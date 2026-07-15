La presidenta del PSOE se desmarca de la trama ‘Leire Díez’ pero reconoce que le dijo que “conocía hechos que podían ser importantes”

Cristina Narbona , presidenta del PSOE , ha declarado este miércoles ante la Audiencia Nacional como testigo en el ‘ caso Leire Díez ’. Narbona ha afirmado que conoció a Leire Díez en 2017 pero ha negado “tener conocimiento” sobre las presuntas acciones de la exmilitante para interferir en procesos judiciales que involucran al Gobierno y al PSOE , como recoge Europa Press . En su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz, Narbona ha reconocido que Leire le dijo que “ conocía hechos que podían ser importantes ”, pero sostiene que nunca supo nada de la supuesta organización dentro del partido.

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