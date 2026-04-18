La ruta de senderismo que fue el capricho de un rey: puentes de madera, bosques de película y adaptada para toda la familia

La senda que creó el rey Carlos III para pescar tranquilo. (WIKILOC)

En pleno corazón de Castilla y León, existe una ruta de senderismo que combina historia, naturaleza y accesibilidad para todos. Concebida en el siglo XVIII como el capricho personal de un rey, la Senda de las Pesquerías Reales es hoy uno de los paseos familiares más singulares y disfrutados de la región. Esta senda fue creada por orden de Carlos III, quien buscaba disfrutar de la pesca en un entorno natural privilegiado y con todas las comodidades que podía permitirse un monarca de la época.

La ruta, de casi 20 kilómetros y baja dificultad, discurre siguiendo el curso del río Eresma a través de paisajes que parecen sacados de una película. El camino fue pavimentado con grandes losas de granito que han resistido el paso del tiempo y está acompañado por puentes de madera y piedra. A lo largo del sendero, los excursionistas atraviesan robledales y pinares centenarios donde es posible avistar águilas imperiales y buitres negros, además de disfrutar de praderas abiertas e incluso pozas de agua fría perfectas para un baño en los días más calurosos.

El origen de la senda se remonta a 1761, cuando Carlos III decidió adquirir los pinares de Valsaín. Aunque oficialmente la compra buscaba abastecer de leña la Real Fábrica de Cristales, su verdadero propósito era garantizarse un coto privado para la caza y la pesca. Para ello, el rey encargó la construcción de un camino cómodo y seguro, pensado no solo para él, sino para su séquito y visitantes. Hoy en día, este legado se manifiesta en un sendero accesible y lleno de historia, donde se conservan coronas reales grabadas en la roca y restos de infraestructuras originales.

Un paseo entre historia y naturaleza accesible para todos

Recorrer la Senda de las Pesquerías Reales es adentrarse en un entorno donde la naturaleza y el legado real se funden de manera excepcional. El sendero preserva el trazado original ideado para el disfrute de Carlos III, pero se ha adaptado para acoger a senderistas de todas las edades. Puentes de madera y piedra salvan los obstáculos del río Eresma, mientras que las áreas recreativas, como Los Asientos o la Boca del Asno, ofrecen lugares idóneos para el descanso, el picnic y el baño en las pozas naturales.

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El camino es ideal para quienes buscan un plan en familia, ya que permite avanzar sin prisas y disfrutar de cada tramo a su ritmo. La vegetación ofrece sombra durante buena parte del recorrido, y la fauna local, especialmente las aves, añade un atractivo extra para los más curiosos. La señalización y los paneles informativos ayudan a interpretar el entorno y a descubrir detalles históricos, como las antiguas represas o el puente de los Canales, vestigios de la intervención de los Austrias en el siglo XVI.

Consejos para disfrutar la senda en familia

Antes de iniciar la ruta, conviene decidir el tramo más adecuado según la edad y condición física de los participantes. Muchas familias optan por comenzar cerca de las áreas recreativas, donde el acceso es sencillo y existen servicios básicos. Se recomienda llevar calzado cómodo, agua suficiente y algo de comida para aprovechar las mesas y zonas de descanso junto al río.

La senda perfecta para hacer con toda la familia. (Wikiloc)

En primavera y otoño, el paisaje muestra su mejor cara y el clima facilita largas caminatas entre los pinares y robledales. Los más pequeños disfrutarán especialmente de las pozas y de la oportunidad de observar aves o descubrir huellas históricas en la piedra. La Senda de las Pesquerías Reales es, en definitiva, la prueba de que el capricho de un rey puede transformarse en una experiencia accesible y fascinante para cualquier familia.