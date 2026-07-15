España

Tensión entre Argelia y Marruecos antes de la visita de Pedro Sánchez: acusan a ciudadanos marroquíes de intentar “perturbar” sus elecciones

El presidente estará en Argelia la próxima semana para tratar de mejorar una relación que se torció por el apoyo de su gobierno a la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental

Guardar
Google icon
Rivalidad Marruecos y Argelia (Montaje Infobae)
Rivalidad Marruecos y Argelia (Montaje Infobae)

El Ministerio de Defensa de Argelia comunicó este lunes la detención de seis individuos vinculados al movimiento considerado terrorista “MAK”, entre los que figuran cuatro ciudadanos de Marruecos que residían ilegalmente en el país. La operación, desarrollada en la provincia de Tizi Ouzou, coincide con la celebración de las elecciones legislativas argelinas y la inminente visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que tiene previsto ir al país norteafricano el próximo lunes 20 de julio.

Según el comunicado oficial, la intervención se ha sostenido en el uso de inteligencia y vigilancia sobre el terreno, permitiendo desarticular de manera total la célula local. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa, el grupo operaba en la región durante el proceso electoral con el propósito de “perturbar” los comicios e impedir la participación ciudadana. El operativo se presenta como una muestra del compromiso de las fuerzas de seguridad para garantizar la estabilidad institucional y la seguridad de la población ante posibles amenazas tanto internas como externas.

PUBLICIDAD

Desde Marruecos, sin embargo, analizan el suceso de forma distinta. El ejecutivo del reinado de Mohamed VI no se ha posicionado, pero la prensa nacional sí que ha apuntado a una teoría distinta. En Le360, hablan de una “paranoia” entre las autoridades argelinas, con la intención de tapar malos resultados electorales con un supuesto intento de ataque externo.

"Argelia es un suministrador estable, fiable y constante de gas", ha ensalzado el ministro de Exteriores español.

Ciudadanos marroquíes detenidos

Entre los seis arrestados, cuatro son ciudadanos marroquíes que, según las autoridades, permanecían en Argelia sin la documentación requerida. El Ministerio de Defensa atribuye al grupo una vinculación directa con el movimiento separatista “MAK”, catalogado como terrorista. La acción de los servicios de seguridad se enmarca en una estrategia de refuerzo de la vigilancia ante potenciales intentos de injerencia extranjera, una cuestión especialmente sensible dada la histórica rivalidad entre Argelia y Marruecos.

PUBLICIDAD

El comunicado subraya que la célula desmantelada buscaba alterar el normal desarrollo de las elecciones legislativas, apostando por métodos dirigidos a desmotivar la participación ciudadana y a generar inestabilidad en la región. Las autoridades han destacado la importancia de la cooperación entre los distintos organismos de seguridad y el papel central de inteligencia para frustrar los planes del grupo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)

Refuerzo ante la visita de Pedro Sánchez

La operación se produce en un contexto de máxima alerta, marcado tanto por el desarrollo de los comicios como por la próxima visita oficial de Pedro Sánchez. El Ministerio de Defensa de Argelia ha resaltado el alto nivel de vigilancia de sus servicios y su capacidad para responder ante amenazas que puedan afectar la integridad del país. Presentan la detención de todos los implicados como un logro en la protección de la seguridad ciudadana y de las instituciones.

La vigilancia se mantiene reforzada en la región de Tizi Ouzou y en otros puntos estratégicos, con el objetivo de anticipar cualquier nuevo intento de desestabilización. Con este operativo, Argelia busca enviar un mensaje de firmeza tanto a su población como al entorno regional ante cualquier amenaza contra su seguridad e instituciones. Pedro Sánchez, salvo que la final del Mundial altere su agenda, estará en Argelia la próxima semana para tratar de mejorar una relación que se torció por el apoyo de su gobierno a la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Temas Relacionados

Pedro SánchezGobierno de EspañaPSOEMarruecosEspaña-NacionalEspaña-InternacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Los estudiantes empiezan en verano a buscar alojamiento para septiembre ante la falta de oferta y el aumento de los desplazamientos entre provincias

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Las obligaciones básicas que todo trabajador tiene que tener en cuenta de cara a la empresa, según un experto

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada explica qué conductas pueden derivar en sanciones o un despido procedente, desde desobedecer órdenes hasta falsificar bajas médicas

Las obligaciones básicas que todo trabajador tiene que tener en cuenta de cara a la empresa, según un experto

Dani García, chef español: “Las mejores gambas a la gabardina se hacen con harina de fuerza, huevo, colorante, cerveza y agua con gas congelada”

El chef andaluz nos desvela sus secretos para conseguir un rebozado perfecto, ligero y esponjoso, y que no absorba nada de grasa

Dani García, chef español: “Las mejores gambas a la gabardina se hacen con harina de fuerza, huevo, colorante, cerveza y agua con gas congelada”

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

La resolución sienta doctrina ante la existencia de criterios contradictorios entre distintas Audiencias Provinciales españolas

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

El héroe de la semifinal del Mundial 2026 recuerda sus orígenes humildes, la lucha de sus padres y el papel decisivo de sus abuelos, que hicieron todo lo posible para que pudiera cumplir su sueño

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

ECONOMÍA

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Elegir universidad también depende de poder pagar la ciudad: una habitación cuesta hasta 6.000 euros por curso en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla

Las obligaciones básicas que todo trabajador tiene que tener en cuenta de cara a la empresa, según un experto

El Supremo condena a 9 meses de prisión a un hombre que cortó la luz de su exmujer para forzarla a abandonar el domicilio familiar

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia