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Estas son las mejores zonas de España para ver el eclipse total del 12 de agosto con cielos despejados

La franja cantábrica parte con peores probabilidades de visibilidad, mientras que el interior peninsular ofrece un escenario menos nuboso, según un estudio estadístico de la Aemet

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Imagen de recurso de un eclipse. (Europa Press)
Imagen de recurso de un eclipse. (Europa Press)

España ya tiene una guía para saber dónde habrá más opciones de ver el eclipse total de sol del 12 de agosto con cielos despejados. Todavía es pronto para un pronóstico, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha analizado la nubosidad registrada para la fecha durante los últimos 16 años y tiene su veredicto.

La franja cantábrica parte con peores probabilidades de visibilidad, mientras que el interior peninsular ofrece un escenario menos nuboso desde el plano estadístico. La agencia deja claro que una previsión del tiempo a tan largo plazo no es posible y que solo unos pocos días antes podrá saberse qué situación atmosférica se espera para esa jornada concreta.

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El análisis se ha centrado en los días 11, 12 y 13 de agosto entre las 17.00 y las 20.00 horas, el tramo horario en el que tendrá lugar el fenómeno, y ha corregido los datos históricos de nubosidad de 2010 a 2025 con observaciones por satélite para estimar en qué zonas son más frecuentes los cielos despejados o poco nubosos. Es decir, el estudio no anticipa qué ocurrirá el 12 de agosto de 2026, pero sí identifica qué regiones suelen presentar mejor visibilidad en ese periodo del verano.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

La agencia precisa que esas reconstrucciones son útiles, pero no perfectas. Las nubes figuran entre los fenómenos más complejos de representar con exactitud, de modo que el estudio incorpora una segunda fuente de información: las observaciones de satélites meteorológicos. El resultado final ha sido una estadística sobre la frecuencia con la que el cielo ha estado poco nuboso o despejado en las distintas regiones del país durante esas fechas y en ese intervalo horario. A partir de ella, el organismo ha elaborado un mapa que distingue las áreas con menor y mayor probabilidad de buena visibilidad.

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La franja cantábrica es la peor parada

En el mapa, los colores rojos, naranjas y amarillos representan zonas donde los cielos despejados o poco nubosos son menos frecuentes, mientras que los tonos azules y verdes indican mayores probabilidades de buena visibilidad.

Mapa de nubosidad. (Aemet)
Mapa de nubosidad. (Aemet)

La primera conclusión del estudio sitúa a la franja cantábrica como el área con mayor frecuencia de nubosidad. En el litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, la probabilidad de tener cielos despejados o poco nubosos cae a una horquilla de entre 30% y 50%.

El mapa también muestra que la mitad sur peninsular registra la mayor frecuencia de cielos despejados, aunque queda fuera de la franja de totalidad del eclipse. Ese contraste encaja con el comportamiento habitual del verano entre el norte atlántico y el sur de la Península.

Entre ambos extremos aparece el interior peninsular. Gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro presentan frecuencias de entre 50% y 70% de cielos poco nubosos o despejados, en un contexto de tiempo veraniego por lo general estable, aunque con posibilidad de nubes de evolución por la tarde.

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