Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

Es oficial. Carlos Alcaraz no va a estar en el Mutua Madrid Open. El murciano, que hace un par de días se retiraba del torneo de Barcelona por una lesión en la muñeca derecha, tampoco estará disponible para el Master 1000 de la capital de España.

“Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es uno de los lugares más especiales para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente”, ha compartido el tenista en redes sociales.

Hace pocas horas que su compañero y rival, Novak Djokovic, anunciaba que tampoco iba a ir a la cita en la Caja Mágica tras tener “algunas molestias físicas” cuando estaa preparándose para el torneo en Marbella.

La baja de Carlitos se suma ahora a la de ‘Nola’, y la falta de confirmación de Jannik Sinner pone en jaque a la organización del torneo, que se queda sin las estrellas más demandadas del mundo del tenis.

La historia se repite

El 16 de abril, el español tuvo una rueda de prensa en la que anunció la peor noticia. Se tenía que retirar del torneo de Godó de Barcelona después de que en el partido de debut necesitara de las asistencias médicas. Aunque afirmó después del partido que no se trataba de algo importante, las pruebas demostraron que en realidad era algo “un poquito más serio” de lo que se esperaban.

Ahora bien, no es la primera vez que Carlitos es baja de algún torneo por lesión. Fue en el duelo contra Otto Virtanen donde el murciano notó molestias en la muñeca.

Ahora, con Roma y, sobre todo, Roland Garros a la vuelta de la esquina, la principal prioridad del tenista es recuperarse completamente en casa, con su equipo.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

Sinner y el número uno

La final de Montecarlo fue un duro golpe. El italiano arrebató el número uno del ranking ATP a Carlitos y ahora, tras esta lesión, Sinner podría aumentar su ventaja en 1.000 puntos si juega y gana en Madrid.

No obstante, tras sus palabras durante la recogida del premio, no dejó clara su presencia en la Caja Mágica y habrá que esperar para saber si decide ampliar su ventaja o descansar para Roma y, en especial, para París. Ahora son 390 puntos los que hay de ventaja sobre el murciano.

Sinner recupera el número 1 del tenis. (Europa Press)

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