España

Cuenta atrás para el eclipse total que convertirá a España en epicentro mundial de la astronomía

El 12 de agosto, el país será escenario de un fenómeno que movilizará a miles de personas y concentrará la atención científica internacional, en un evento que no se veía en la península desde hace más de un siglo

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Un eclipse solar total que recorrió América del Norte en 2024 se pudo ver parcialmente desde Galicia y Canarias (M. Dylan / Europa Press)
Un eclipse solar total que recorrió América del Norte en 2024 se pudo ver parcialmente desde Galicia y Canarias (M. Dylan / Europa Press)

Faltan solo un mes para el eclipse solar total del 12 de agosto, un fenómeno que cruzará España al atardecer desde Galicia hasta las islas Baleares y que no se veía en la península desde 1912. Instituciones científicas, observatorios y autoridades ultiman detalles para recibir a miles de personas y garantizar la seguridad durante esta cita astronómica, mientras se multiplican las charlas, talleres y observaciones públicas.

España será el mejor lugar del mundo para observar este eclipse, el primero de una serie de tres que convertirán al país en referencia mundial de la astronomía entre 2026 y 2028. El de agosto inaugurará una secuencia histórica: el de 2027, considerado “el eclipse del siglo”, ofrecerá más de cuatro minutos de oscuridad total; el de 2028 dibujará un “anillo de fuego” sobre la península.

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El 12 de agosto, la sombra avanzará de noroeste a sureste, atravesando numerosas regiones. El Observatorio de Yebes (Guadalajara) será el centro neurálgico de la retransmisión oficial y contará con la participación de expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Agencia Espacial Española, además de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García.

El Colegio de Forestales advierte del riesgo de incendios forestales durante el eclipse solar del 12 de agosto. (Europa Press)
El Colegio de Forestales advierte del riesgo de incendios forestales durante el eclipse solar del 12 de agosto. (Europa Press)

También habrá una retransmisión en directo desde Teruel, en el observatorio de Javalambre y destacan otras iniciativas como la que se realizará en Palencia, donde se reunirán investigadores de Europa, África y Norteamérica para ensayar un experimento internacional destinado a estudiar la corona solar. En Cataluña, por ejemplo, se llevará a cabo una iniciativa para estudiar cómo reacciona el organismo durante el eclipse, utilizando información anónima recopilada por relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos portátiles.

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Utilizar gafas homologadas

El Ministerio de Ciencia insiste en la necesidad de utilizar gafas homologadas para observar el eclipse de forma segura, de forma que deben contar con la certificación ISO 12312-2:2015 y llevar un marcado CE auténtico, no solo impreso o sellado. Además, deben incluir advertencias sobre su uso correcto e instrucciones claras de conservación. También se han puesto en marcha páginas web como www.trioeclipses.es con información detallada, recomendaciones y recursos útiles sobre el eclipse, además de un apartado específico para cada comunidad autónoma, además de que se puede localizar el mejor punto de observación y planificar mejor los desplazamientos.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

La seguridad será clave, con refuerzos en transporte público y zonas de acceso especial, como la habilitada en Zaragoza para caravanas. El evento también movilizará a comunidades donde el eclipse será parcial, que ya preparan actividades para sumarse a la cita astronómica.

Las autoridades también alertan que la concentración de personas en zonas rurales y de montaña durante el eclipse, sumada a las altas temperaturas, incrementa el riesgo de incendios forestales. Por ello, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones en las áreas naturales.

(Con información de EFE)

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