Habla la mujer del hombre succionado por la ventanilla de un avión de Ryanair, herido de gravedad: “Le agarré las piernas y pensé ‘si morimos, morimos juntos’”

Así quedaron los asientos y la ventanilla rota en el vuelo de Ryanair.

Svetlana Grković tomó una decisión en décimas de segundo: aferrarse a las piernas de su marido mientras la mitad de su cuerpo colgaba fuera de un Boeing 737-800 de Ryanair a miles de metros de altura. El pasado viernes, una ventanilla de la aeronave se desprendió en pleno vuelo poco después del despegue desde Tesalónica, en Grecia, con destino a Memmingen, Alemania, y el pasajero sentado junto a ella, Ljubiša Karović, de 61 años, fue succionado hacia el exterior por la descompresión explosiva de la cabina. “Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas. Pensé: ‘Si morimos, morimos juntos’”, ha declarado Grković al medio serbio Nova.

Según ha relatado la mujer a la emisora pública griega ERT, su marido llegó a estar “fuera hasta el pecho” durante aproximadamente dos minutos. El cinturón de seguridad, que Karović llevaba abrochado, fue el factor que permitió a los demás pasajeros mantenerlo sujeto mientras su cabeza y hombros quedaban expuestos al exterior. “La chica que estaba sentada a su lado lo agarraba por la mano. Entre tres personas lo sujetábamos de vuelta adentro. Las máscaras de oxígeno cayeron y se desató el caos”, ha descrito Grković a ERT. Un intento de taponar el hueco con una maleta no sirvió de nada: “Colocaron una maleta contra la ventana, pero salió succionada”, ha añadido.

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La secuencia del incidente

Los datos de seguimiento de vuelo muestran que la aeronave llevaba aproximadamente diez minutos en el aire cuando descendió de forma brusca unos 2.700 metros (9.000 pies). Según ABC News, una fuente oficial de la aviación griega indicó que el Boeing 737 sufrió un fallo de motor no contenido: fragmentos desprendidos del propulsor derecho impactaron contra el fuselaje y rompieron la ventanilla del pasajero. Un asesor técnico contratado por la familia de Karović ha llegado a la misma conclusión, aunque esta evaluación no ha sido confirmada por los investigadores oficiales.

Svetlana Grković, la mujer del hombre que casi muere en un vuelo de Ryanair. (Reuters/Alexandros Avramidis)

Grković describe el momento del impacto como una explosión: “Parecía que parte del motor del avión se había desprendido”. Otros pasajeros a bordo también relatan haber escuchado una detonación. Christina, otra viajera, ha declarado a Radio Tesalónica que “enseguida nos dimos cuenta de que se había producido una descompresión. Se oían gritos... por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia”. Sofía, otra pasajera citada por el mismo medio, es más directa: “Pensábamos que el avión se iba a estrellar. La descompresión fue extrema. Sentíamos que no podíamos respirar. El hombre herido sangraba y perdió el conocimiento varias veces, probablemente por la falta de oxígeno y el shock”.

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El estado del herido y la respuesta de la compañía

Los pilotos activaron los protocolos de emergencia y regresaron a Tesalónica, donde el avión aterrizó con normalidad. Una ambulancia esperaba a Karović en la pista. Según Reuters, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario General AHEPA de Tesalónica y su estado no era de riesgo vital, aunque el consulado serbio indica que los médicos aún determinaban el alcance de sus lesiones. Grković precisa que su marido tiene quemaduras, una mano con heridas graves y no recuerda nada de lo sucedido. “Para mí es importante que esté vivo. Cada vez que oye hablar de aviones empieza a temblar”, dice a ERT. “Yo también estoy en un estado psicológico muy delicado. Temí por nuestras vidas. Tenía miedo de que el avión se estrellara”, añade.

Ryanair se limita a confirmar que el vuelo “regresó a Tesalónica poco después del despegue cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo”, que la aeronave “aterrizó con normalidad” y que “un pasajero solicitó y recibió asistencia médica en tierra”. La aerolínea irlandesa de bajo coste organizó un vuelo de reemplazo que salió de Tesalónica a las 9:53 hora local. La aeronave involucrada, operada por Malta Air, filial de Ryanair, fue entregada por Boeing en 2008 y se trata de un modelo 737 Next Generation con 18 años de servicio.

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Svetlana Grković muestra cómo quedó el asiento de su marido y la ventanilla rota. (Reuters/Alexandros Avramidis)

Investigación internacional

El operador del aeropuerto de Tesalónica, Fraport Greece, confirma que el incidente ha quedado en manos de la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria. Dado que la aeronave es de fabricación estadounidense y que el suceso ocurrió en espacio aéreo de Macedonia del Norte, según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés), es ese país el que lidera la investigación. El NTSB, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y el propio fabricante Boeing participan como organismos colaboradores. La FAA confirma la rotura de la ventanilla y declara su disposición a apoyar la investigación, según recogió ABC News.