El PSOE se recupera tras un mes judicial ‘horribilis’ y amplía su ventaja con PP y Vox, según el CIS de julio: Alvise supera a Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso (Eduardo Parra / Europa Press)

El PSOE consigue recuperarse de un mes de junio agónico marcado por los tribunales. Así lo refleja el último CIS de julio publicado este miércoles, que otorga el 33% de los votos a los de Pedro Sánchez frente al 25% del partido de Alberto Núñez Feijóo, que se queda a una distancia de 7,9 puntos tras caer ligeramente respecto al estudio de junio.

El estudio, elaborado entre el 1 y el 6 de este mes, coincide en el tiempo con el acuerdo entre PP y Vox, que incorporó la prioridad nacional, para investir al andaluz Juanma Moreno como presidente de la Junta.

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Por su parte, Sumar baja tres décimas en estimación de voto hasta un apoyo del 6,1% mientras ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7 %) y Se Acabó la Fiesta supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6%, una décima por encima de los morados.

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