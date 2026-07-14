Una de las playas más espectaculares de Huelva: un paraíso de arena fina y blanca y puerta de entrada a Doñana

Matalascañas, en Huelva (Adobe Stock).

El verano es sinónimo de piscina, noches que se alargan, calor y, sobre todo, playa. Aunque son muchas las opciones que hay en España, la costa de Huelva destaca por ser una de las mejores de Andalucía para pasar unos días de desconexión. Entre todos los pueblos que alberga, hay uno que goza de gran protagonismo, por tener un paraíso de arena fina y blanca: Matalascañas, perteneciente al municipio de Almonte. Por si eso fuera poco, es también el núcleo de población más cercano al Parque Nacional de Doñana.

Matalascañas se consolidó como destino turístico de Huelva en los años 70, cuando pasó de ser una zona aislada conocida como Torre de la Higuera a convertirse en un enclave vacacional. Su proximidad al Parque Nacional de Doñana y su playa, una de las más populares del litoral andaluz, explican su crecimiento y atractivo.

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Durante el invierno, la población apenas supera los 3.000 habitantes, pero en verano puede alcanzar más de 100.000 visitantes, en su mayoría procedentes de Sevilla. La localidad ofrece más de cinco kilómetros de playa de arena fina, combinando tramos urbanizados con espacios vírgenes rodeados de dunas, lo que la convierte en uno de los principales reclamos turísticos de la región.

Rodeada de naturaleza, próxima a El Rocío y perfecta para desconectar

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

Matalascañas ofrece alternativas de ocio más allá de su playa. Entre las actividades más recomendadas se encuentran las visitas al Parque Nacional de Doñana y al Parque Dunar, dos espacios naturales de alto valor ecológico que permiten explorar la diversidad de la zona y realizar rutas a pie o en vehículos autorizados.

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A poca distancia, la aldea de El Rocío atrae a numerosos visitantes, especialmente durante la romería que tiene lugar entre mayo y junio, uno de los eventos religiosos más importantes de Andalucía. Esta tradición suma atractivo a una estancia en la costa onubense.

El núcleo de Matalascañas cuenta con una amplia oferta de servicios: supermercados, centros comerciales y una gran variedad de restaurantes. El paseo marítimo, con vistas al Atlántico, es un lugar propicio para disfrutar de la brisa marina y de atardeceres junto al mar.

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El Parque Nacional de Doñana, un espacio único en España

Vista de las Marismas del Rocío en el Parque Nacional de Doñana. (EFE/ Raúl Caro)

Situado junto al Parque Nacional de Doñana, Matalascañas es uno de los espacios naturales más valiosos de España y refugio del lince ibérico, considerado el felino más amenazado del mundo. La cercanía de la localidad facilita el acceso al parque, con rutas que parten desde el Centro de Recepción de El Acebuche y la aldea de El Rocío, ambos ubicados a pocos kilómetros.

Las excursiones organizadas desde El Acebuche permiten recorrer en todoterreno los distintos ecosistemas de Doñana, como dunas, playas, bosques, matorrales y marismas. En las proximidades de El Rocío, el palacio del Acebrón funciona como otro punto clave para los visitantes interesados en conocer más sobre el entorno.

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Doñana, declarada Parque Nacional en 1969 y Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1994, destaca por su biodiversidad y la presencia de especies en peligro de extinción. El parque puede visitarse durante todo el año, ofreciendo paisajes y fauna distintos según la estación.

El Parque Dunar de Matalascañas, otro de sus grandes atractivos

El Parque Dunar de Matalascañas se extiende a lo largo de la costa hacia Mazagón, conformando un ecosistema de aproximadamente 130 hectáreas donde se combinan dunas y pinares junto al mar. Este sistema dunar, de origen fósil, se formó tras una falla geológica que permitió la acumulación de sedimentos, posteriormente colonizados por vegetación característica como el pino piñonero.

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El entorno se recorre a través de una red de senderos señalizados que facilitan la observación de la flora y la fauna locales. La ruta más frecuentada es de tipo circular, con poco más de seis kilómetros de longitud, y permite explorar buena parte de los paisajes que ofrece el parque.

El Parque Dunar constituye un espacio de interés para quienes buscan alternativas a la playa, ofreciendo un contacto directo con el entorno natural y la posibilidad de realizar actividades al aire libre en un enclave singular del litoral onubense.

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Cómo llegar a Matalascañas

Matalascañas se encuentra a unos 100 kilómetros de Sevilla y a unos 50 kilómetros de Huelva capital, en la costa suroeste de Andalucía. El acceso principal se realiza por carretera, ya que la localidad no dispone de estación de tren ni de aeropuerto propio.

Desde Sevilla, el trayecto más habitual es por la autovía A-49 en dirección a Huelva, tomando la salida hacia Almonte y siguiendo la carretera A-483, que atraviesa la aldea de El Rocío antes de llegar a Matalascañas. Desde Huelva, el acceso también se realiza por la A-49 y la A-483, con un recorrido sencillo y bien señalizado.

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El transporte público es limitado, aunque existen algunas líneas de autobús que conectan Matalascañas con Sevilla, Huelva y localidades cercanas, especialmente durante la temporada alta de verano.