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La presidenta del PSOE admite ante el juez que habló con Leire y que la remitió a Santos Cerdán: “Me dijo que era intrascendente”

El juzgado de Plaza de Castilla que lleva otra rama de la investigación sobre Díez acuerda prorrogar la instrucción durante seis meses

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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a las puertas de la Audiencia Nacional. (Jesús Hellín/Europa Press)
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a las puertas de la Audiencia Nacional. (Jesús Hellín/Europa Press)

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha declarado este miércoles como testigo en el caso Leire ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y ha negado tener “el menor conocimiento de la supuesta trama” que presuntamente organizó la exmilitante socialista Leire Díez para interferir en causas judiciales que afectan al Gobierno o al entorno del presidente Pedro Sánchez. La comparecencia ha durado media hora.

“Yo no conocía en absoluto que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido”, ha afirmado Narbona a los periodistas a la salida del tribunal.

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El juez Pedraz le ha preguntado por una serie de mensajes que intercambió con Díez el 24 de abril de 2024, coincidiendo con la carta que Sánchez dirigió a la ciudadanía tras conocerse la apertura de una causa contra su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias. Esos mensajes fueron recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes. En ellos, Díez le habló a Narbona de “reconducir” los ataques al presidente, ofrecer “ayuda cualificada” y dar la vuelta al asunto “como un calcetín”. La presidenta del PSOE le respondió que eso “se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día”.

Narbona ha subrayado ante los periodistas que esa respuesta no implicaba conocimiento alguno de ninguna operación encubierta. Según ha expuesto, tras el contacto de Díez, remitió el asunto al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien posteriormente le trasladó que lo hablado era “intrascendente y nada relevante”.

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La presidenta del PSOE ha precisado que conoce a Díez desde 2017, cuando la investigada militaba en el PSOE de Cantabria, y que se ha visto con ella en varias ocasiones, sobre todo en los primeros años. La ha definido como una conocida, no como una amiga. Narbona también ha indicado ante el juez que su trato con Díez se intensificó en 2020, cuando esta ocupaba un cargo en Enusa -empresa pública del sector nuclear- y se puso en contacto con ella para recibir asesoramiento de imagen.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a las puertas de la Audiencia Nacional. (Jesús Hellín/Europa Press)
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a las puertas de la Audiencia Nacional. (Jesús Hellín/Europa Press)

La instrucción, prorrogada seis meses

En paralelo a la declaración de Narbona en la Audiencia Nacional, el juzgado de Plaza de Castilla que lleva otra rama de la investigación sobre Díez ha acordado prorrogar la instrucción durante seis meses. El magistrado Arturo Zamarriego, según un auto, explica que el 24 de julio se cumple un año de la apertura de esa causa, en la que investiga a Díez junto al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La prórroga se debe a que está pendiente un informe de la Policía Científica que el juez encargó para determinar si pudieron ser manipuladas las grabaciones aportadas a la causa por el fiscal Ignacio Stampa, quien ha declarado como testigo que Díez le solicitó información a cambio de ayudarle en su carrera. A la vista del resultado de ese informe, Zamarriego resolverá si acepta la inhibición solicitada por el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, que en junio pidió quedarse con la causa al considerar que los hechos investigados, entre ellos un presunto delito contra las instituciones del Estado, son de su competencia. Esa petición fue formulada por el propio juez Pedraz.

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