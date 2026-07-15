Tensión entre Argelia y Marruecos antes de la visita de Pedro Sánchez: acusan a ciudadanos marroquíes de intentar “perturbar” sus elecciones

Rivalidad Marruecos y Argelia (Montaje Infobae)

El Ministerio de Defensa de Argelia comunicó este lunes la detención de seis individuos vinculados al movimiento considerado terrorista “MAK”, entre los que figuran cuatro ciudadanos de Marruecos que residían ilegalmente en el país. La operación, desarrollada en la provincia de Tizi Ouzou, coincide con la celebración de las elecciones legislativas argelinas y la inminente visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que tiene previsto ir al país norteafricano el próximo lunes 20 de julio.

Según el comunicado oficial, la intervención se ha sostenido en el uso de inteligencia y vigilancia sobre el terreno, permitiendo desarticular de manera total la célula local. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa, el grupo operaba en la región durante el proceso electoral con el propósito de “perturbar” los comicios e impedir la participación ciudadana. El operativo se presenta como una muestra del compromiso de las fuerzas de seguridad para garantizar la estabilidad institucional y la seguridad de la población ante posibles amenazas tanto internas como externas.

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Desde Marruecos, sin embargo, analizan el suceso de forma distinta. El ejecutivo del reinado de Mohamed VI no se ha posicionado, pero la prensa nacional sí que ha apuntado a una teoría distinta. En Le360, hablan de una “paranoia” entre las autoridades argelinas, con la intención de tapar malos resultados electorales con un supuesto intento de ataque externo.

"Argelia es un suministrador estable, fiable y constante de gas", ha ensalzado el ministro de Exteriores español.

Ciudadanos marroquíes detenidos

Entre los seis arrestados, cuatro son ciudadanos marroquíes que, según las autoridades, permanecían en Argelia sin la documentación requerida. El Ministerio de Defensa atribuye al grupo una vinculación directa con el movimiento separatista “MAK”, catalogado como terrorista. La acción de los servicios de seguridad se enmarca en una estrategia de refuerzo de la vigilancia ante potenciales intentos de injerencia extranjera, una cuestión especialmente sensible dada la histórica rivalidad entre Argelia y Marruecos.

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El comunicado subraya que la célula desmantelada buscaba alterar el normal desarrollo de las elecciones legislativas, apostando por métodos dirigidos a desmotivar la participación ciudadana y a generar inestabilidad en la región. Las autoridades han destacado la importancia de la cooperación entre los distintos organismos de seguridad y el papel central de inteligencia para frustrar los planes del grupo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)

Refuerzo ante la visita de Pedro Sánchez

La operación se produce en un contexto de máxima alerta, marcado tanto por el desarrollo de los comicios como por la próxima visita oficial de Pedro Sánchez. El Ministerio de Defensa de Argelia ha resaltado el alto nivel de vigilancia de sus servicios y su capacidad para responder ante amenazas que puedan afectar la integridad del país. Presentan la detención de todos los implicados como un logro en la protección de la seguridad ciudadana y de las instituciones.

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La vigilancia se mantiene reforzada en la región de Tizi Ouzou y en otros puntos estratégicos, con el objetivo de anticipar cualquier nuevo intento de desestabilización. Con este operativo, Argelia busca enviar un mensaje de firmeza tanto a su población como al entorno regional ante cualquier amenaza contra su seguridad e instituciones. Pedro Sánchez, salvo que la final del Mundial altere su agenda, estará en Argelia la próxima semana para tratar de mejorar una relación que se torció por el apoyo de su gobierno a la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental.