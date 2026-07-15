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La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

Los medios deportivos de todo el mundo elogian la exhibición de España ante Francia que le sirvió para pasar a la final del Mundial 2026

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Portada editada del España vs Francia del Mundial 2026
Portada editada del España vs Francia del Mundial 2026

España disputará su segunda final de la historia en una Copa del Mundo este domingo a las 21:00 en el MetLife de Nueva York. Los goles de Oyarzabal y Pedro Porro pusieron el 2-0 definitivo del histórico triunfo. ‘La Roja’ firmó un partido redondo de principio a fin contra Francia para regresar a una final mundialista 16 años después. Los de Luis de la Fuente no dieron opción al equipo galo en ningún momento del encuentro y la prensa internacional se ha rendido a la tremenda exhibición de la selección española.

Contundencia y elogios a partes iguales

Nuestros rivales ayer no han tenido más remedio que asumir la derrota. En Francia se rinden al juego de los españoles y tiran de ingenio haciendo referencia al Día Nacional de la toma de la Bastilla. “Cancelación de los fuegos artificiales” y “Nos perdimos a nosotros mismos”, abre ‘Le Parisien’ en su portada digital. L’Equipe habla de que “algo se rompe en Dallas” en su web, mientras titula “Estrella fugaz” en su portada en papel, siempre con la imagen de Kylian Mbappé de fondo. “El sueño americano llega a su final brutal” y “Francia fue claramente superada por España”, titula ‘RMC Sports’ en relación a la eliminación de los de Didier Deschamps. La reacción de ‘Le Figaro’ ha sido más dura con la derrota de la selección ‘blue’: “Derrota sin contemplaciones”.

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También los periodistas de los medios franceses han criticado las decisiones de Deschamps en la previa y durante el partido. “Todo me decepcionó. Deschamps me decepcionó con sus decisiones. ¡Para mí, hizo lo que quiso de principio a fin!“, ha afirmado Julien Laurens en ‘RMC’.

Francia, encabezada por Kylian Mbappé, tras la eliminación de la Copa del Mundo 2026 (Lee Smith/Reuters)
Francia, encabezada por Kylian Mbappé, tras la eliminación de la Copa del Mundo 2026 (Lee Smith/Reuters)

En Inglaterra, The Sun destaca “la aplastante victoria sobre los claros favoritos”. Y, por su parte, The Guardian titula su portada digital deportiva con “España alcanza la final del Mundial tras los goles de Oyarzabal y Porro que hunden a una Francia desastrosa”; y en la crónica del partido mandan un aviso a su selección ante un posible enfrentamiento en la final: “Que esto sirva de lección a todos los ingenuos que subestiman a España”.

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En Alemania se han referido al partido con un “El mejor equipo>los mejores jugadores”, titula Der Spiegel resumiendo la superioridad del combinado español y haciendo una mención especial a las declaraciones del seccionador de España, Luis de la Fuente.

Desde Argentina, el diario Olé ha atizado con dureza y algo de sarna a la selección francesa con un “España hizo pesar su paternidad contra Francia” y ha puesto en valor la idea de juego de ‘La Roja’. “España desnudó todas esas falencias anímicas y futbolísticas con una fórmula más vieja que el fútbol: querer la pelota” y ensalzando a Luis de la Fuente como “el maestro” del del seleccionador Argentino, Lionel Escaloni.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

España minimizó el poder ofensivo de los galos con un planteamiento de matrícula y eso valió para sacar billete a la final donde esperan Inglaterra o Argentina, pero el equipo de Luis de la Fuente es ambicioso y quiere conseguir el objetivo después de más de un mes concentrados en Estados Unidos.

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