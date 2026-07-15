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España, entre los 16 países de la UE señalados por no aplicar la nueva directiva de acogida a solicitantes de asilo

Bruselas ha abierto un expediente a España por incumplir el plazo para adaptar su legislación a las reglas europeas sobre la acogida de solicitantes de protección internacional

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FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 29 de abril de 2026. REUTERS/Yves Herman
FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 29 de abril de 2026. REUTERS/Yves Herman

La Comisión Europea ha iniciado un expediente sancionador contra España por no adaptar a tiempo su legislación a las nuevas normas de la Unión Europea sobre condiciones de acogida para solicitantes de protección internacional que llegan a territorio comunitario. La reforma establecía como plazo límite el 12 de junio para que los Estados miembro incorporaran estas medidas en sus leyes nacionales, informa Europa Press.

La normativa busca que todos los países del bloque ofrezcan condiciones de vida “adecuadas y comparables” a quienes solicitan protección internacional en su territorio. Además, concede a los Estados cierta flexibilidad para gestionar sus sistemas de acogida e introduce reglas para evitar movimientos secundarios no autorizados, con el fin de reducir diferencias entre los sistemas nacionales.

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España figura entre los 16 países que no cumplieron el plazo, motivo por el que Bruselas ha iniciado el procedimiento de infracción. El primer paso consiste en el envío de una carta de emplazamiento que notifica el incumplimiento y concede dos meses para informar sobre las medidas adoptadas para corregir la situación.

Si la respuesta no resulta suficiente, la Comisión puede emitir un dictamen motivado que abre un nuevo periodo de diálogo antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Las peticiones de asilo bajan un 13% en España

A lo largo de 2025, un total de 117,8 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares a consecuencia de los conflictos, persecuciones u otros actos violentos, lo que supone un 4% menos respecto a 2024, el primer descenso registrado en la última década, según los datos publicados en junio por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe anual. Ese descenso, sin embargo, no responde a que se haya producido una mejora en sus condiciones de vida, sino al “incremento de las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos” a nivel global, tal y como denunció la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que este lunes ha presentado su propio balance de 2025.

Varias personas migrantes llegan al puerto de Arguineguín en Gran Canaria. (REUTERS/Borja Suarez/File Photo)
Varias personas migrantes llegan al puerto de Arguineguín en Gran Canaria. (REUTERS/Borja Suarez/File Photo)

De acuerdo al informe de CEAR, en España se presentaron 144.396 solicitudes de protección internacional a lo largo del año pasado, un 13,7% menos respecto a 2024, por lo que por primera vez se ha interrumpido la tendencia al alza. No obstante, España es el tercer país europeo que más solicitudes recibió, solo por detrás de Alemania y Francia.

Ese descenso de peticiones responde, por un lado, “al impacto del Reglamento de Extranjería (RELOEX)”, que entró en vigor en mayo de 2025 y no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo, y, por otro, explica CEAR, “al progresivo endurecimiento de las políticas migratorias, en particular los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal”.

(Con información de Europa Press)

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