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La presidenta del PSOE se desmarca de la trama ‘Leire Díez’ pero reconoce que le dijo que “conocía hechos que podían ser importantes”

Cristina Narbona ha declarado este miércoles ante la Audiencia Nacional como testigo en el juicio que lleva Santiago Pedraz

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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a las puertas de la Audiencia Nacional. (Jesús Hellín/Europa Press)
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a las puertas de la Audiencia Nacional. (Jesús Hellín/Europa Press)

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha declarado este miércoles ante la Audiencia Nacional como testigo en el ‘caso Leire Díez’. Narbona ha afirmado que conoció a Leire Díez en 2017 pero ha negado “tener conocimiento” sobre las presuntas acciones de la exmilitante para interferir en procesos judiciales que involucran al Gobierno y al PSOE, como recoge Europa Press. En su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz, Narbona ha reconocido que Leire le dijo que “conocía hechos que podían ser importantes”, pero sostiene que nunca supo nada de la supuesta organización dentro del partido.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado este viernes cualquier delito y se ha desligado de la presunta trama del 'caso Leire Diez' en un comunicado remitido a los medios. El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz sitúa a Cerdán como el presunto cabecilla de una supuesta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas. (Fuente: Europa Press / Navarra TV)

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