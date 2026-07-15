El pueblo asturiano en el que Santiago Abascal se refugia para “recuperar el tiempo robado a la familia”: sus vacaciones en el principado junto a mujer y sus hijos

Santiago Abascal y su familia, en Asturias, en una imagen de redes sociales. (Instagram @santi_abascal)

Santiago Abascal ya está de vacaciones en Asturias. Un año más, el presidente de Vox ha elegido el oriente del Principado para desconectar de la política nacional y reencontrarse con su familia. Él mismo lo ha resumido en una frase que ha acompañado a una fotografía con su hijo pequeño en la playa: “Recuperando el tiempo robado a la familia”. Un mensaje que confirma que, para el político, este rincón asturiano es sinónimo de descanso, silencio y vida familiar.

El líder del partido ultraconservador ha pasado los últimos días en Llanes, tal y como afirma La nueva España, uno de los concejos más turísticos de la región, acompañado por su mujer, Lidia Bedman, y sus tres hijos: Jimena, Santiago y el pequeño Hernán, de apenas dos años. La familia ha sido vista en San Antolín, una de las playas más espectaculares del municipio, donde Bedman ha compartido en redes sociales varias imágenes de Abascal jugando con los niños en la arena.

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Santiago Abascal y su familia, en Asturias, en una imagen de redes sociales. (Instagram @lidiabedman)

La influencer ha descrito así el momento: “Lo tengo todo. Estoy en la orilla. Ya sabéis que yo, siendo del Mediterráneo, aquí en el norte no me mojo ni los pies. Ellos, en cambio, no necesitan más. Saltan las olas, se ríen, Hernán ya quiere meterse al agua con ropa incluida y Santi va detrás de ellos. El día está gris. Llueve. No hace ese tiempo que todos imaginan para ir a la playa. No siempre hace falta que todo sea perfecto para sentir que no falta nada. Lo tengo todo”. Un retrato íntimo de un día familiar marcado por la lluvia, el oleaje y la tranquilidad que ofrece el litoral asturiano incluso en pleno verano.

San Antolín, la playa que enamora a la familia Abascal Bedman

San Antolín es la playa más grande del concejo de Llanes. Con 1.200 metros de longitud y 62 metros de anchura, se extiende en la desembocadura del río Bedón, muy cerca del pequeño núcleo rural de San Antolín. A pesar de su entorno natural, se considera una playa semiurbana, conocida por su fuerte oleaje y por ser uno de los puntos favoritos de los surfistas que visitan la zona.

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Santiago Abascal y su familia, en Asturias, en una imagen de redes sociales. (Instagram @lidiabedman)

Las imágenes compartidas por Bedman muestran a Abascal en la arena, con Hernán en brazos, mientras los otros dos niños juegan cerca del agua. Un momento sencillo, familiar y alejado del foco político, que el líder de Vox ha querido destacar con su mensaje sobre el tiempo perdido.

Aunque la familia ha pasado el día en Llanes, su alojamiento se encuentra en Benia de Onís, donde han alquilado una casa para disfrutar de unos días de tranquilidad, según el citado medio. Este pequeño pueblo de interior, con poco más de 200 habitantes, está situado a menos de veinte minutos del Real Sitio de Covadonga, un lugar al que Abascal acude cada año sin falta.

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Tazones tiene el único puerto con carácter imperial de Asturias. (Shutterstock)

La pasión del político por Asturias es bien conocida. En veranos anteriores ha recorrido distintos puntos del Principado, desde el oriente hasta el centro. El año pasado, por ejemplo, visitó Tazones, donde comió en el popular restaurante Uría, uno de los más emblemáticos del puerto.