España

La Justicia rechaza el permiso de residencia a un ciudadano migrante porque no ha conseguido borrar de su expediente una condena de 12 años por homicidio

El ciudadano salió de prisión el pasado 2019 y desde entonces, defiende, no ha reincidido. Alega arraigo familiar porque vive con su esposa y su hija, ambas españolas

Guardar
Google icon
Mesa de madera con formularios de solicitud de residencia en España, un pasaporte, carpetas, bolígrafos, un ratón de ordenador y una taza de café.
Una vista aérea de varios formularios de solicitud de residencia temporal, un pasaporte y documentos relacionados para extranjeros en España, sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la denegación del permiso de residencia solicitado por un ciudadano extranjero condenado en 2008 por homicidio que alegó arraigo familiar en España. La Sala ha considerado determinante la gravedad de los antecedentes penales, la extensión de la condena —doce años y seis meses de prisión— y la existencia de una orden de expulsión vigente para rechazar el recurso de apelación presentado por el recurrente.

La resolución, dictada el pasado 30 de junio de 2026, ha señalado que la solicitud de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo familiar no puede prosperar en este caso, ya que el solicitante no ha conseguido la cancelación de sus antecedentes penales y sobre él pesa una medida de expulsión del territorio nacional no ejecutada ni prescrita.

PUBLICIDAD

La Sala ha destacado que, aunque la normativa y la jurisprudencia permiten valorar factores de integración y vínculos familiares, en este supuesto “la peligrosidad asociada al delito cometido” y la falta de extinción de la responsabilidad penal resultan obstáculos insalvables. El tribunal le ha impuesto el pago de las costas procesales, hasta un máximo de 800 euros.

Reside en Valencia junto a su esposa y su hija, ambas españolas

A lo largo del proceso judicial, la defensa del ciudadano migrante argumentó que, tras cumplir los diez años de condena por homicidio, ha mantenido una trayectoria de reinserción social y familiar en Valencia. Actualmente, reside en la ciudad junto a su esposa, española, y su hija menor, también española y nacida en 2021. La menor está escolarizada en un colegio público de la localidad y toda la familia —incluida la madre y el hermano del solicitante— acredita años de vida laboral y cotización en la Seguridad Social.

PUBLICIDAD

La defensa sostuvo que la integración está probada y que la orden de expulsión, dictada en 2012, debería considerarse prescrita. Añadió que el hombre no había reincidido en ningún delito desde su puesta en libertad definitiva en 2019 y que la propia Audiencia Provincial de Pontevedra acordó dejar sin efecto la expulsión en el ámbito penal, notificándolo a la Brigada de Extranjería.

Todavía no se ha cumplido el plazo para borrar el delito de su expediente

Sin embargo, la administración, representada por la Delegación del Gobierno en Valencia, mantuvo que los antecedentes penales por homicidio —que seguían sin cancelar— y la vigencia de la orden de expulsión constituyen impedimentos objetivos para acceder al permiso de residencia por arraigo familiar, según el artículo 128.2 del Reglamento de Extranjería.

Sostuvo que la peligrosidad derivada del delito cometido no ha quedado extinguida y que la resolución administrativa de expulsión sigue teniendo efecto, al no haberse cumplido el plazo necesario para su prescripción según la normativa aplicable (hasta 10 años desde el cumplimiento de la condena).

El tribunal ha recordado que la sentencia no es firme, ya que contra ella cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, o ante la propia Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de treinta días desde la notificación.

Temas Relacionados

Inmigración EspañaHomicidiosValenciaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

El héroe de la semifinal del Mundial 2026 recuerda sus orígenes humildes, la lucha de sus padres y el papel decisivo de sus abuelos, que hicieron todo lo posible para que pudiera cumplir su sueño

El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 julio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 julio

Cómo hacer patatas gajo tipo deluxe al horno: una guarnición más saludable, crujiente y con mucho sabor

Este plato, inspirado en los sabores americanos, es ideal para acompañar hamburguesas, carnes o como picoteo en reuniones

Cómo hacer patatas gajo tipo deluxe al horno: una guarnición más saludable, crujiente y con mucho sabor

Ir al cine, al teatro o a un museo puede ralentizar el envejecimiento: la cultura puede sumar hasta un año de vida

Participar en actividades culturales fomenta las relaciones sociales, estimula el bienestar mental y promueve hábitos más saludables

Ir al cine, al teatro o a un museo puede ralentizar el envejecimiento: la cultura puede sumar hasta un año de vida

La Policía detiene en Lleida a un hombre de 42 años que se hacía pasar por un adolescente para obtener imágenes y videos íntimos de menores

Una vez conseguía el contenido, lo utilizaba para coaccionar a las víctimas, exigiendo el envío de nuevo material bajo la amenaza de difundir lo que ya le habían enviado

La Policía detiene en Lleida a un hombre de 42 años que se hacía pasar por un adolescente para obtener imágenes y videos íntimos de menores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

El PP dice que la victoria de España en el Mundial le ha servido a Pedro Sánchez para tapar la condena de su hermano

El Tenerife desembarca en un pequeño pueblo de Madrid y encarece el precio de jugar al fútbol de 200 a 713 euros: “No piensan en los chicos del municipio”

Patrimonio Nacional se gastará 400.000 euros en acabar con las termitas que hay en sus principales monumentos: desde el Palacio Real al Pardo pasando por la residencia de La Mareta

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

David Sánchez reactiva los “pa’lante” de Miguel Ángel Rodríguez, que tiene a Pedro Sánchez como su condenado final: ¿quién será el siguiente?

ECONOMÍA

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

El IPC se mantiene en el 3,2% en junio pese a la desactivación de las rebajas del IVA de luz y gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Juan Roig (Mercadona) y Ana Botín (Banco Santander) coinciden con el ‘streamer’ Speed en el Francia-España y aprovechan para hacer networking: “Es como el Walmart de España”

Los compradores de vivienda ganan poder de negociación frente a los propietarios: les exigen rebajas tras caer las ventas

La energía decidirá quién lidera la nueva revolución industrial: cómo el sol y el viento pueden convertir a España en la gran fábrica europea de IA

DEPORTES

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

La prensa internacional se rinde a España: “Lección a todos los ingenuos que subestiman a España”

Por qué España quiere jugar la final del Mundial contra Argentina: un único precedente, la amistad profesor-alumno y una leyenda compartida

Las primas económicas que recibirán los jugadores de la Selección por jugar la final o ganar el Mundial: superarán un 25% las de 2010

Mariano Rajoy responde a las críticas de Pedro Sánchez y de Francia tras la victoria de España: “Ellos no piden perdón por nada”

Con baile incluido, España apabulló a la Francia de Mbappé y se prepara para hacer historia