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Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

España ha vuelto a una final de Mundial tras una histórica victoria ante Francia y, junto con la alegría del logro deportivo, los jugadores han asegurado un nuevo ingreso económico

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Los jugadores de la selección española celebrando la victoria ante Francia (Reuters/Maria Lysaker)
Los jugadores de la selección española celebrando la victoria ante Francia (Reuters/Maria Lysaker)

España vuelve a una final de Mundial tras una histórica victoria contra Francia. Junto a la alegría por hacer historia, los jugadores aseguran un nuevo ingreso. La política de primas de la RFEF se ajusta a los ingresos que la FIFA distribuye entre las federaciones nacionales en función del rendimiento de sus selecciones en el torneo. Según informa Miguel Ángel Díaz en COPE, si España se proclama campeona, la federación recibirá 44 millones de euros, de los cuales una parte relevante irá destinada al pago de las primas acordadas con los futbolistas.

El sistema de incentivos no solo responde al incremento de los fondos distribuidos por la FIFA, sino también a la voluntad de la RFEF de mantener la motivación y el compromiso de la plantilla en el máximo nivel competitivo. El dato supone el mayor incentivo económico registrado hasta la fecha para la selección española, superando ampliamente los 600.000 euros entregados tras el triunfo de Sudáfrica en 2010.

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Un reparto sin precedentes en la selección

Cada futbolista de la selección española recibirá 750.000 euros brutos si el equipo logra coronarse campeón del mundo, según la información de COPE. El cálculo de esta cantidad parte de los 44 millones de euros que la RFEF obtendría de la FIFA en caso de alcanzar el título. La cifra establece un nuevo máximo histórico para los integrantes del equipo nacional y evidencia el crecimiento de los premios económicos en los grandes torneos internacionales.

El esquema de incentivos diseñado por la RFEF contempla también el escenario de un subcampeonato. En ese caso, la federación ingresaría 29 millones, de los cuáles 400.000 euros brutos serán para cada jugador. De acuerdo con la información difundida por COPE, estas cantidades suponen un aumento del 25% respecto al precedente más exitoso de la selección: la conquista de la Copa del Mundo en Sudáfrica, donde los integrantes del plantel recibieron 600.000 euros.

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El reparto de las primas se iba a realizar únicamente si la selección alcanza una de las dos primeras posiciones del torneo, según han confirmado fuentes de la federación consultadas por COPE. Esto ya es una realidad. Este esquema de incentivos se ha convertido en una herramienta habitual para motivar a los futbolistas y reconocer su rendimiento en las grandes competiciones internacionales.

La selección española hace historia y sus seguidores lo celebran por todo lo alto. Estas imágenes muestran la increíble atmósfera vivida en Madrid durante el partido que les dio el billete para la gran final.

Victoria ante Francia

España ha derrotado 2-0 a Francia en Dallas y ha asegurado su pase a la final del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente se adelantó con un penal transformado por Mikel Oyarzabal, tras una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal que el VAR ha validado. Francia buscó el empate, pero la defensa española respondió con firmeza ante los intentos de Mbappé y Olise. En la segunda mitad, Pedro Porro amplió la ventaja tras una jugada con Dani Olmo, superando al portero Mike Maignan.

España controló el juego con transiciones rápidas y dominio en el centro del campo. Los “olés” de la afición acompañaron los minutos finales, mientras Francia no logró recortar la diferencia. El resultado ha confirmado la presencia de España en la final mundialista, dejando fuera a una Francia favorita y reafirmando el gran estado de forma del conjunto español. La Selección vuelve a hacer historia y buscará el broche final con la segunda estrella.

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