España

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

El índice de precios al consumidor encadena cuatro meses por encima del 3%, con la factura energética como principal motor del alza de la inflación en plena crisis por la guerra en Irán

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Surtidores en una gasolinera. (Europa Press)
Surtidores en una gasolinera. (Europa Press)

La inflación española se mantuvo en el 3,2% en junio por tercer mes consecutivo, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman la cifra adelantada a finales del mes pasado. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) encadena cuatro meses por encima del 3%, en un contexto marcado por el ‘shock’ energético derivado de la guerra en Irán.

El encarecimiento del grupo de vivienda fue el principal factor que empujó el índice al alza, con la electricidad y el gas natural como protagonistas. Los precios sintieron el efecto de la retirada de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio con la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña.

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El proceso de desmantelamiento de los recortes fiscales llega después dela bajada en la factura de la luz registrada en abril. Sin embargo, el alivio fue temporal: la reversión de los descuentos ha trasladado su impacto directo a los precios energéticos en junio, aunque no ha supuesto un ambiento en la tasa general de inflación.

El Gobierno defiende su plan de respuesta

Desde el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, han subrayado que la estabilidad del dato refleja el efecto amortiguador de su plan de respuesta, que a su juicio “sigue amortiguando el impacto de la guerra de Irán sobre la inflación y protegiendo el poder adquisitivo de los hogares”. El departamento cifra en cerca de un punto porcentual la rebaja que el plan aprobado el 20 de marzo ha logrado sobre la inflación general desde su entrada en vigor.

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Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). (Europa Press)
Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). (Europa Press)

El Ministerio también ha puesto en valor la moderación de los precios de los carburantes, que durante los meses más duros del conflicto fueron “la principal presión al alza sobre los precios” y que ahora “empujan a la baja la tasa de junio”. El Ejecutivo atribuye ese margen de maniobra a la apuesta de España por la energía verde y la soberanía energética, que a su juicio permite “ir desescalando las medidas de emergencia desde una posición de fortaleza”.

Los alimentos, en su tasa más baja desde principios de 2025

La inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas ha bajado al 1,9% en junio, tres décimas menos que en mayo y su nivel más bajo desde principios de 2025. El Ministerio de Economía califica el dato como “un respiro directo en el carrito de la compra de los hogares”.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por su alta volatilidad, se ha moderado hasta el 2,9%, una décima por debajo del registro de mayo. En términos mensuales, el IPC sube un 0,6% en junio respecto a mayo, cinco décimas más que el mes anterior, con lo que la inflación mensual acumula cinco meses consecutivos de alzas.

El IPC armonizado (IPCA), el indicador comparable con el resto de países de la Unión Europea, mantuvo su tasa interanual en el 3,6%, con una variación mensual también del 0,6%.

*Con información de Europa Press

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