esta noche al prime time de La 1 con una identidad forjada entre la industria, la agricultura y un gran patrimonio. Conozcámoslo.

Sus raíces se hunden en la época romana. El nombre del pueblo procede del latín Paulinianum, término vinculado al propietario de las tierras, un ciudadano romano llamado Paulinus. Restos de villas romanas como Can Marata, Can Mauri, Ca N’Humbert y Ca l’Oller, junto con la presencia de la Vía Augusta en su término municipal, acreditan ese pasado. La primera referencia documental data del año 969, cuando los condes de Barcelona vendieron las tierras de la actual Polinyà a un señor llamado Galí. A partir de ese momento, el municipio pasó por manos de distintas familias nobles y, posteriormente, de la Canónica de Santa Eulàlia del Camp y la Canónica de Santa Ana de Barcelona.

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Un mastodonte bajo los polígonos

El episodio más insólito de la historia de Polinyà no ocurrió en la Edad Media, sino en 1966, durante unas obras en un solar del municipio, según una publicación científica académica de la revista Treballs del Museu de Geologia de Barcelona. A 10 metros de profundidad, los trabajadores hallaron los restos de un mastodonte del periodo Mioceno, de hace aproximadamente 15 millones de años: un Tetralophodon longirostris considerado por María Teresa Alberdi, del CSIC, como el primer ejemplar prácticamente completo de este tipo localizado en España. La zona fosilífera de Polinyà, próxima al yacimiento de Can Llobateres, ocupa una extensión de unos 10 km².

Ejemplar casi completo, encontrado en 1.965 al SE de Polinyà, a 10 metros de profundidad. (@vestigiapauliniana)

La excavación y preparación de los restos corrieron a cargo de los paleontólogos Lluís Via Boada y Joseph Fernández de Villalta, de la escuela de paleontología catalana. Alberdi publicó el resultado de su estudio en 1971 bajo el título Primer ejemplar completo de un Tetralophodon longirostris encontrado en España. Los fósiles, englobados en arcilla roja sobre una capa de conglomerado de cantos rodados de cuarzo, pizarra y granito, se conservan hoy en el Museo Geológico del Seminario de Barcelona, catalogados en la llamada Colección Guerín. El subsuelo del municipio siguió deparando hallazgos: en 1988 se estudiaron restos de tres especies de rinoceróntidos aparecidos tras un deslizamiento de tierras en uno de los polígonos industriales, y en 2002 una nueva excavación de urgencia localizó dos ejemplares de quelonios del Mioceno en el polígono de Can Omet de Dalt.

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Una iglesia románica de nueve siglos

Por encima del suelo, el patrimonio de Polinyà tiene en la iglesia de Sant Salvador su pieza más antigua. El templo fue consagrado el 14 de noviembre de 1122 por el obispo Oleguer de Barcelona, aunque ya aparece documentado desde mediados del siglo XI. La iglesia románica original era de una sola nave con bóveda de cañón y ábside semicircular decorado con arcos lombardos; a finales del siglo XVIII se le adosó un nuevo templo neoclásico que pasó a ser la parroquia, mientras el edificio románico quedó integrado como zona de acceso. Sus pinturas murales del siglo XII, atribuidas al “maestro de Cardona”, fueron extraídas durante la primera mitad del siglo XX y trasladadas al Museo Diocesano de Barcelona, donde se conservan los originales. Aunque, para ser exactos, la web del Patrimoni de Polinyà dice literalmente que “podría ser el Mestre de Cardona”, es decir, se trata de una hipótesis. En el interior de Sant Salvador pueden verse reproducciones de esas obras.

Imagen del interior de la iglesia de Sant Salvador. (Museu Diocesà de Barcelona. Foto: Guillem Fernández)

Durante siglos, Polinyà mantuvo una estructura rural dedicada a la agricultura. Los melones, las patatas y las judías del ganxet fueron los productos representativos de sus tierras, y alrededor de 15 masías construidas entre los siglos XVI y XVIII dan testimonio de esa etapa. La transformación llegó con fuerza en las décadas de 1960 y 1970, cuando el Vallès Occidental se consolidó como uno de los grandes ejes industriales de Cataluña y la expansión de fábricas y polígonos redujo las tierras de cultivo a superficies mínimas.

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Esta noche, Polinyà abrirá la edición 2026 del programa frente a Cantalejo, el municipio de Segovia que representa a Castilla y León. El espacio, presentado por Ramón García junto a Lalachus, Gorka Rodríguez como nuevo copresentador, Wilbur y la vaquilla María Fernanda, se emite en La 1 a partir de las 21:45 horas. En total, doce localidades participan en esta edición: Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Muros (Galicia), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumarraga (Euskadi) completan el calendario de duelos.